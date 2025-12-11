- تسعى الحكومة العراقية بقيادة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى إغلاق مخيم الهول في سوريا نهائياً، مع التركيز على إعادة إدماج العائدين في المجتمع عبر برامج تأهيل ومتابعة. - يشكل المخيم تهديداً للأمن القومي العراقي لاحتوائه على عوائل مرتبطة بتنظيم داعش، وتعمل الحكومة على خطة لنقل مواطنيها، مع التركيز على دعم الأطفال والنساء نفسياً واجتماعياً. - تتضمن العملية تنسيقاً دولياً لضمان حماية المواطنين وتعزيز الأمن، حيث يُعتبر إغلاق المخيم نجاحاً أمنياً وإنسانياً، ويقلل من خطر استغلاله لنشر الفكر المتطرف.

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، السعي لإعادة جميع الأُسر العراقية من مخيم الهول السوري، في غضون الأشهر المقبلة، مبيناً أنّ هدف الحكومة إغلاق المخيم نهائياً. وقال الأعرجي، في تصريحات للصحافيين ببغداد، إنّ "الحكومة نقلت قبل أيام الدفعة الـ31 من العائلات العراقية من الهول إلى البلاد، وعدد المتبقين فيه قليل جداً".

وأضاف أنّ "الحكومة عازمة على إنهاء هذا الملف بشكل كامل، ونقل جميع العراقيين خلال الأشهر الستة المقبلة، كذلك فإن العمل يجري بالتوازي على إعادة إدماج العائدين في المجتمع وفق برامج تأهيل ومتابعة معدّة مسبقاً". وبيّن مستشار الأمن القومي العراقي أن "هدف الحكومة إغلاق مخيم الهول نهائياً بعد اكتمال نقل جميع الأُسر، وهذا الملف يمثل أولوية للعراق".

من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، اللواء المتقاعد جواد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة العراقية تعمل على خطة عاجلة لنقل جميع مواطنيها من مخيم الهول في سورية خلال الأشهر الستة المقبلة، تمهيداً لإغلاقه نهائياً، بسبب ما يمثله من تهديدات محتملة للأمن القومي والداخلي".

وأوضح الدهلكي أنّ "مخيم الهول يحتوي على آلاف العوائل المرتبطة بعناصر تنظيم داعش، واستمرار وجودهم فيه يشكل تهديداً مباشراً للأمن العراقي، خصوصاً في ظل محاولات التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه واستخدام المخيم مركزاً لتجنيد عناصر جديدة". وأضاف أنّ "الخطة الحكومية تهدف إلى نقل جميع العراقيين من المخيم، مع التركيز على تأمين عودة الأطفال والنساء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم بعد سنوات من العيش في بيئة محفوفة بالمخاطر، بما يضمن إعادة دمجهم بشكل آمن في المجتمع العراقي".

وتابع قائلاً إن "عملية النقل ستجري بتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، لضمان توفير الحماية للمواطنين خلال النقل والإقامة المؤقتة، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع أي اختراق محتمل أو نشاط إرهابي خلال العملية، والعدد التقريبي للمواطنين العراقيين في المخيم يقارب 5 آلاف شخص، ما يجعل عملية النقل تحدياً لوجستياً كبيراً، لكنها خطوة ضرورية لتفادي أي تهديد محتمل للأمن الوطني".

وختم الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي قوله إن "إغلاق مخيم الهول يمثل نجاحاً مزدوجاً، أمنياً وإنسانياً، فهو يحمي العراق من أي تهديد محتمل، وفي الوقت ذاته يمنح المواطنين فرصة حقيقية للعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة في المخيم". وكان وكيل وزارة الهجرة العراقية، كريم النوري، قد صرّح، في وقت سابق، بأن العراق استعاد خلال الفترة الماضية نحو 20 ألف عراقي من مخيم الهول. ونقل التلفزيون الرسمي العراقي عن النوري قوله إن المخيم يشكّل "بؤرة خطيرة تستثمرها عصابات داعش الإرهابية لتنمية الفكر المتطرف، ما يجعله قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة والعراق"، مبيناً أن بقاء هؤلاء في منطقة معزولة يجعلهم "أرضاً خصبة لغسل الدماغ".

ويضمّ مخيم الهول في الحسكة شمال شرقي سورية، والذي يبعد نحو 13 كيلومتراً عن الحدود العراقية، آلاف الأسر من أكثر من 20 جنسية عربية وأجنبية، وتشرف على إدارته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى جانب سجن يضم الآلاف من مسلحي "داعش". وتشكّل الجنسية العراقية أغلب سكان المخيم، بأكثر من 24 ألف عراقي، يتوزّعون بين أسر مرتبطة بأعضاء من تنظيم "داعش" وأخرى نزحت بسبب المعارك على الحدود العراقية السورية. غير أن التعجيل العراقي في هذا الملف، بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، أسهم في خفض أعدادهم إلى بضعة آلاف فقط، عقب نقل 31 دفعة متتابعة إلى العراق خلال الأشهر الماضية.