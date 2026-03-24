- قررت الحكومة المحلية في البصرة تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات يومي الأربعاء والخميس، بعد إخلاء سريع للمدارس في أم قصر الحدودية مع إيران بسبب القصف العنيف الذي أثار ذعر الطلاب. - أكد مسؤول أمني أن القصف هو الأعنف حتى الآن، مما أدى إلى إخلاء المدارس وتأمين عودة الطلاب إلى منازلهم، وسط حالة من الخوف والذعر. - أشار عضو مجلس بلدة أم قصر إلى أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أثر على البصرة، حيث توقفت الموانئ والتجارة، وتعيش المدينة أجواء حرب حقيقية.

قررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يومي الأربعاء والخميس، بعد تنفيذ عملية إخلاء سريعة لعدد من المدارس ورياض الأطفال في بلدة أم قصر الحدودية مع إيران. جاء ذلك إثر هجمات عنيفة تعرضت لها مواقع إيرانية حدودية قريبة من العراق، وأثارت حالة ذعر كبيرة بين الطلاب.

وأفاد بيان مقتضب للحكومة المحلية في البصرة بأن المحافظ أسعد العيداني وجّه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات يومي الأربعاء والخميس. وجاء القرار بعد أقل من ساعة على عملية إخلاء سريعة للطلاب في المدارس بمدينة أم قصر الحدودية مع إيران، نتيجة القصف الكثيف الذي استهدف بلدات ومواقع إيرانية قريبة من العراق.

البصرة تعطل الدوام في المدارس والجامعات ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي
— قناة الاولى العراقية (@AlawlaTv) March 24, 2026

وقال مسؤول أمني عراقي إن عمليات القصف التي يُسمع صداها في مناطق مختلفة من البصرة هي الأعنف من نوعها حتى الآن، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن حالة من الخوف سيطرت على الطلاب والطالبات في مدارس أم قصر، ما اضطر إدارة التعليم والتربية إلى إخلاء المدارس وإنهاء الدوام فيها، وتأمين عودة الطلاب إلى منازلهم. وأظهرت صور لوكالة أخبار محلية عراقية الأطفال أثناء عملية إخلاء المدارس في أم قصر، وهم في حالة ذعر شديد.

بعد هلع الأطفال.. البصرة تغلق المدارس القريبة من الحدود نتيجة القصف الأخير #اي_نيوز

من جهته، أوضح عضو مجلس بلدة أم قصر في البصرة، غانم علاوي، لـ"العربي الجديد"، إن انعكاسات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران أصبحت واضحة في البصرة، التي شهدت توقف الموانئ والتجارة والتصدير، فيما تعثر الدوام في المدارس، إلى جانب حالة التوتر الأمني التي تعيشها المدينة مثل باقي مدن العراق.

وأشار علاوي في اتصال هاتفي إلى أن "القوات الأمنية تسيطر على المشهد، لكن عمليات القصف وتحول سماء البصرة إلى مسار للطيران الحربي والمقاتلات، مع مرور الصواريخ المستمر فوقها، تجعل المدينة تعيش أجواء حرب حقيقية".