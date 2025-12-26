الصليب الأحمر الألماني: تراجع كبير في تبرّعات عام 2025

- شهدت جمعية الصليب الأحمر الألماني تراجعاً في التبرعات بمقدار عشرة ملايين يورو في 2025، مما أثر على قدرتها في تقديم المساعدات، وذلك في ظل انخفاض التبرعات في ألمانيا بنسبة 14% رغم ارتفاع متوسط التبرع الفردي. - يعزى التراجع إلى الضغوط المالية على الأسر بسبب التضخم والأزمات العالمية، مع تقليص المساعدات العالمية، خاصة من الولايات المتحدة، مما زاد من التحديات. - رغم التحديات، استمرت الجمعية في تقديم المساعدات في مناطق الأزمات مثل غزة والسودان وسوريا، مؤكدة على أهمية استمرار الدعم الخارجي.

تراجعت التبرّعات المقدّمة لمصلحة جمعية الصليب الأحمر الألماني بصورة ملحوظة في عام 2025، مع تسجيل انخفاض بنحو عشرة ملايين يورو (نحو 11.8 مليون دولار أميركي)، وفقاً لما تنقله صحيفة "راينيشه بوست" في عددها المقرّر صدوره غداً السبت. وكان المجلس الألماني للتبرّعات قد أعلن بالفعل في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تراجع إجمالي المبالغ التي جرى التبرّع بها في ألمانيا، في الأشهر التسعة الأولى من العام الذي يقترب من نهايته.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن رئيس جمعية الصليب الأحمر الألماني هيرمان غرويه قوله إنّ "هذا التراجع مؤلم لأنّه ينعكس مباشرة على المعوزين". وأوضح أنّ إجمالي التبرّعات سوف يبلغ في نهاية هذا العام أقلّ من 40 مليون يورو (47.15 مليون دولار)، وذلك مقارنةً بنحو 49 مليون يورو (57.76 مليون دولار) في عام 2024، أي بانخفاض يقارب 18%.

وتفيد بيانات المجلس الألماني للتبرّعات بأنّ مجموع ما جرى التبرّع به في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ نحو 2.8 مليار يورو (3.30 مليارات دولار)، أي أقلّ بنسبة 14% عن الفترة نفسها من عام 2024 الماضي عندما بلغ مجموع التبرّعات نحو 3.2 مليار يورو (3.77 مليارات دولار). وعلى الرغم من انخفاض عدد المتبرّعين، ارتفع متوسّط قيمة التبرّع إلى مستوى قياسي بلغ 41 يورو (48.33 دولاراً) لكلّ تبرّع، بزيادة ثلاثة يوروهات (3.54 دولارات) مقارنةً بعام 2024.

وكان رئيس المجلس الألماني للتبرّعات أولريش بول قد قال، عند إعلان بياناتهم، في نوفمبر الماضي، إنّ "من يتبرّع، يتبرّع بوعي وسخاء أكبر"، مبيّناً أنّ "هذه إشارة قوية في أوقات صعبة". وعزا المجلس أسباب تراجع إجمالي التبرّعات إلى الضغوط المالية على ميزانيات الأسر بسبب التضخّم وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية، إلى جانب الإرهاق الناتج عن الأزمات العالمية المتعدّدة.

وتشكو منظمات عالمية كثيرة من أزمات مالية، الأمر الذي يؤثّر سلباً على الخدمات التي تقدّمها للأشخاص الضعفاء، فتُطلَق تحذيرات عديدة في هذا السياق مع تضرّر العمل الإنساني عموماً. ويأتي ذلك على خلفية تقليص المساعدات في كل العالم، ولا سيّما الاقتطاعات التي لجأت إليها الإدارة الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية، في يناير/ كانون الثاني 2025.

لكنّ الصورة النهائية لن تتضّح في ما يخص جمعية الصليب الأحمر الألماني إلا مع حصيلة عام 2025 بأكمله، ولا سيّما أنّ منظمات عديدة سوف تحصل على تبرّعات كثيرة في خلال فترة عيد الميلاد، أي في الأيام الأخيرة من العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ المساعدات التي تقدّمها جمعية الهلال الأحمر الألماني لطالما استفاد منها قطاع غزة كما السودان وسورية وبلدان أخرى في المنطقة تمرّ في أزمات كبرى. وكان القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تعرّض لحرب إسرائيلية مدمّرة على مدى أكثر من عامَين قد استفاد من هذه الجمعية، إذ عمدت إلى تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ ولا سيّما حقائب النظافة ومستلزمات أساسية أخرى.

كذلك، ساهمت جمعية الصليب الأحمر الألماني في دعم إنشاء مستشفى ميداني في رفح (جنوبي قطاع غزة) وتشغيله منذ مايو/ أيار 2024، وسط الحرب، بهدف تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمدنيين، إلى جانب مساعدات غذائية وإغاثية طارئة. وكانت الجمعية قد أشارت إلى أنّه "من المهم أن (...) تصل المساعدات الإنسانية بصورة مستمرّة إلى المنطقة، لأنّ الناس يعتمدون بصورة عاجلة على المساعدة الخارجية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خصّصت جمعية الصليب الأحمر الألماني مساعدات جديدة لقطاع غزة المنكوب، وذلك من خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فوزّعت آلاف حقائب النظافة والشوادر الخاصة بالإيواء، فيما كانت إشارة إلى أنّ "هذه ليست سوى البداية، إذ إنّ الحاجة ماسة" إلى المساعدات في القطاع.

