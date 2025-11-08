العنوسة في الصين... مكاتب توفيق الأزواج لا تحل الأزمة

- يعاني الشباب في الصين من صعوبة في اختيار شريك الحياة بسبب الانشغال وندرة التواصل الاجتماعي والفجوة بين الجنسين، مما يدفعهم إلى اللجوء للمواعدة العمياء عبر وكالات التوفيق، التي غالباً ما تفشل بسبب عدم التوافق الحقيقي. - أطلقت وكالات التوفيق تطبيقات للمواعدة النخبوية لتعزيز فرص القبول بين الجنسين، لكن الصين تواجه أزمة عنوسة متزايدة وتراجع معدلات الزواج، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتسهيل تسجيل الزواج. - يعود العزوف عن الزواج إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، مثل الضغط الاقتصادي وتغير المواقف الشخصية، مع تزايد الزواج المتأخر وتأجيل الإنجاب بسبب تحسن التحصيل العلمي.

يعاني الشباب في الصين من صعوبة في اختيار شريك الحياة بسبب الانشغال الدائم، وندرة التواصل الاجتماعي، وقلّة الخيارات المتاحة بسبب الفجوة الكبيرة بين الجنسين، لذا يلجأ معظمهم إلى المواعدة العمياء التي توفرها وكالات للتوفيق بين الراغبين في الزواج، بأمل العثور على خيار مناسب.

تكتب شابة تشارك هذا النوع من البحث عن النصف الآخر، على موقع "ويبو" الصيني: "ليست المواعدة غريبة كما يظن الناس. حين أتحدث مع مرشح يبدو لطيفاً، وحتى لو تحدثنا كثيراً تتحوّل العلاقة إلى صداقة. لا يوجد أي شرارة أو مغازلة، لذا لم أجد شريك حياتي حتى الآن". تضيف: "أجريت العام الماضي لقاءات توفيقية مع أكثر من مائة رجل من دون جدوى، ولا أزال أتواصل مع أربعة أو خمسة. التقيتُ هذا العدد الكبير من الأشخاص فتداخلت أسماؤهم جميعاً. لديّ انطباع مبهم عن كل لقاء. يصعب عليّ تذكرهم جميعاً، لذا أنشأت جدول بيانات لتسجيل تفاصيلهم. وبالنسبة إلى بعضهم، لا داعٍ لأن يشغلوا مساحة في ذاكرتي المزدحمة".

ومع قلّة فرص التوافق، أطلقت وكالات تطبيقات للمواعدة النخبوية تُركز على شريحة مُحددة من الأشخاص العازبين ذوي التعليم العالي والمؤهلات الجذابة لتعزيز فرص القبول بين الجنسين. وتفرز هذه التطبيقات الأشخاص الذين لديهم مؤهلات أو تخصصات أو اهتمامات متشابهة، ما يسمح باختصار وقت المفاضلة والشروط المسبقة لمحاولة تسهيل التوفيق.

وتعاني الصين من أزمة عنوسة في ظل عزوف الشباب عن الزواج لأسباب وعوامل اجتماعية واقتصادية. ويفيد المكتب الوطني الصيني للإحصاء بأن معدلات الزواج تراجعت في شكل غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي عام 2020 سُجّل 8.14 ملايين زواج مقارنة بـ13.47 مليوناً في عام 2013. وخلال هذه الفترة انخفضت معدلات المواليد إلى 7.5 أطفال لكل ألف شخص، وهي الأدنى منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

في أغسطس/ آب 2024، أصدرت وزارة الشؤون المدنية في الصين لائحة معدلة ألغت الحاجة إلى سجل الأسرة، وأزالت القيود الإقليمية لتسجيل الزواج. وأوضحت أن الهدف هو استيعاب حركة السكان المتزايدة، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين كانوا يعودون في السابق إلى مكان تسجيل أسرهم للزواج، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة يائسة لحث الشباب على الزواج.

تكثر المواعدة العمياء في الصين، 14 فبراير 2025 (Getty)

تقول يو جيانغ (33 سنة) لـ"العربي الجديد": "حين بلغت سن الـ28 من دون زواج شعرت بقلق شديد عززه إلحاح الأهل وإصرارهم الدائم علي كي أبحث عن شريك حياة. حينها كنت منشغلة في العمل في شركة مرموقة، لذا قررت بناء على رغبة أمي أن آخذ الخطوة الأولى، واشتركت في تطبيقات للمواعدة الإلكترونية، والتقيت بعشرات الأشخاص، لكنهم جميعاً كانوا غير جديين، وأدركت أن الأمر مجرد مساحة للتنفيس والترفيه ليس أكثر".

تضيف: "واصلت الخروج في مواعيد عشوائية، لكن ليس بانتظام، وفي كل مرة يتعزز الشعور لدي بأن الأمر تسلية متبادلة. وفي إحدى المرات اقترحت زميلتي أن أجرب وكالات التوفيق، فهي معتمدة ولديها قاعدة بيانات كبيرة. وتوجهت إلى أحدها وقدمت ملفي الخاص، وبعد ثلاثة أيام اتصلت بي لمقابلة شاب، والتقينا في مقهى مجاور. كان مهذباً ولبقاً لكنه اشترط للارتباط بي أن أقيم معه في منزل عائلته كي اعتني بأمه المريضة، وهو ما رفضته فوراً. ولاحقاً التقيت بعشرات الشباب من دون جدوى. في العادة تظهر عراقيل تمنع التوافق، وبعد نحو عامين على هذه الحال، لم أعد أضغط على نفسي كثيراً، فعندما يظهر شخص مناسب، أقابله، وإذا لم ينجح الأمر لا بأس، لن أخسر شيئاً في النهاية، كما أنني لا أزال أحافظ على روتيني اليومي في العمل طوال أيام الأسبوع، والذهاب إلى موعدين أو ثلاثة خلال الإجازة الأسبوعية. كما أنني تجاوزت فكرة التوتر في شأن البقاء عزباء. ربما هذا قدري".

ويرى الباحث في المعهد الصيني للعلوم النفسية والاجتماعية، دا بينغ مو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "عوامل عدة تسببت في اتساع ظاهرة العزوف عن الزواج بين الشباب، وبالتالي في صعوبة توافق الشركاء مع قلّة الخيارات، ما دفع إلى البحث عن بدائل غير تقليدية للراغبين في الارتباط. ومن هذه العوامل الضغط الاقتصادي، وانخفاض جودة الحياة بعد الزواج، وكذلك التغيرات في المواقف الشخصية تجاه الزواج سواء نتيجة أحكام مسبقة، أو الانفتاح على ثقافات أخرى". يضيف: "لا يمكن أيضاً تجاهل انتشار ظاهرة الزواج المتأخر وتأجيل الإنجاب، والسعي إلى حياة العزوبية للتحرر من الضغوط الاجتماعية وعبء تربية الأطفال، واعتبار ذلك شكلاً من أشكال التحضر والاستقلال المادي والاجتماعي". ويلفت إلى أن "الزواج المتأخر أصبح أكثر شيوعاً مع تحسّن مستوى التحصيل العلمي بالنسبة إلى الإناث، وبالتالي اتجاهاً اجتماعياً غير وجهات نظر الناس حول مفهوم الارتباط، إذ باتوا يبحثون عن شراكة أو نمط حياة يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل".