العراق يعتقل شبكة دولية لتصنيع المخدرات والاتجار بها

أعلن جهاز الأمن العراقي، اليوم الأحد، أن قواته فككت شبكة إجرامية دولية متخصصة في تصنيع مواد مخدرة والاتجار بها في محافظة البصرة التي تبعد 550 كيلومتراً من جنوب العاصمة بغداد. وقال في بيان صحافي: "استندت العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وخضعت لمتابعة ميدانية كثيفة شملت محافظات عدة أسفرت عن إلقاء القبض على 17 متهماً من بينهم 14 ذوي جنسيات أجنبية شكّلوا شبكة إجرامية منظمة لتصنيع مادة كريستال المخدرة والاتجار بها".

وأوضح أن "المتهم الرئيسي أجنبي الجنسية قدِم من دولة مجاورة، واستأجر منزلاً في محافظة البصرة وحوّله إلى معمل سري لتصنيع مادة الكريستال المخدرة مستغلّاً خبرته في المجال الإجرامي. أما المتهم الرئيسي الثاني، فهو مطلوب بتهمة إدخال المخدرات والمواد الأولية إلى العراق، واستدرج، وقبض عليه في كمين نفّذه الفوج التكتيكي بمحافظة البصرة".

ولفت الجهاز إلى أن "العملية الأمنية شملت محافظات بغداد والبصرة والنجف والديوانية، وشلّت نشاط الشبكة بالكامل عبر اعتقال التجار الرئيسيين وضبط ما يقارب 20 كيلوغراماً من مادة الكريستال خلال تصنيعها داخل المعمل السري، إضافة إلى ثمانية ليترات من مواد كيميائية أولية تستخدم في تصنيع مواد مخدرة. وكشفت التحقيقات استخدام المتهمين أساليب مختلفة في إخفاء المواد المخدرة ونقلها، من خلال وضعها في مناطق برية نائية وداخل ملابس، واستخدام عربات نقل البضائع، وأيضاً استغلال معوقين. وأحيل المتهمون والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".

(أسوشييتد برس)