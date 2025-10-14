العاصفة "أليس" تتسبّب بالفيضانات وتعطّل السفر في إسبانيا

ولا تزال التحذيرات من الطقس القاسي سارية في جميع أنحاء شرق إسبانيا، مع استمرار العاصفة في ضرب ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في كاتالونيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما حول الشوارع في بعض الوجهات السياحية إلى أنهار من الوحل.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية (Aemet) إنذاراً أحمر لأجزاء من فالنسيا، أمس الاثنين، محذرة من إمكانية سقوط ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار في غضون ساعة واحدة فقط. وحثّ مسؤولو الحماية المدنية السكان على البقاء في منازلهم، محذرين من أن الظروف قد تزداد سوءاً في الأيام المقبلة. وجرى تعليق خدمات القطارات بين برشلونة وفالنسيا على طول ممر البحر الأبيض المتوسط، مما أثر بأكثر من 3000 راكب.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية قد تستمر خلال الأسبوع، مع وجود تحذيرات برتقالية للمناطق الساحلية في أليكانتي وفالنسيا وكاستيون.

العاصفة الاستوائية "لورينزو"

من جهة ثانية، تشكّلت العاصفة الاستوائية "لورينزو"، اليوم الاثنين، في المنطقة الاستوائية الوسطى من المحيط الأطلسي، دون أن تشكل أي تهديد على اليابسة، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، إن العاصفة "لورينزو" تقع على بعد نحو 1095 ميلاً (1762 كيلومتراً) غرب جزر الرأس الأخضر، وتبلغ سرعة الرياح القصوى المصاحبة لها 45 ميلاً (72 كيلومتراً) في الساعة، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 17 ميلاً (27) كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز الوطني الأميركي للأعاصير أنه لم يجر إصدار أي إنذارات أو تحذيرات ساحلية حتى الآن. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتجه العاصفة شمالاً، مع احتمال تزايد قوتها تدريجياً بحلول منتصف الأسبوع.

(أسوشييتد برس، قنا)