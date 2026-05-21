الصليب الأحمر: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان

- أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في إبريل 2023 بلغ ثمانية آلاف، بينما يصل العدد الإجمالي للمفقودين في الصراعات بالسودان إلى 11 ألفًا. - تتواصل اللجنة مع جميع الأطراف لضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية السماح للمنظمات المحايدة بالعمل دون عوائق لحماية المدنيين. - تصاعد العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل 43 مدنيًا وإصابة أكثر من 40 آخرين، مع نزوح 12 مليون شخص وصعوبة نصف السكان في الحصول على الغذاء.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان أنّ عدد المفقودين منذ بدء الحرب في البلاد وصل إلى ثمانية آلاف. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان عدنان عزام، في تصريحات إعلامية نُشرت اليوم الخميس، إنه "في ما يخص المفقودين، فالأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية منذ بداية حرب 15 إبريل/ نيسان 2023 قد بلغت ثمانية آلاف مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11 ألف مفقود".

وأكد تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق، ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وردّاً على إجراءات حكومة تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي تقوده قوات الدعم السريع بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار، قال عزام إنهم على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يُعتبر الوصول الإنساني أمراً أساسياً لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة بالعمل بسرعة ودون أي عوائق.

وتتكرر أنماط مماثلة من العنف والنزوح وتشتُّت الأسر مع استمرار قتل المدنيين وتشريدهم وتفاقم أوضاعهم الإنسانية وزيادة معاناتهم من جراء تصعيد القصف بالطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث قتل 43 مدنياً وأصيب أكثر من 40 آخرين منذ أول من أمس الثلاثاء في غرب البلاد ووسطها. واتهم تحالف "تأسيس" الجيش السوداني بالمسؤولية عن قتل 15 مدنياً وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة في قصف استهدف منزلاً في ولاية شرق دارفور غربي البلاد.

وقال تحالف تأسيس في بيان صحافي: "نفذت طائرة مسيرة تابعة لسلطة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وجيشها ببورتسودان غارة جوية مساء أول من أمس استهدفت منزلاً يقع على طريق رئيسي بأحد أحياء مدينة الضعين بولاية شرق دارفور". وكانت مجموعة "محامو الطوارئ" أعلنت أن قصفاً نفذته طائرة مسيّرة تابعة للجيش صباح أول من أمس، واستهدف سوقاً محلية في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان، وسط البلاد، أثناء اكتظاظه بالمواطنين، ما أسفر عن مقتل 28 مدنياً، محملة الجيش المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

ويشهد السودان حرباً منذ إبريل/ نيسان 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص من جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.

(أسوشييتد برس)