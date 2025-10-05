العاصفة "إيمي" تضرب أوروبا... قتيلان في فرنسا وآخر في أيرلندا

- تسببت العاصفة "إيمي" في مقتل ثلاثة أشخاص وتعطيل حركة النقل في أوروبا، حيث ضربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع تحذيرات من رياح عاتية ومدّ بحري مرتفع. - في المملكة المتحدة، بقيت عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء، بينما شهدت فرنسا مقتل شخصين وانقطاع التيار عن آلاف المنازل، وألغت هولندا العديد من الرحلات الجوية. - تتوقع مراكز الأرصاد استمرار تأثير العاصفة مع تحركها شرقاً نحو وسط أوروبا، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مع بدء انحسارها تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل.

قتِل ثلاثة أشخاص نتيجة العاصفة "إيمي" التي ضربت، اليوم الأحد، عدداً من الدول الأوروبية، وتسببت في تعطيل واسع لحركة النقل الجوي والبحري والبري. وواصلت العاصفة تحركها شرقاً من الجزر البريطانية إلى فرنسا وألمانيا وسط تحذيرات من رياح عاتية ومدّ بحري مرتفع.

وفي المملكة المتحدة بقيت عشرات آلاف المنازل من دون كهرباء وشهدت خدمات السكك الحديدية بعض الانقطاع اليوم الأحد، مع استمرار العمل على إصلاح أضرار العاصفة التي ضربت المنطقة أول من أمس الجمعة. وأوضحت شركة شبكات الكهرباء الاسكتلندية أن 34 ألف عميل ظلوا بدون كهرباء بسبب العاصفة حتى الساعة الثامنة والنصف ليل أمس السبت، في حين أعيد توصيل الكهرباء لنحو 50 ألف عميل، وأضافت أن مئات من قاطعي الأشجار والمهندسين ينظفون الطرق للوصول إلى الأضرار في الشبكة، وسينفذون عمليات إصلاح حيث يمكن. وصدر تحذير باللون الأصفر من الرياح في شرق وشمال شرقي اسكتلندا وأوركني وشيتلاند حتى منتصف نهار اليوم الأحد.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات مقتل شخصين نتيجة العاصفة "إيمي"، في وقت رفعت هيئة الأرصاد الجوية مستوى التأهب إلى الدرجة البرتقالية في ستِّ مقاطعات شمالية؛ تحسباً لرياح وأمطار غزيرة، وأشارت إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 5 آلاف منزل في منطقة نورماندي.

كما تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في وفاة شخص وأضرار مادية واسعة وانقطاع للتيار الكهربائي في أيرلندا، وامتدت الأحوال الجوية السيئة إلى هولندا حيث ألغت السلطات نحو 80 رحلة وصول و70 رحلة مغادرة.

وتتوقع مراكز الأرصاد الأوروبية أن تستمر تأثيرات العاصفة خلال الساعات المقبلة مع تحركها شرقاً نحو وسط القارة، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، على أن تبدأ في الانحسار تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل.

وفي ألمانيا، شهدت مناطق عدّة رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة اقتلعت أشجاراً وتسببت في حوادث مرورية. وكانت ولايتا بادن - فورتمبرغ (جنوب غرب) وهيسن (غرب) من بين أكثر المناطق تضرراً بالاضطرابات الجوية. وفي منطقة الغابة السوداء أُصيب شخصان عندما سقطت شجرة على سيارتهما. ومع ذلك.

وحذرت السلطات من طقس غير ملائم في شمال ألمانيا اليوم الأحد، مع توقع مستويات مياه مرتفعة على طول أنهار إلبه وفيسر وإمز، بحسب الوكالة الاتحادية للملاحة البحرية والهيدروجرافيا. ويحتمل أن تشهد مناطق ساحلية، من بينها جزيرتا هيلغولاند وسيلت ومدينة هوسوم، مداً أعلى بمترين من المعدل الطبيعي، وسط استمرار اضطرابات خدمات العبارات البحرية.



(قنا، أسوشييتد برس)

