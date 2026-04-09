الطب العدلي الإيراني: مقتل أكثر من 3 آلاف شخص في الحرب

أعلن رئيس منظمة الطب العدلي الإيرانية، عباس مسجدي، اليوم الخميس، أن أكثر من 3 آلاف شخص قُتلوا في الهجمات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد. وتعد هذه أول إحصائية إيرانية رسمية عن حصيلة ضحايا الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي واستمرت حتى فجر الأربعاء، قبل إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وقال مسجدي إن نحو 40% من الجثامين لم يكن من الممكن التعرف عليها في البداية بسبب نوع الأسلحة المستخدمة في الهجمات على المدنيين، إلا أن فرق الطب العدلي تمكنت لاحقاً من تحديد هوياتهم وتسليم الجثامين إلى عائلاتهم.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء الأربعاء، تفاصيل محدثة عن أعداد الضحايا والمصابين والأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي حتى اليوم الأربعين من الحرب. ووفقاً لوزارة الصحة، استشهدت 257 امرأة و220 طفلاً دون 18 عاماً و18 طفلاً دون 5 سنوات، بينما بلغ عدد المصابين آلاف الأشخاص، بينهم 4 آلاف و989 امرأة و1,997 طفلاً دون 18 عاماً و70 طفلاً دون عامين. كما أفادت الصحة الإيرانية بأنه تم علاج وخروج 30 ألفاً و205 مصابين من المستشفيات، فيما لا يزال 518 مصاباً يتلقون العلاج، وقد أُجريت 1,252 عملية جراحية للمصابين حتى الآن.

وأضافت أن 26 من الكوادر الصحية قُتلوا في أثناء أداء مهامهم وأصيب 118 من أفراد الطواقم الطبية والإسعاف. كما أشارت إلى أضرار واسعة في البنية التحتية الصحية، حيث تضررت 55 قاعدة إسعاف و49 مركزاً علاجياً و226 مركزاً صحياً، إضافة إلى إخلاء 8 مستشفيات وتضرر 41 سيارة إسعاف.