العنف الأسري خطر يتمدد داخل بيوت تونس

- تفاقم العنف الأسري في تونس: شهدت تونس زيادة ملحوظة في العنف الأسري، حيث أصبحت الأسرة مسرحًا لانتهاكات يومية، مدفوعة بالضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة، مما يؤدي إلى جرائم عنيفة تصل إلى حد القتل. - الأسباب والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية: يرتبط العنف الأسري بأزمة معيشية خانقة، حيث يعاني أكثر من مليون أسرة من الفقر، وتصل البطالة إلى 15.2%. هذه الظروف تولد شعورًا بالإحباط والغضب، مما يزيد من حدة الأزمة. - الحلول المقترحة ودور المجتمع المدني: رغم وجود قوانين لمكافحة العنف، تواجه التنفيذ تحديات. تشدد منظمات المجتمع المدني على تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الدعم النفسي، مع تكثيف حملات التوعية وتنفيذ القوانين بصرامة.

لم يعد العنف في تونس ظاهرة مرتبطة بالفضاء العام، بل أخذ في السنوات الأخيرة منحى أكثر خطورة مع انتقاله إلى داخل البيوت، حيث تتحول الأسرة التي يُفترض أن تكون فضاءً للحماية إلى مسرح انتهاكات يومية. ومع تفاقم الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة، تتزايد مؤشرات العنف الأسري، وتتواتر بشكل لافت جرائم عنيفة تصل إلى حد القتل.

ويكاد لا يمر أسبوع في تونس من دون تسجيل حوادث عنف أسري على خلفية مشكلات أسرية متباينة. وتشير معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2026، إلى أن العنف داخل فضاءات السكن الأسري شكل ربع حالات العنف المرصودة.

ويقترن ارتفاع مؤشرات العنف الأسري بأزمة معيشية خانقة تعيشها البلاد نتيجة ارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي البطالة، ما يؤدي إلى تصاعد التوترات بين أفراد العائلة. ويعاني أكثر من مليون أسرة تونسية من الفقر، كما تصل نسبة البطالة إلى 15,2%، وفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي، والذي يؤكد أن 35% من الأسر فقدت قدرتها الإنفاقية بسبب الغلاء والتضخم.

ووثقت تقارير الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (أهلية)، عشرات من حالات قتل النساء في سياقات عنف أسري خلال السنوات الأخيرة، حيث قُتلن غالباً بعد سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي لم يجدن سبيلاً لردعها أو الحماية منها.

ويطاول العنف الأسري الأطفال أيضاً، وكشفت بيانات أصدرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، خلال عام 2025، أن 80% من حالات العنف المسلّط على الأطفال تحدث في الفضاء الأسري، وسجلت محافظات نابل وصفاقس باعتبارها أكثر المحافظات التي وثقت فيها بلاغات عنف أسري ضد الأطفال.

ويقول الباحث في علم الاجتماع فؤاد الغربالي، إن للعنف الأسري أسباباً متجذرة، وأخرى مكتسبة، وكلها شديدة التأثر بالأسباب الاجتماعية والاقتصادية، وترتبط في جزء منها بالظروف المالية للأسر. ويؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "العنف الأسري لم يعد مجرد سلوك فردي منحرف، بل بات انعكاساً مباشراً لاختلالات بنيوية في المجتمع. الضغوط الاقتصادية، مثل فقدان العمل، أو العجز عن تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، تولد شعوراً بالإحباط والغضب، خاصة لدى رب الأسرة، ما قد يتحول إلى سلوك عدواني داخل المنزل".

النساء أبرز ضحايا العنف الأسري في تونس، نوفمبر 2025 (الشاذلي بن إبراهيم/Getty)

ويضيف الغربالي أن "النموذج التقليدي المتوارث الذي يربط الرجولة بالقدرة على الإنفاق والسيطرة يضاعف من حدة الأزمة، إذ يجد بعض الرجال أنفسهم عاجزين عن أداء هذا الدور، فيلجأون إلى العنف في وسيلة لإعادة فرض السلطة. كما أن غياب آليات التفريغ النفسي، وضعف خدمات الصحة النفسية يزيدان من تفاقم الوضع. لا يمكن أيضاً فصل الظاهرة عن السياق الاجتماعي العام، حيث تعيش العديد من الأسر التونسية على وقع ضغوط متراكمة، من ديون متزايدة، إلى تدهور الخدمات الأساسية، ما يخلق بيئة مشحونة قابلة للانفجار، وتكون النساء والأطفال في الغالب الضحايا الأكثر هشاشة".

وتشير بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للربع الأول من العام الحالي إلى أن العنف الأسري اتخذ أشكالاً مختلفة، وأنه يشمل تقريباً كل أنواع العنف، ومنها العنف الجسدي بنسبة 31.6%، والعنف المؤسساتي بنسبة 21.1%، والعنف المالي بنسبة 18.4%، إضافة إلى العنف النفسي والعاطفي بنسبة 5.3 %، وهناك العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 15.8%، وعنف اجتماعي وثقافي في حدود 5.3%.

ويفسر المنتدى توسع دائرة العنف الأسري بحالة الإحباط المتزايدة في المجتمع التونسي، حيث يتحول العنف إلى وسيلة للاحتجاج على العجز والفشل، أو شكل من أشكال التعبير عن السخط والغضب. وتظهر خريطة العنف أن مختلف أشكاله تتوزع على كافة المدن التونسية، كما يشمل مختلف الأعمار، وأفراداً من الجنسين.

ويوضح الباحث فؤاد الغربالي أنه "حتى عندما تُسنّ قوانين لحماية الأسرة تظل المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها متأثرة بالتراتبيات الجندرية، ما يؤدي إلى تعطيل وصول الضحايا إلى العدالة، أو حتى إعادة إنتاج العنف بطرق غير مباشرة. رغم تصاعد الأرقام المسجلة لا تزال ظاهرة العنف الأسري محاطة بنوع من الصمت الاجتماعي، ولذا يتردد العديد من الضحايا في اللجوء إلى التبليغ خشية الوصم، أو بدعوى الحفاظ على تماسك الأسرة. بعض الحالات لا تجد سبيلاً للمتابعة القضائية اللازمة رغم وجود إطار قانوني يمثله القانون 58 لسنة 2017 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، والذي يُعد من بين القوانين المتقدمة في المنطقة العربية".

من جانبها، تشدد منظمات المجتمع المدني على ضرورة توفير مقاربة شاملة لمعالجة ملف العنف الأسري، تقوم على تحسين الأوضاع المعيشية، بما فيها البطالة والفقر، وتعزيز خدمات الدعم النفسي، مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية، إلى جانب تنفيذ القوانين القائمة بشكل أكثر صرامة. وتحذر المنظمات من أن استمرار تجاهل الظاهرة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع، إذ يساهم العنف الأسري في إعادة إنتاج العنف عبر الأجيال، كما يؤثر سلباً على الصحة النفسية للأطفال، ويقوض أسس الاستقرار الاجتماعي.