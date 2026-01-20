الصيدليات وعيادات المضمّدين غير المرخصة مقصد العراقيين

- يعاني القطاع الصحي في العراق من تدهور كبير، حيث يواجه المرضى صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، مما يدفعهم للجوء إلى الصيدليات وعيادات المضمدين غير المرخصة، مما يشكل خطراً على صحتهم بسبب عدم دقة التشخيص والعلاج. - تتفاقم المشكلة مع الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، حيث يعتمد المرضى على نصائح غير طبية، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ويشير الخبراء إلى أن الصيدليات لا يمكن أن تحل محل الأطباء. - يدعو المختصون إلى تشديد الرقابة على الممارسات الطبية غير القانونية ودعم القطاع الصحي الحكومي، محذرين من خطورة اللجوء إلى الصيدليات والمضمدين غير المرخصين.

لا يُقاس المرض بشدته في العراق، بل بقدرة المصاب على تحمّل كلفة العلاج. ويعاني القطاع الصحي من تراجع وإهمال كبيرين يضعفان دوره في تقديم الخدمات، وبين ارتفاع أسعار الوصفات الطبية وكلفة الفحص والتحاليل المخبرية وضعف خدمات المستشفيات الحكومية تتشكل ظاهرة مقلقة تتمثل في استعانة آلاف العائلات الفقيرة بالصيدليات وبعيادات المضمدين غير المرخصة بدلاً من الأطباء المتخصصين.

ولم تعد الظاهرة تقتصر على الحالات المرضية البسيطة، بل تمتد إلى أمراض مزمنة، مثل الضغط والسكري، إذ يشتري مرضى أدوية استناداً إلى نصائح غير طبية، أو يتلقون حقناً وعلاجات من دون تشخيص دقيق. وفي بعض الحلات قد يكون المستشار الصحي لهؤلاء المرضى الفقراء مضمّداً فتح عيادة غير مرخصة، أو صيدلانياً، أو من ينوب عنه في بيع الأدوية، ما قد يتسبب بمضاعفات قد يصعب تداركها.

تقول أم أحمد، وهي ربة منزل تسكن في بغداد، لـ"العربي الجديد": "توقف زوجي المصاب بمرض مزمن عن مراجعة الطبيب منذ أشهر، لأن كلفة هذه المراجعة تتجاوز 50 ألف دينار عراقي (38 دولاراً)، باستثناء التحاليل المطلوبة والأدوية، ونحن نؤمن بالكاد قوت يومنا، فكيف نستمر في تلقي العلاج؟ من هنا بتنا نعتمد على صيدلي قرب منزلنا يصف أدوية مجربة أو يغيّر العلاج بحسب توفره وسعره، ويحصل ذلك من دون إجراء فحوصات أو متابعة طبية، وهذا الخيار لا نتخذه عن قناعة، بل باعتباره اضطرارياً في ظل الظروف المعيشية القاسية السائدة".

وتؤكد عائلات فقيرة كثيرة أن أسعار الأدوية والتحاليل المخبرية ورسوم استشارة الأطباء في العيادات الخاصة تجعل كلفة الرعاية الصحية تفوق قدراتها غالباً، في حين تعاني خدمات المستشفيات الحكومية من اكتظاظ وضعف ومن عدم توفر الأجهزة الطبية الحديثة والأدوية.

ويرى مختصون أن الصيدليات، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً للأطباء، لأن دورها ينحصر في صرف الأدوية استناداً إلى وصفات طبية، وليس تشخيص المرض أو تعديل الجرعات، لكن وقائع تكشف تحوّل بعض الصيدليات إلى ما يشبه عيادات صغيرة يراجعها مرضى لطلب التشخيص والعلاج. ويحذر هؤلاء من أن "هذا السلوك يوفر حلاً سريعاً، لكنه قد يؤدي إلى الاستخدام الخاطئ للأدوية، وتفاقم الحالات المرضية، وظهور مقاومة دوائية، خصوصاً في حال الإفراط باستخدام المضادات الحيوية والمسكنات القوية".

يقول الطبيب همام محمد، لـ"العربي الجديد": "الأخطر في الظاهرة هي عيادات المضمّدين غير المرخصة التي تقدم حقناً وعلاجات بمبالغ زهيدة نسبياً في أحياء سكنية. بعض هؤلاء المضمّدين يفتقرون إلى تدريب طبي كافٍ، ويعملون من دون إشراف صحي، ما يعرض المرضى لمخاطر التلوث والتشخيص الخاطئ والجرعات غير المناسبة".

وما يعزز هذه المخاوف تكرر الحوادث والمضاعفات المرضية. ويقول أبو حسين، وهو عامل بناء يعيش في محافظة ديالى، لـ"العربي الجديد": "تلقى ابني حقنة من أحد المضمّدين لعلاج التهاب بسيط، لكنها تسببت في مضاعفات استدعت نقله إلى المستشفى". يضيف: "لو امتلكنا إمكانات مالية كنا سنتجنّب المخاطرة بحياة أبنائنا، لكن مراجعة الأطباء والفحوصات تحتاج إلى مبالغ خيالية تفوق قدرتنا".

تحوّلت صيدليات إلى ما يشبه عيادات صغيرة، 14 إبريل 2025 (حسين فالح/فرانس برس)

ويؤكد الناشط في مجال الصحة المجتمعية باسل الشيخلي لـ"العربي الجديد"، أن "الكلفة المرتفعة للفحص والعلاج أصبحت عاملاً مباشراً في تفاقم الأمراض، وساهم غياب الرقابة على الممارسات الطبية غير النظامية وضعف التوعية الصحية في ترسيخ هذه الظاهرة. استمرار الاعتماد على حلول غير طبية سيرفع معدلات المضاعفات الصحية، ويزيد الضغط على المستشفيات الحكومية، كما سيؤدي إلى خسائر بشرية يمكن تجنّبها عبر توفير رعاية صحية ميسرة ومنظمة".

بدورها، تحذر نقابة الأطباء من خطورة اللجوء إلى الصيدليات والمضمّدين غير المرخصين كبدائل للأطباء، ويشدد عضو النقابة محسن إسماعيل، لـ"العربي الجديد"، على أن "تشخيص الأمراض ووصف العلاجات يجب أن يُحصرا في أطباء مؤهلين ذوي دور أساسي في حماية صحة المرضى ومنع المضاعفات".

ويدعو إسماعيل الجهات المعنية إلى "تشديد الرقابة على الممارسات غير القانونية وتنظيم عمل المضمّدين وتحجيم دور الصيادلة، وأيضاً إلى دعم القطاع الصحي الحكومي كي يستطيع استيعاب المرضى، ويقدم خدمات مجانية أو منخفضة الكلفة للفئات الهشة. تعكس الظاهرة أزمة أعمق من كونها مجرد خلل صحي، فهي نتيجة مباشرة للفقر وتراجع منظومة الحماية الصحية، وحين يصبح العلاج امتيازاً ويصعب الحصول عليه يتحوّل المرض إلى مصير مفتوح على المخاطر".