العيادات النهارية ملاذ فعّال لعلاج الإدمان في تونس

تستقبل العيادة النهارية لمكافحة الإدمان بمركز الإسعاف الطبي في منطقة منفلوري بالعاصمة التونسية ما بين سبعة وعشرة أشخاص يومياً من أجل التخلص من الإدمان، في إطار بروتوكول صحي لمساعدة المدمنين. وبدأت تونس خلال الأشهر الماضية تدريب متخصصين صحيين على تطبيق هذا النوع من العلاج ضمن "مشروع ميثادون" الذي أطلق خلال العام الماضي في إطار خطة وطنية شاملة للوقاية والرعاية.

ويقول المسؤول عن ملف الإدمان في وزارة الصحة التونسية نبيل بن صالح لـ"العربي الجديد: "تثبت العيادات النهارية لعلاج الإدمان فعّالية كبيرة، لذا تنوي السلطات الصحية إحداث مراكز علاج في كل المحافظات خلال السنوات المقبلة وفق خريطة تراعي أولويات نشر الخدمات في المناطق الأكثر احتضاناً لحالات الإدمان".

ويوضح بن صالح أن طالبي العلاج في العيادات النهارية يعيشون حياة طبيعية أثناء رحلة العلاج، ويتوجهون يومياً إلى وحدات الرعاية الطبية للحصول على علاج ثم إلى دراستهم أو عملهم. معتبراً أن "ضمان محيط آمن للعلاج وتسهيل الحصول على البروتوكول الصحي أمر مهم جداً في علاج الإدمان، والذي يعتمد في شكل أساسي على دواء ميثادون مع توفير دعم نفسي برعاية متخصصين للحدّ من المخاطر".

ويدفع انتشار المخدرات في تونس السلطات الصحية إلى اعتماد برنامج علاجي جديد، ويلحظ تكثيف العيادات المتخصصة في العلاج من الإدمان، والتوجه نحو تصنيف إدمان المخدرات ضمن قائمة الأمراض التي تشملها التغطية الصحية لصناديق التأمين على المرض.

وسجلت تونس زيادة غير مسبوقة في معدلات إدمان المخدرات في ظل تنوّع أشكال الإدمان التي لم تعد تنحصر في استخدام القنب الهندي، وتتضمن زيادة استهلاك مخدر الكوكايين، وحقن "سوبيتاكس"، وأقراص "أكستازي".

ويقول بن صالح: "تعمل وزارة الصحة على نشر العيادات النهارية لعلاج الإدمان في 24 محافظة بحلول عام 2027، ونعتبر أن تقريب وحدات العلاج مهم لتحفيز المدمنين على التعافي، إذ يُزيل القرب الجغرافي العقبات أمام الأسر التي ترغب في مساعدة ذويها المدمنين. المشروع يحتاج إلى تأهيل متخصصين في وحدات الأدوية التي تكافح الأفيونيات، وتوفير متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي".

ويوضح أن "علاج الإدمان في العيادات النهارية يتطلب المرور عبر مركز الأمل المتخصص الذي يقع في منطقة جبل الوسط بمحافظة زغوان شمال تونس، والذي يُعتبر نقطة مرجعية ويستقبل نحو 1300 مريض سنوياً وفق بيانات وزارة الصحة".

العيادات النهارية لعلاج الإدمان ذات فعّالية، يناير 2026 (العربي الجديد)

ويقول بن صالح إن "السلطات الصحية تدرك حجم التحديات التي يفرضها انتشار المخدرات، وتعمل لتحسين نسبة رعاية طالبي العلاج من الإدمان ومساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية عبر بروتوكول شامل يتضمن المساعدة في الإقلاع، ومعالجة آثار الإدمان الصحية والنفسية إلى جانب إحداث شبكة للتدريب المهني في محيط مراكز العلاج من أجل مكافحة بطالة المدمنين وتأهيلهم للحياة العملية".

وتكافح تونس انتشار المخدرات بطرق عدة، إذ تشدد السلطات الأمنية مكافحة شبكات الاتجار. وتكشف دراسة ميدانية حول المخدرات والعودة إلى الإدمان أن نسبة العودة تبلغ 54%، ونسبة الذين لم يتلقوا أي علاج للإقلاع عن الإدمان نحو 95%.

وبينما لا توجد آلية علاج للسجناء المدمنين، يقبل المدمنون العاديون على العلاج طوعياً أو تدفعهم أسرهم. ويؤكد بن صالح أن غالبية المدمنين شبان تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاماً، وأن أكثر من 60% منهم من الذكور. ويؤكد أهمية الاهتمام بتغيير القوانين وتصنيف الإدمان مرضاً، ويقول: "تصنف القوانين الإدمان باعتباره جريمة، ولا يغطي التأمين كلفة علاجه، ونعمل لتغيير القانون في أقرب وقت لتحسين نسبة رعاية المرضى".

وفي تونس يُعاقب بالسجن بين عشرة أعوام وعشرين عاماً مع دفع غرامة كل من يُخصص أو يستعمل أو يجهّز مكاناً لاستخدامه في تعاطي أو ترويج مواد مخدرة أو تخزينها أو إخفائها بطريقة غير قانونية، ولو من دون مقابل، استناداً إلى قانون المخدرات الصادر عام 1992.

وخلال السنوات الماضية عملت الجمعيات الطبية المختصة على تأطير مشاكل الإدمان، بوصفها مسألة صحة عامة ذات تداعيات اجتماعية وصحية. وساهمت الجمعية التونسية للإدمان التي تأسست عام 2015، في تقديم تفسير علمي للقضية من منظور صحي، وأقنعت وزارة الصحة بتبني بروتوكول العلاج عبر "ميثادون". وتعتبر الجمعية أن قوانين تجريم المخدرات تعرقل وصول المدمنين إلى الخدمات الطبية المتخصصة، ما يُفاقم الاستهلاك ويرفع مخاطر الأمراض المعدية، مثل الأمراض المنقولة جنسياً.