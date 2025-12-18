- وقعت الحكومة الصومالية والأمم المتحدة دليل التنفيذ لعام 2025 لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، بحضور وزير الدفاع الصومالي وممثلين عن الأمم المتحدة واليونيسف. - ترحب اليونيسف بخريطة الطريق التي تهدف إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة وتعزيز المساءلة ودعم إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، مما يعكس التزام الصومال بحماية الأطفال. - يعتبر التوقيع خطوة مهمة في الإصلاحات المؤسساتية، مع التركيز على سلامة الأطفال ورفاههم، ويعزز التعاون مع الشركاء الدوليين لحماية مستقبل الأجيال الشابة.

وقعت الحكومة الصومالية والأمم المتحدة، اليوم الخميس، دليل التنفيذ لعام 2025، وهو إطار استراتيجي لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. ومثل الصومال في حفل التوقيع في مقديشو وزير الدفاع أحمد معلم فقي، والأمم المتحدة ممثلها الخاص لدى الصومال، جيمس سوان، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ساندرا لاتووف. كذلك حضر التوقيع أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من بينهم مسؤولون بارزون في وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعدل والشؤون الدستورية والأسرة وتنمية حقوق الإنسان.

وقالت "يونيسف"، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "نرحب بتوقيع الحكومة الفيدرالية الصومالية على خريطة الطريق لعام 2025 من أجل تعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، والخطوة تجدد الالتزام بإنهاء الانتهاكات الجسيمة وتعزيز المساءلة ودعم الإفراج الآمن عن الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع".

ووصفت بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال توقيع الاتفاق بأنه "محطة مفصلية في الجهود التي تبذلها الصومال لمنع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال ومعالجتها، وخريطة الطريق توحّد التقدم الذي تحقق حتى الآن وتبني عليه مع التركيز على أولويات متجددة".

واعتبر التوقيع خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاحات المؤسساتية في الصومال التي تهدف إلى تعزيز المساءلة داخل أجهزة الأمن مع إعطاء أولوية خاصة لسلامة الأطفال ورفاههم في المناطق المتأثرة بالنزاع. ويستند المخطط التشغيلي لعام 2025 إلى التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، ويعكس استمرار التزام الحكومة بمنع الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، ويؤكد نية الصومال العمل من كثب مع الشركاء الدوليين لحماية مستقبل الأجيال الشابة.