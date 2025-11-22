- تخطط الحكومة الصومالية لتوظيف أربعة آلاف مدرس إضافي، استكمالاً لخطة تعيين عشرة آلاف معلم، لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الكوادر التعليمية. - أكد الرئيس حسن شيخ محمود على أهمية دعم المعلمين كأعمدة أساسية للوطن، مشدداً على ضرورة تطوير مهاراتهم وتحفيزهم لتحسين مخرجات التعليم، معتبراً الشباب الصومالي محرك المستقبل. - شهد الاحتفال بيوم المعلم الوطني حضور مسؤولين حكوميين ومعلمين، حيث تسلّم الرئيس ميدالية تكريم تقديراً لجهوده في دعم قطاع التعليم.

تخطّط الحكومة الصومالية لتوسيع كوادر التعليم عبر توظيف أربعة آلاف مدرس إضافي، في إطار استكمال الخطة الوطنية الهادفة إلى تعيين عشرة آلاف معلّم في عموم البلاد. وجاء هذا التأكيد على لسان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال الاحتفال الرسمي بيوم المعلّم الوطني (21 نوفمبر/ تشرين الثاني)، الذي احتضنه ملعب مقديشو بتنظيم من وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي.

وأشار الرئيس في كلمته إلى أن الحكومة تمكنت حتى الآن من تعيين ستة آلاف معلّم يعملون في مؤسسات تعليمية مختلفة، موجّهاً وزارة التربية إلى استكمال تعيين الدفعات المتبقية وتوفير التدريب اللازم لهم بشكل عاجل، بما يعزّز جودة التعليم ويرفع كفاءة الكوادر العاملة فيه.

وأضاف الرئيس أن "المعلّم والجندي هما أثمن أعمدة هذا الوطن"، مؤكّداً أن دعم المعلّم واحترامه واجب وطني، باعتباره أساس التنمية الاجتماعية، وأن استكمال إعداد الكوادر التعليمية سيُسهم في بناء جيل قادر على قيادة مستقبل الصومال.

كذلك شدّد على التزام الحكومة بتطوير مهارات المعلّمين وتحفيزهم، معتبراً أن تحسين مخرجات التعليم يمثل أولوية قصوى، وأن الشباب الصومالي يشكل قلب الحاضر ومحرك المستقبل.

وشهد الاحتفال حضور وزير التربية والثقافة والتعليم العالي فارح شيخ عبد القادر، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثّلين عن المؤسسات التعليمية، إضافة إلى معلمين وطلاب قدّموا عروضاً وبرامج احتفالية متنوعة.

وفي ختام الفعالية، تسلّم الرئيس ميدالية تكريم من جمعية التعليم، تقديراً لجهود دعم قطاع التعليم، فيما أشاد بدور المعلّمين الصوماليين الذين واصلوا أداء رسالتهم في أصعب الظروف، مؤكداً حرص الحكومة على الوقوف إلى جانبهم والارتقاء بالعملية التعليمية في البلاد.