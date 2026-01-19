الصين: معدّل المواليد في عام 2025 يسجّل أدنى المستويات التاريخية

- شهدت الصين في عام 2025 انخفاضًا تاريخيًا في معدّل المواليد بنسبة 5.63 ولادات لكل ألف نسمة، مع تسجيل 7.92 ملايين مولود، بانخفاض 16.9% عن عام 2024، رغم الجهود الحكومية لتعزيز الإنجاب. - تعاني الصين من شيخوخة سكانية متسارعة، حيث انخفض عدد السكان إلى 1.404 مليار نسمة في 2025، مع توقع تراجعهم إلى 633 مليونًا بحلول 2100، مما يضغط على نظام المعاشات. - يُظهر التوزيع السكاني تفاوتًا بين الجنسين، مع 716.85 مليون ذكر و688.04 مليون أنثى، مما يتطلب استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية.

انخفض معدّل المواليد في الصين إلى أدنى مستوياته في عام 2025، مع تسجيل نسبة 5.63 ولادات لكلّ ألف نسمة، وذلك منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1949. يأتي ذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات من أجل وضع حدّ لهذا التراجع، وفقاً لما أظهرته بيانات أخيرة أصدرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني اليوم الاثنين.

وشهدت الصين ولادة 7.92 ملايين طفل في عام 2025، وفقاً للبيانات الرسمية، وذلك بانخفاض نسبته 16.9% مقارنة بعام 2024 عندما سُجّلت ولادة 9.54 ملايين طفل، كذلك أظهرت البيانات أنّ عدد سكان برّ الصين الرئيسي انخفض من مليار و408 ملايين و280 ألف نسمة في عام 2024 إلى مليار و404 ملايين و890 ألف نسمة في عام 2025. وبالتالي؛ انخفض عدد السكان في العام الماضي بمقدار 3.39 ملايين نسمة، مواصلاً بذلك اتّجاه التراجع الذي لوحظ في السنوات الثلاث السابقة.

China records a historic low in births in 2025 with only 7.29 million newborns, a 17% drop from 9.54 million in 2024, as the population continues to shrink. pic.twitter.com/jOCScZkt1V — Current Report (@Currentreport1) January 19, 2026

واستناداً إلى النماذج الديموغرافية التي وضعتها الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد سكان الصين من 1.4 مليار نسمة اليوم إلى 633 مليوناً بحلول عام 2100. فمعدّل المواليد ينخفض بصورة متواصلة في السنوات الأخيرة، على الرغم من التخلّي عن سياسة الطفل الواحد قبل عشر سنوات، مع العلم أنّ ارتفاعاً طفيفاً لُحظ في عام 2024 مع تسجيل نسبة 6.77 ولادات لكلّ ألف نسمة. يُذكر أنّ آخر أدنى معدّل مواليد تاريخي يعود إلى عام 2023، حين سجّلت الصين نسبة 6.39 ولادات لكلّ ألف نسمة.

وتعاني الصين من شيخوخة سكانية متسارعة تحاول السلطات التصدّي لها من خلال التشجيع على الزواج والإنجاب وتقديم مساعدات لرعاية الأطفال، وصولاً إلى فرض ضرائب على الواقيات الذكرية، لكنّ معدّلات الزواج في البلاد تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، في حين يعدل أزواج كثيرون عن الإنجاب بسبب كلفة التعليم المرتفعة، بالإضافة إلى أنّهم يمنحون الأولوية للنجاح المهني.

من جهة أخرى، بيّن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أنّ عدد الوفيات في الصين بلغ 11.31 مليون وفاة في عام 2025، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بعام 2024. وبالتالي؛ ارتفع معدّل الوفيات، لتُسجَّل نسبة 8.04 وفيات لكلّ ألف نسمة في العام الماضي بعدما كانت 7.76 وفيات لكلّ ألف نسمة في العام الذي سبق.

تجدر الإشارة إلى أنّ المكتب الوطني للإحصاء الصيني أوضح، في بياناته التي نشرها اليوم، أنّ عدد سكان البلاد من الذكور بلغ 716.85 مليون نسمة من بين نحو 1.405 مليار نسمة، في حين بلغ عددهم من الإناث 688.04 مليون نسمة.

وكان عدد سكان الصين قد سجّل في عام 2022 انخفاضاً هو الأوّل من نوعه منذ سنوات المجاعة، في أوائل ستينيّات القرن العشرين، وقد مثّل هذا العام بداية المنحنى طويل الأمد لانخفاض عدد السكان في البلاد. ومن المتوقّع أن يشهد عدد السكان انخفاضاً أسرع في السنوات المقبلة، بعدما كان معدّل الزيادة السكانية قد راح يتراجع ابتداءً من عام 2016.

ويرى خبراء ومحللون أنّ الصين دخلت، بحسب ما يبدو، في "تحوّل ديموغرافي طويل الأمد"، يتمثّل في تقدّم سكانها في السنّ تدريجياً وتراجع حصة الفئات العمرية العاملة باستمرار. وبحلول 2050، يُقدَّر أن يبلغ عدد سكان الصين البالغين من العمر 60 عاماً فأكثر 520 مليون نسمة، الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغطاً على نظام المعاشات في البلاد.

