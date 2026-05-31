العراق يستعد لمواجهة فيضانات نهر الفرات المتوقعة

- اتخذ العراق إجراءات احترازية لمواجهة زيادة تدفقات المياه في نهر الفرات من سوريا، مع تأكيد أن الوضع لا يشكل خطراً على مدن الأنبار، وأن بحيرة سد حديثة قادرة على استيعاب الزيادات. - أوكلت السلطات مهمة مراقبة التدفقات إلى الشرطة النهرية والدفاع المدني، مع منع الأهالي من الاقتراب من النهر بسبب سرعة التدفقات، رغم أن المستويات الحالية لا تشكل خطراً. - عززت شرطة الأنبار جاهزيتها لمواجهة الفيضانات المحتملة في قضاء القائم، بتجهيزات متنوعة تشمل زوارق وغواصين وآليات خدمية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

اتخذ العراق إجراءات إحترازية لمواجهة موجة الزيادات في تدفقات المياه في حوض نهر الفرات في مناطق غربي البلاد قادمة من سورية. وذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي، اليوم الأحد، أن موجة الزيادات في نهر الفرات ما زالت ضمن الحدود الطبيعية ولا تشكل خطراً على مدن محافظة الأنبار وأن بحيرة سد حديثة قادرة على استيعاب الزيادات المتوقع وصولها من الأراضي السورية.

وأوضح تقرير "العراقية" أن السلطات الحكومية أوكلت إلى قوات الشرطة النهرية وفرق الدفاع المدني مهمة مراقبة التدفقات الجديدة ومنع الأهالي من الوصول إلى ضفاف نهر الفرات وإزالة التجاوزات على أكتاف النهر ومنع السباحة بسبب سرعة التدفقات المتوقعة، مشيراً إلى أن مستويات التدفقات لغاية اليوم لا تشكل خطراً ويمكن استيعابها في حوض سدة حديثة في مرحلة أولى رغم أن هناك حالة من الاستنفار القصوى في أقضية ومناطق القائم وراوة وعنه في محافظة الأنبار.

وحسب التقرير، ارتفع منسوب مياه نهر الفرات بنحو متر ونصف متر منذ بدء موجة التدفقات المائية، مع استمرار المراقبة الميدانية على مدار الساعة، وهذه الزيادة الحالية لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وتخضع للمتابعة المستمرة ولا تشكل خطراً.

وأعلنت قيادة شرطة الأنبار أنها عززت من إجراءاتها الاحترازية ورفعت جاهزيتها لمواجهة احتماليات مخاطر الفيضانات من ارتفاع مناسيب المياه في قضاء القائم أقصى غربي العراق. موضحة، في بيان صحافي، أنها باشرت بتعزيز المقر المسيطر لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية في قضاء القائم، بهدف تفعيل الجاهزية الميدانية وسرعة الاستجابة لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتجهيز المقر بإمكانات وآليات متنوعة من موارد قيادة شرطة الأنبار، مشيرة إلى أن التعزيزات شملت زوارق النجدة النهرية، وغواصين متخصصين، وآليات خدمية مختلفة تضمنت شفلات وقلابات وحفارات وكرينات وعجلات لنقل المواطنين عند الضرورة، إلى جانب قوة من حفظ القانون لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في مختلف الظروف الطارئة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الفيضانات المتوقعة في محافظة الأنبار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي سجلتها هيئة الأنواء الجوية في محافظة الأنبار حيث بلغت 37 درجة مئوية.

