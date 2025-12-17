العنف ضدّ النساء والأطفال: تحديات صحية خطيرة تواجه العالم

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي أن العنف الجنسي ضدّ الأطفال، والعنف من الشريك الحميم ضدّ النساء، يُعدّان من أخطر التحديات الصحية في العالم، رغم استمرار التعامل معهما باعتبارهما قضايا اجتماعية أو قانونية فحسب. وأظهرت الدراسة أن هذين الشكلين من العنف يقفان ضمن أعلى عوامل الخطر المسبِّبة للوفاة وفقدان الصحة عالمياً، متقدّمَين في بعض الفئات العمرية على عوامل صحية معروفة، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم.

وللمرة الأولى، أجرى باحثون من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن تحليلاً شاملاً يرصد الآثار الصحية المرتبطة بالعنف الجنسي ضدّ الأطفال، والعنف من الشريك الحميم ضدّ النساء، في 204 دول وأقاليم حول العالم. ويأتي هذا التحليل ضمن دراسة العبء العالمي للأمراض 2023، التي تقدّم تقديرات أدقّ لانتشار هذه الظواهر، وتكشف أن آثارها الصحية أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

تقول الباحثة الرئيسية في الدراسة، لويزا سوريو فلور (Luisa Sorio Flor)، أستاذة الصحة العامة المساعدة في معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن، إنّ النتائج تُقوِّض الفكرة السائدة التي تحصر العنف الجنسي والعنف الأسري في إطار اجتماعي أو جنائي، وتؤكّد أنهما في الواقع قضايا صحة عامة كبرى يجب أن تكون في صدارة الأولويات الصحية العالمية.

وأظهر التحليل أن العنف الجنسي ضدّ الأطفال يرتبط بـ14 نتيجة صحية سلبية، بينما ارتبط العنف من الشريك الحميم بثماني نتائج صحية خطيرة، وهو نطاق أوسع بكثير مما كان معترفاً به في التقييمات السابقة، حسب الباحثة التي أوضحت في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ هذه النتائج تشمل اضطرابات نفسية شديدة، وأمراضاً مزمنة، وسلوكيات مؤذية للنفس، إضافة إلى زيادة خطر الوفاة.

وبحسب التقديرات، تعرّض أكثر من مليار شخص ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر لاعتداء جنسي خلال طفولتهم، في حين أن 608 ملايين فتاة وامرأة في هذه الفئة العمرية تعرّضن في مرحلة ما من حياتهنّ لعنف جسدي أو جنسي من شريك حميم. وأسهمت هاتان الظاهرتان مجتمعتَين في فقدان أكثر من 50 مليون سنة من سنوات الحياة الصحية عالمياً خلال عام 2023.

وتوضح سوريو فلور أنّ هذه الخسائر تُقاس بما يُعرف بـ"سنوات العمر المصحّحة باحتساب العجز" (DALYs)، وهو مقياس يجمع بين سنوات الحياة التي تُفقد بسبب الوفاة المبكّرة وتلك التي يعيشها الأفراد مع المرض أو الإعاقة. وأظهرت النتائج أن المخاطر تكون أشدّ بين الشباب ومتوسطي العمر.

"بين النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاماً، جاء العنف من الشريك الحميم والعنف الجنسي ضدّ الأطفال في المرتبتَين الرابعة والخامسة عالمياً ضمن أكبر أسباب فقدان الصحة، متقدّمَين على عوامل خطر صحية شائعة"، تقول الباحثة.

وتشير المؤلفة الرئيسية للدراسة إلى أنّ معظم الحالات التي تؤثّر في مليار شخص، وتحتلّ المراتب الخمس الأولى في المخاطر الصحية، تتصدّر أجندة الصحة العالمية، لكن العنف ظلّ استثناءً غير مبرّر؛ ومن ثمّ فإنّ هذه النتائج تجعل الأمر واضحاً: العنف سبب رئيسي للوفاة والعجز ويتطلّب استجابة صحية شاملة.

وبالنسبة إلى الرجال، جاء العنف الجنسي في الطفولة في المرتبة الحادية عشرة عالمياً ضمن عوامل الخطر الصحية. وفي الدول ذات الدخل المرتفع، مثل أوروبا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا، احتلّ هذا العامل المرتبة الرابعة، بمستوى عبء صحي قريب من التدخين.

وأظهرت البيانات أن العنف الجنسي ضدّ الأطفال ارتبط بنحو 290 ألف وفاة في عام 2023، معظمها بسبب الانتحار، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وداء السكري من النوع الثاني. وكانت الاضطرابات النفسية، خصوصاً القلق لدى النساء والفصام لدى الرجال، من أكبر مسبّبات فقدان الصحة.

أما العنف من الشريك الحميم، فقد ارتبط بأكثر من 145 ألف وفاة، معظمها نتيجة القتل أو الانتحار أو الإصابة بالإيدز. وقدّرت الدراسة أنّ نحو 30 ألف امرأة قُتلن على يد شركائهنّ خلال عام واحد فقط.

وأكد الباحثون أنّ العنف قابل للوقاية عبر تشريعات فعّالة، وخدمات صحية تراعي الصدمات النفسية، وبرامج مدرسية للوقاية، وتمكين اقتصادي، وتعاون بين القطاعات المختلفة؛ لكنّهم حذّروا من أن الأرقام الحالية لا تزال أقل من الواقع بسبب الوصم الاجتماعي وضعف الإبلاغ.