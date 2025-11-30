- تسعى الحكومة البريطانية لتقليل التكدس في المحاكم عبر حصر المحاكمات أمام هيئة المحلفين في جرائم محددة، مما يثير مخاوف من تآكل الثقة في النظام القضائي. - تعبر الباحثة هانا كويرك عن قلقها من تأثير الإصلاحات على الثقة في العدالة، خاصة بين الأقليات، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في نقص التمويل والمحامين المتخصصين. - تتباين الآراء حول فعالية الإصلاحات، حيث يرى البعض ضرورة الحلول الجذرية لحماية الضحايا، بينما يفضل آخرون تحسين التمويل والتغيير الهيكلي دون المساس بنظام المحلفين.

يرى قضاة وحقوقيون بريطانيون أن تعديل نظام المحاكمات قد يؤدي إلى تضرر ثقة الناس في العدالة لاعتبارات العرق أو اللون أو الدين، وأن أي إصلاح لا يحمي هذه الثقة سيظل ناقصاً مهما بدا منظماً.

يتنامى الجدل داخل الأوساط القضائية والسياسية في بريطانيا منذ أسابيع حول توجه حكومي غير مسبوق لإعادة تشكيل نظام العدالة الجنائية، وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سربت وثيقة من وزارة العدل، تكشف ملامح التغيير، والتي تشمل حصر المحاكمات أمام هيئة المحلفين على جرائم القتل والاغتصاب والقتل غير العمد، والتحول إلى محاكمات أمام قاضٍ منفرد في القضايا الأخرى.

وتشير التسريبات إلى أن الدافع الرئيسي للتغييرات هو محاولة التعامل مع التكدّس التاريخي في المحاكم، حيث تنتظر أكثر من 78 ألف قضية دورها. لكن ما كشفته الوثيقة لا يشير إلى حل إداري مؤقت، بل إلى إعادة هندسة لبنية القضاء الجنائي بالكامل، فالمقترح يتجاوز ما أوصى به السير براين ليفيسون، في تقريره لعام 2024، بشأن إنشاء محكمة وسيطة، إلى تأسيس طبقة قضائية جديدة تنظر غالبية الجرائم من دون مشاركة هيئة محلفين، ما يمسّ إحدى أقدم ركائز العدالة البريطانية المستمرّة منذ ثمانية قرون.

ويخشى كثيرون أن يستبدل هذا المشروع أزمة تكدس القضايا بأزمة ثقة، فالانتقال من نظام يعتمد على اثني عشر مواطناً يُختارون عشوائياً للفصل في مصير المتهم، إلى نظام يحصر تلك السلطة في يد شخص واحد، مهما بلغت خبرته، لا يثير جدلاً قانونياً فحسب، بل يفتح باباً واسعاً للقلق بشأن علاقة المجتمع بنظام العدالة.

وتفاقم تلك المخاوف المفارقات السياسية في المشهد البريطاني، فوزير العدل الحالي ديفيد لامي، وهو صاحب المقترح، صرّح قبل خمس سنوات بأن "المحاكمات بلا محلفين فكرة سيئة"، لكن ضغوط الواقع كانت كفيلة بقلب موقفه.

تعبّر الباحثة في القانون الجنائي في كلية ديكسون بون للحقوق بجامعة كينغز كوليدج لندن، هانا كويرك، عن صدمتها مما يجري بحثه داخل أروقة الحكومة. وتقول: "أشعر بالرعب من إقرار هذه المقترحات. صحيح أن المحاكمات أمام هيئة المحلفين لا تمثل سوى جزء صغير من القضايا الجنائية، فنحو 95% من القضايا تُحسم في محاكم الصلح، والجزء الأكبر من القضايا ينتهي باتفاقات الإقرار بالذنب، إلا أن دور المحلفين يحمل أهمية رمزية، ويشكّل ضمانة في مواجهة الملاحقات التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة، ولن يتمكن القضاة من توفير هذه الحماية".

وتوضح كويرك أن "دولاً عديدة تمتلك أنظمة عادلة من دون وجود هيئات محلفين، بيد أنّها بُنيت على قواعد مختلفة تماماً عن نظامنا القائم على المواجهة بين الادعاء والدفاع. التجربة الوحيدة المشابهة حصلت في أيرلندا الشمالية خلال سنوات الاضطرابات، عندما عُلِّقت المحاكمات أمام المحلفين، ما أدى إلى انهيار الثقة العامة في عدالة النظام، خاصة بعد رفض القضاة ادعاءات عنف الشرطة ضد المشتبه بهم. أظن أن بعض القضاة البريطانيين لن يرغبوا في أداء هذا الدور؛ فهو مختلف تماماً عن طبيعة عملهم الحالية، كما سيضعهم تحت رقابة إعلامية مباشرة، وقد يكون ذلك غير مريح، وربما غير آمن".

وترى الباحثة القانونية أن "سرعة الإجراءات، في حال تحققت، ليست مكسباً خالصاً. قد تصبح المحاكمات أسرع، لكن القضاة سيحتاجون إلى وقت لكتابة قراراتهم، وسيكون من الأصعب على المتهمين استئناف أحكام إدانتهم. الأزمة الحقيقية لا تكمن في هيئة المحلفين، بل في عقود من نقص التمويل، إذ لم تستثمر الحكومات، على اختلاف انتماءاتها، بما يكفي في نظام العدالة الجنائية، وليس لدينا عدد كافٍ من المحامين المتخصصين في تلك القضايا بسبب تدهور أجور المساعدة القانونية، كما أن لدينا قاعات محاكم شاغرة لأن الحكومة لا تموّل تعيين مزيد من القضاة لإدارة الجلسات. إذا كانت هناك نية جدية للحد من الحق في المحاكمة أمام محلفين، فينبغي أن تسبقها دراسة متأنية لما يجب أن تعنيه المحاكمة العادلة للمتهمين والشهود على حد سواء. بينما ما يحدث حالياً غير عادل لأي طرف".

