- منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، أحرز العراق تقدماً في مكافحة المخدرات بإتلاف أكثر من 25 طناً وافتتاح مركز تأهيل اجتماعي لعلاج الإدمان، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة هذه الآفة. - رغم النجاحات الأمنية، تشير الأرقام المفزعة لحالات التعاطي وارتفاع عدد الموقوفين إلى أن العراق أصبح سوقاً كبيراً للمخدرات، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تشمل التوعية والتعاون الإقليمي. - تفشي المخدرات يهدد الشباب ويؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، مما يستدعي ضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب، حيث تم ضبط أكثر من طنين من المخدرات والقبض على آلاف المتورطين.

أعلن العراق، اليوم الخميس، إتلاف أكثر من 25 طناً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في خطوة وصفتها السلطات الأمنية بأنها "الأكبر في تاريخ البلاد ضمن جهود مكافحة آفة الإدمان والاتجار غير المشروع بها".

وقال وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، في كلمة له ألقاها خلال انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض مجلس السرطان الثالث في العراق، إنه "تم إتلاف أكثر من 25 طناً من المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المتخصصة في البلاد، وذلك خلال عمر حكومة السوداني". وأضاف أنه "تم افتتاح مركز للتأهيل الاجتماعي، هو الأكبر في الشرق الأوسط لعلاج الإدمان، ومركز مدينة آخر لعلاج الأورام".

أرقام مفزعة

مسؤولون أمنيون وصفوا الأرقام بأنها "مفزعة" في ظل تصاعد حجم الظاهرة. وبحسب ضابط في الشرطة المحلية، فإن "ملف مكافحة المخدرات ضمن أولويات العمل الأمني، حيث شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مراراً على أن خطر المخدرات لا يقل عن خطر الإرهاب"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الرقم المفزع لكميات المخدرات التي أتلفت يؤكد أن الجهود التي بذلت في متابعة وملاحقة المتاجرين كبيرة، وأنها جهود ناجحة وحققت النتائج المرجوة منها".

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل آلاف حالات التعاطي سنوياً في العراق، إلى جانب ارتفاع في عدد الموقوفين على ذمة قضايا المخدرات الكثير منهم من الأحداث "القاصرين". وفيما ينظر إلى العراق سابقاً باعتباره بلدَ عبور للمواد المخدرة، تؤكد المعطيات أن البلاد أصبحت سوقاً ومركز استهلاك كبير بفعل هشاشة الحدود وتفاقم البطالة والفقر في البلاد.

ورغم النجاحات الأمنية في ضبط الكميات القياسية من المواد المخدرة، يرى مراقبون أن الحل لا يقتصر على المعالجات الأمنية، بل يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تشمل التوعية المجتمعية، تطوير برامج إعادة التأهيل، وتعزيز الرقابة على الحدود، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي.

ويرى خبراء اجتماعيون أن تفشي المخدرات يهدد شريحة الشباب بشكل مباشر باعتبارها الفئة الأكثر استهدافاً من قبل شبكات الترويج، وقال الأكاديمي في جامعة بغداد عدي الفضلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ظاهرة الانتشار الواسع للمخدرات تؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، أبرزها ارتفاع نسب الجريمة المنظمة والعنف الأسري والتفكك الاجتماعي".

وأضاف أنه "على المستوى الأمني، تحذر القيادات الأمنية من ارتباط بعض شبكات التهريب بجماعات منظمة تستفيد من الفوضى لتمويل أنشطتها غير المشروعة، وهذا يعني أن هناك جهات مستفيدة من دخول المخدرات إلى العراق، ما يعني أننا بمواجهة ظاهرة خطيرة تمتد تأثيراتها بقوة داخل المجتمع العراقي". وأشار إلى "ضرورة ضبط الحدود العراقية وقطع شريان المخدرات نحو البلاد للحفاظ على الأمن الصحي والمجتمعي، والحفاظ على الشباب من تأثيراتها".

ونفّذت السلطات العراقية خلال الأشهر الأخيرة حملات ضخمة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وترويجها داخل المدن والمحافظات العراقية المختلفة، وأعلنت أخيراً عن ضبط أكثر من طنين من المواد المخدرة في الربع الأول من عام 2025، والقبض على 3 آلاف وستة متورطين في المتاجرة بها. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن الحرب على المخدرات "لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب".

وتُعَدّ المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.