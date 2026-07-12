الصين: تراجع قوة الإعصار "بافي"... وتوقع فيضانات

- ضرب الإعصار "بافي" الساحل الشرقي للصين بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أدى إلى تراجع قوته إلى عاصفة مدارية، دون تسجيل إصابات، بعد أن ألحق دماراً واسعاً في جنوب ووسط الصين وأودى بحياة 39 شخصاً. - حذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة محتملة في شرق وشمال الصين، حيث تم إجلاء أكثر من 2.8 مليون شخص، مع تأثيرات كبيرة على شبكات النقل، بما في ذلك إلغاء رحلات جوية وقطارات. - أصدرت السلطات إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة الفيضانات المفاجئة، داعيةً إلى تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز جهود الوقاية من الكوارث.

ضرب الإعصار "بافي" ساحل الصين الشرقي بأمطار غزيرة ورياح عاتية، اليوم الأحد، ما شكل اختباراً لقدرة السلطات على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. واعتبر "بافي" أقوى إعصار ضرب برّ الصين الرئيسي هذا العام، لكنه تراجع إلى عاصفة مدارية بحلول صباح اليوم مع تقدمه نحو اليابسة. ولم ترد أنباء عن إصابات.

والأسبوع الماضي ألحق الإعصار دماراً واسعاً جنوب ووسط الصين، وأودى بحياة 39 شخصاً على الأقل، وسبَّب فيضان عشرات الأنهار وانهيار سدّ. وقبل أن يصل إلى الصين ضرب الإعصار شمال تايوان وجزر اليابان الجنوبية الغربية النائية، وسبَّب اقتلاع أشجار وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف السكان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمواجهة تداعيات الإعصار؟ ما هي المناطق التي يُتوقع أن تشهد فيضانات مفاجئة وفقاً للإنذار الأحمر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة المدارية الحالية التي تقارب حجمها مساحة فرنسا، قد تسبِّب هطل أمطار غزيرة في مناطق واسعة شرق الصين وشمالها خلال الأيام المقبلة، علماً أنه أجلي أكثر من 2.8 مليون شخص قبل وصول الإعصار، من بينهم أكثر من 2.2 مليون في مقاطعة تشجيانغ، وهي مركز اقتصادي وتكنولوجي رئيسي في البلاد.

وضرب الإعصار مدينة يوهوان الساحلية في تشجيانغ ثم وصل إلى اليابسة للمرة الثانية في يويتشينغ التابعة لمدينة ونتشو. وقال لي ليانغشينغ، أحد سكان يويتشينغ: "كانت الرياح شديدة للغاية. سمعنا تساقط قرميد الأسطح وأغصان الأشجار وشعرنا بالخوف لكننا نعيش قرب البحر، لذا اعتدنا على هذه الظروف".

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن أكثر من 1300 شجرة سقطت في أنحاء يويتشينغ، من بينها أكثر من 700 اقتلعت من جذورها بالكامل، وبلغ منسوب المياه في المناطق الأكثر تضرراً نحو نصف ارتفاع إطار سيارة. وفي المناطق الجبلية شمال المدينة أظهرت لقطات انهياراً أرضياً أدى إلى تدحرج صخور كبيرة، فيما غمرت مياه الأنهار المناطق.

وامتدت تداعيات الإعصار إلى شبكات النقل، ففي مدينة هانغتشو، عاصمة إقليم تشجيانغ، علّقت محطتا قطارات رئيسيتان جميع الخدمات، وألغيت 327 رحلة جوية في مطار شياوشان الدولي. وفي مدينة شنغهاي المجاورة ألغيت 1620 رحلة قطار و684 رحلة جوية.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الصين إنذاراً مشتركاً باللون الأحمر لمواجهة فيضانات مفاجئة في مناطق عدة. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن مناطق في شرق بكين وشمال شرقي خبي ووسط وجنوب تشجيانغ وجنوبي آنهوي تواجه مخاطر عالية جداً بحدوث فيضانات مفاجئة وفقاً للإنذار الأحمر، في حين قد تحدث أمطار غزيرة قصيرة المدى أيضاً فيضانات مفاجئة في مناطق أخرى. ودعا الإنذار المشترك إلى تفعيل السلطات المحلية خطط الاستجابة للطوارئ وتعزيز جهود الوقاية من حدوث كوارث.

(رويترز، أسوشييتد برس))