وتحذّر كويرك من أن "التداعيات هذه المرّة قد تكون جسيمة، إذ ستكون لهذا القرار آثار خطيرة على الثقة في نظام العدالة الجنائية، خصوصاً لدى المتهمين الشباب من الأقليات العرقية، فالمحلفون يمثلون مزيجاً من الأعمار والخلفيات والأعراق، بينما القاضي الفرد سيكون معرّضاً، ولو ضمنياً، للاتهام بالتحيّز. إذا تحوّلت الجلسات إلى محامين يتناقشون مع بعضهم البعض بدل شرح القضايا لهيئة المحلفين، فسيصبح من الصعب على المتهمين متابعة ما يحدث داخل المحكمة، وقد يشعرون بمزيد من الاغتراب والعداء تجاه نظام العدالة".

ورغم الوزن القانوني الذي تحمله تحذيرات هانا كويرك حول مخاطر الحكم عبر قاضٍ واحد، فإن منظّمات حقوقية تنبّه إلى أن هيئة المحلفين نفسها لا تكون دائماً جدار أمان ضد الظلم، بل قد تتحوّل أحياناً إلى مصدر له. ووثّقت منظمة (Appeal) الحقوقية حالات أظهرت فيها قرارات المحلفين تأثراً، ولو من دون قصد، بالصور النمطية المتعلقة بالعرق، أو اللون، أو الأصل الاجتماعي، ما يزيد احتمالات إدانة المتهمين من أصول أفريقية أو آسيوية مقارنة بالبيض، وتشير المنظّمة إلى أن سرّية مداولات المحلفين تعني أن أي تحيّز عنصري داخل الغرفة لا يمكن كشفه ولا الطعن فيه.

وتؤكد منظمة (Fair Trials) الاتجاه نفسه، مشيرة إلى أنّ العدالة التي تستند إلى مشاركة المجتمع لا يمكن أن تكون عادلة فعلاً ما لم تكن هيئة المحلفين نفسها متنوعة، وتمثل كل المكوّنات الاجتماعية، أما إذا كان تشكيل الهيئة يميل إلى خلفية اجتماعية أو عرقية واحدة، فإن المتهمين من خلفيات مختلفة يدخلون المحكمة وهم يشعرون بأن ميزان العدالة مائل قبل أن تبدأ الجلسة.

وفي ظل هذا الجدل، نقل نيك مايو، من مكتب إعلام جمعية المحامين في إنكلترا وويلز، رد رئيس الجمعية، مارك إيفانز، على أسئلة "العربي الجديد"، والذي رفض هذه الخطوة، وأكد أن "هذا الإجراء المتطرف المتعلق بالمحاكمات أمام هيئة المحلفين يذهب أبعد بكثير مما أوصى به السير براين ليفيسون في تقريره المستقل، إذ يقوم تصور مجتمعنا للعدالة بدرجة كبيرة على مشاركة المواطنين العاديين، وإحالة مصير المتهمين إلى شخص واحد سيشكل انحرافاً درامياً عن قيمنا المشتركة".

وأضاف إيفانز: "لم نرَ أي دليل حقيقي يشير إلى أن توسيع نطاق القضايا التي تُنظر أمام قاضٍ منفرد سيؤدي إلى تقليل التكدس القضائي، أما الذهاب إلى ما هو أبعد من توصيات ليفيسون فهو خطوة بعيدة جداً، ومن خلال مزيج معقول من التمويل والتغيير الهيكلي يمكن حل الأزمة دون المساس بنظام المحلفين. نحو ثلاثة أرباع المحامين (73%) أبدوا قلقهم من إلغاء المحاكمات أمام المحلفين ضمن الإصلاحات الجديدة، فالمساس بهذا النظام التاريخي قد يدمّر إحدى الركائز التي يقوم عليها مفهوم العدالة في بريطانيا من دون أي ضمان فعلي لعلاج التكدّس".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، صدر تقرير مشترك لجمعية المحامين بالتعاون مع "سكاي نيوز"، كشف أن غالبية المحامين المستطلعة آراؤهم لا يرون أن إنشاء محكمة وسيطة تحت مسمى "محكمة قضاة التاج"، يمكن أن يقدم حلاً لأزمة التكدس، ورأى 56% منهم أن النظام سيصبح أسوأ في حال تطبيق الإصلاحات، بينما رأى 60% أنه لن يقلل التكدس القضائي، في حين عبّر 73% عن خشيتهم من إلغاء الحق في المحاكمة أمام المحلفين.

ويتقاطع هذا القلق القانوني مع انقسام سياسي واضح؛ فالمحافظون يحذرون من هدم أسس العدالة البريطانية، بينما تصرّ حكومة حزب العمال على أن الأزمة تتطلب حلولاً جذرية لحماية الضحايا من سنوات الانتظار المريرة، في حين يصف الديمقراطيون الليبراليون هذا التوجه بأنه "تحطيم للنظام القضائي باسم الأرقام".

وفيما يرى قضاة سابقون أن الحكومة تحمّل القضاء نتائج عقود من نقص التمويل بدلًا من علاج جذور الأزمة. تتوسع المخاوف لتشمل البعد الإنساني أيضاً، فبعض المدافعين عن الضحايا يخشون أن تؤدي المحاكمات المختصرة إلى شعور الضحايا بأن أصواتهم لا تجد طريقها الكامل إلى المحكمة، بينما يخشى محامو الدفاع أن يُحرم المتهمون من فرصة أن يقتنع المجتمع، لا الدولة وحدها، ببراءتهم، أو بملابسات قضاياهم.