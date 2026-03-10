- بدأت عائلات عراقية في البحث عن سكن مؤقت بسبب التصعيد الأمني، حيث تخشى من تحول مناطقها إلى أهداف للهجمات المتصاعدة من الفصائل المسلحة والقوات الأميركية. - الخوف من الهجمات الصاروخية وضربات الطائرات المسيّرة دفع العائلات للانتقال مؤقتاً إلى بيوت أقارب أو استئجار منازل في مناطق أكثر هدوءاً، كإجراء احترازي. - يعكس الوضع هشاشة العلاقة بين الفضاء المدني والأنشطة السياسية والعسكرية، حيث يعيش المدنيون في مناطق قد تتحول إلى أهداف عسكرية، مما يزيد القلق المجتمعي.

بدأت عائلات عراقية في عدد من المدن بالبحث عن بدائل مؤقتة للسكن، في إطار تحرك احترازي فرضته أجواء التصعيد الأمني في البلاد. وتخشى هذه العائلات أن تتحول مناطق سكنها إلى ساحات استهداف ضمن دائرة الهجمات المتصاعدة من الفصائل المسلحة أحياناً، والقوات الأميركية أيضاً، خصوصاً بعد تسجيل سقوط مسيّرات وصواريخ على منازل سكنية.

وتتركز حركة الانتقال في الأحياء القريبة من مقار سياسية أو أمنية، أو مواقع يُعتقد أنها قد تكون أهدافاً محتملة لأي هجمات، سواء من الفصائل المسلحة أو في إطار الضربات الأميركية. وتشمل هذه المناطق مقار أحزاب مرتبطة بفصائل مسلحة أو مكاتب قيادات سياسية وبرلمانية، كثير منها يقع وسط أحياء سكنية مكتظة، ما جعل السكان يشعرون بأنهم يعيشون بالقرب من بؤر توتر.

وبحسب شهادات سكان محليين، فإنّ الخوف من هجمات صاروخية أو ضربات بطائرات مسيّرة دفع عدداً من العائلات إلى مغادرة منازلها مؤقتاً، والانتقال إلى بيوت أقارب أو استئجار منازل في مناطق يرونها أكثر هدوءاً وأبعد عن مواقع النفوذ السياسي أو العسكري. ويؤكد السكان، في حديثهم لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحدث ليس نزوحاً بالمعنى التقليدي الذي شهده العراق خلال السنوات السابقة جراء الحروب أو الصراعات الداخلية، بل هو انتقال احترازي مؤقت على أمل العودة سريعاً بمجرد انحسار التوتر الأمني".

يقول أمجد فاضل، موظف حكومي يسكن في أحد أحياء جنوب بغداد القريب من مقر فصيل مسلح، إن "الأيام الأخيرة كانت كافية لإقناعي من عائلتي بضرورة المغادرة"، ويوضح لـ"العربي الجديد" أنه "في الليالي الماضية كنّا نسمع أصوات انفجارات وتحليق طائرات مسيرة في السماء، ومع ورود أخبار عن استهداف مواقع داخل البلاد شعرنا بأن البقاء أصبح مخاطرة، خصوصاً مع وجود مقر فصيل مسلح قرب منزلنا".

ويشير إلى أنه نقل عائلته إلى منزل شقيقه في منطقة أخرى من العاصمة، مؤكداً أن "القرار لم يكن سهلاً، لكنه جاء بعد نقاش طويل داخل الأسرة"، وأضاف: "نحن لسنا نازحين، تركنا المنزل مؤقتاً فقط حتى تهدأ الأمور، لكن الخوف الحقيقي يكمن في توسع دائرة الاستهداف وطول أمد الحرب".

وتروي أم علي، ربة منزل من إحدى ضواحي بغداد، تجربة مشابهة لـ"العربي الجديد"، مؤكدة أن الرعب الذي عاشته عائلتها خلال الأيام الماضية دفعهم إلى مغادرة منزلهم بسرعة، وأضافت: "في معظم الأيام التي بدأت فيها الحرب نسمع دوي انفجارات وهجمات قريبة من منزلنا، وأصبح الأطفال عاجزين عن النوم بسبب الرعب، فقرّرنا الانتقال إلى بيت أهلي في محافظة أخرى لنشعر ببعض الأمان"، وأوضحت أن "العديد من جيراني اتخذوا الخطوة نفسها"، مشيرة إلى أن "الشوارع في حينا باتت أقل ازدحاماً مما كانت عليه قبل أسبوع".

من جانبه، أكد ضابط في جهاز أمني عراقي أن "الأجهزة الأمنية لاحظت بالفعل حركة انتقال بعض العائلات من مناطق توصف بأنها حساسة أمنياً"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، أن "الحركة مازالت محدودة، وتشمل المناطق التي تضم مقاراً سياسية أو مواقع قد تتحول إلى أهداف محتملة في حال استمرار التصعيد".

وأضاف الضابط أن "بعض المواطنين يفضلون اتخاذ إجراءات احترازية بأنفسهم، خصوصاً عندما تكون منازلهم قريبة من مقار حزبية أو مواقع ذات طابع أمني"، مشيراً إلى أن "هذه التحركات لم تصل إلى مستوى النزوح، وأن العائلات تأخذ معها فقط حقائب الملابس وبعض المستلزمات الضرورية".

في المقابل، يرى الناشط المدني من بغداد، إبراهيم المساري، أن ما يحدث "يعكس هشاشة العلاقة بين الفضاء المدني والأنشطة السياسية والعسكرية داخل المدن العراقية"، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "انتشار مقار الأحزاب والفصائل داخل الأحياء السكنية يجعل السكان يشعرون بأنهم يعيشون في مناطق قد تتحول إلى أهداف عسكرية في أي لحظة".

ويضيف المساري: "يعد المدنيون الحلقة الأضعف في مثل هذه الأزمات، إذ تقع كثير من هذه المقار وسط مناطق مأهولة بالسكان، ما يجعل أي تصعيد عسكري مصدر تهديد مباشر لحياة العائلات"، مشيراً إلى أن "ما يحدث اليوم يعكس حالة قلق مجتمعي متصاعد، إذ يحاول المواطنون حماية عائلاتهم بوسائلهم الخاصة، في ظل تصاعد المخاوف من أن تتحول البلاد إلى ساحة مواجهة مفتوحة".