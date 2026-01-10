شهد الطقس تحسناً نسبياً، اليوم السبت، في ألمانيا وفرنسا، بعد أن اجتاحت عواصف عنيفة أنحاء من أوروبا، في حين سُجّلت حالة وفاة واحدة في المملكة المتحدة، حيث لا يزال 28 ألف منزل بلا كهرباء. وضربت العاصفة "غوريتي" المملكة المتحدة ليل الخميس - الجمعة، مصحوبة برياح ناهزت سرعتها 160 كيلومتراً في الساعة في جنوب غرب إنكلترا وويلز، مع تساقط ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة، الجمعة، في أنحاء اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وشمال إنكلترا، ما تسبب باضطرابات واسعة النطاق.

ولا تزال معظم أنحاء المملكة المتحدة، السبت، تحت "تحذير أصفر" من الثلوج والصقيع أطلقته وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، التي نبّهت أيضاً من احتمال أن يتسبب "الجليد الأسود" باضطرابات في إنكلترا. وصباح السبت، كان نحو 28 ألف منزل بلا كهرباء في جنوب غرب إنكلترا ومنطقة ميدلاندز، وفق أحدث بيانات أعلنتها شركة "ناشونال غريد".

كذلك، تسببت العاصفة "غوريتي" بأضرار مادية كبيرة في فرنسا؛ إذ كان نحو 100 ألف منزل بلا كهرباء صباح السبت، خصوصاً في منطقة النورماندي (غرب)، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات. وفي ذروة العاصفة، انقطعت الكهرباء عن 380 ألف منزل، وهو رقم يظل أدنى بكثير من المسجل إثر مرور العاصفة "كيران" التي أغرقت 1.2 مليون مشترك في الظلام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وقد أعلنت شركة السكك الحديد الوطنية الفرنسية (SNCF) أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها السبت، باستثناء خطوط إقليمية في النورماندي، وأحد خطوط قطار الضواحي في منطقة باريس. وقال المسؤول في الشركة، أنطوان ديبيفر، إنه تم تسجيل ما مجموعه ألف حادثة بسبب سقوط أشجار وأعمدة وأغطية على السكك أو أسلاك الكهرباء في نحو عشر مناطق، بينها 400 حادثة في النورماندي وحدها.

ثلوج كثيفة في ألمانيا

وفي ألمانيا، أعلنت شركة السكك الحديد "دويتشه بان" أن حركة القطارات للمسافات الطويلة ستستأنف تدريجياً، السبت، في شمال البلاد. وكانت مدينة هامبورغ، المتضررة بشدة، قد شهدت انهمار كميات من الثلوج وصفت بغير المعهودة في هذه المدينة الكبيرة الواقعة شمالي البلاد.

وإجمالاً، لقي نحو 15 شخصاً حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس هذا الأسبوع في أنحاء أوروبا، حيث تسببت الرياح العاتية والعواصف بفوضى مرورية، وإغلاق مدارس، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف وسط درجات حرارة متدنية للغاية.

(فرانس برس)