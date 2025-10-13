أعلنت محكمة جنايات محافظة الأنبار، غربي العراق، اليوم الاثنين، إصدار حكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، لإدانته بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر بيان صدر عن القضاء العراقي، أن "المدان ضبط بحوزته أربعة آلاف حبة مخدرة من مادة الميثامفيتامين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين". كما أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان، جنوبي البلاد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 708 غرامات من مادة المثيل امفيتامين".

ومطلع الشهر الجاري، أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، إصدار حكمين بالإعدام بحق مدانين بحيازة مواد مخدرة، ضبط بحوزتهما 20 كيلوغراماً من مادة الهيروين المخدرة، بالإضافة إلى 15 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، فضلاً عن أسلحة متنوعة في العاصمة بغداد"، كما حكمت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، بالإعدام بحق تاجر ضبط بحوزته 48 كيلوغراماً من مادة الميثيل امفيتامين".

افتتاح 16 مركزاً لمعالجة مدمني المخدرات

في الأثناء، أكدت وزارة الداخلية العراقية، افتتاح 16 مركزاً لمعالجة مدمني المخدرات خلال الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن جهود تلك المراكز توجت بتعافي أكثر من 5900 نزيل من الإدمان. وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة، العميد زياد خلف، إن "الفترة التي سبقت عام 2023 لم تتوفر فيها مراكز تأهيل تابعة لوزارة الداخلية، وكان تاجر المخدرات ومدمنها يُحتجزان في زنزانة واحدة، الأمر الذي كان يؤدي إلى إنتاج تاجر جديد بدلاً من معالجة المشكلة من جذورها". مضيفاً أن "التوجيهات الحكومية ساهمت بتخصيص عدد من البنايات التي كانت تابعة لوزارة الدفاع كمقرات عسكرية سابقاً، لتُحوّل إلى مراكز تأهيل بإشراف مباشر من وزير الداخلية، وبالتعاون مع وزارة الصحة، وبدعم لوجستي من المديرية العامة لشؤون المخدرات، حيث جرى افتتاح 16مركزاً لتأهيل المدمنين في عموم المحافظات، منها ثلاثة مراكز في بغداد، بطاقة استيعابية تزيد عن 5 آلاف سرير"، مشيراً في تصريحٍ صحافي إلى أن "نزلاء المراكز العلاجية والمصّحات بعد خضوعهم لبرامج علاجية وتأهيل نفسي واجتماعي متكاملة خضعوا لبرامج رياضية وصفوف لمحو الأمية بالتعاون مع وزارة التربية".

قبل ذلك، أعلن وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، إتلاف أكثر من 25 طناً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في خطوة وصفتها السلطات الأمنية بأنها "الأكبر في تاريخ البلاد ضمن جهود مكافحة آفة الإدمان والاتجار غير المشروع بها".

من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، النائب عدنان الجحيشي، إن "العراق تقدم كثيراً خلال العامين الماضيين في ملف مواجهة المخدرات والسيطرة عليها، لكن لا تزال الطريق طويلة في هذه المهمة، لا سيما أن التجار يجدون طرقاً جديدة، بالإضافة إلى كونهم يورطون المدمنين بعد ابتزازهم ويحولونهم إلى مروجين أو تجار ضمن نطاقات محلية"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "القضاء العراقي لا يتساهل مع تجار المخدرات والمجرمين الذين يريدون إنعاش الظاهرة في المجتمع العراقي". مضيفاً أن "مراكز العلاج الجديدة دخلت الخدمة، لكن في الحقيقة نحن بحاجة إلى مزيدٍ من هذه المراكز، لأن أعداد المقبلين على العلاج تحتاج إلى بنى تحتية جديدة"، مؤكداً أن "إنهاء ظاهرة المخدرات لا يجري فقط عبر الإجراءات القضائية والأمنية، إنما عبر تحالف شعبي مع المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى وجهاء العشائر والمؤثرين والمؤسسات الدينية".

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل آلاف الحالات من التعاطي سنوياً في العراق، إلى جانب ارتفاع في عدد الموقوفين على ذمة قضايا المخدرات الكثير منهم من الأحداث "القاصرين". وفيما ينظر إلى العراق سابقاً باعتباره بلدَ عبور للمواد المخدرة، تؤكد المعطيات أن البلاد أصبحت سوقاً ومركز استهلاك كبيراً بفعل هشاشة الحدود، وتفاقم البطالة والفقر في البلاد. وتُعتبر المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة على نحوٍ خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية. وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات على نطاقٍ واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وكان القانون العراقي قبل الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 يعاقب مروّجي المخدرات بالإعدام شنقاً، لكن بعد الاحتلال أُلغيت عقوبة الإعدام، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاماً.