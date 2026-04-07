الصحة العالمية تعلق الإجلاء الطبي من غزة بعد استشهاد عامل لديها

أعلنت منظمة الصحة العالمية تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى مصر عبر معبر رفح حتى إشعار آخر، عقب استشهاد أحد المتعاقدين معها، أمس الاثنين. وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عبر منصة إكس: "بحزن كبير، تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل عامل متعاقد لتقديم خدمات للمنظمة في غزة خلال حادثة أمنية".

وأضاف أن اثنين من العاملين في المنظمة كانا حاضرين أثناء الحادثة، لكنهما لم يصابا بأذى. وتابع: "عقب الحادثة، علّقت منظمة الصحة العالمية عملية الإجلاء الطبي وستبقى عمليات الإجلاء الطبي معلقة حتى إشعار آخر". ولم تقدّم المنظمة تفاصيل عما حدث، لكن غبرييسوس قال إنّ "السلطات المختصة" تجري تحقيقاً في الواقعة. وأضاف في منشوره: "ندعو إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".

ويوم أمس الاثنين، استشهد السائق الفلسطيني الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة المنظمة في شارع صلاح الدين في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد به ناشطون. وقال الناشطون إنّ جيش الاحتلال استهدف بالرصاص الحي سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية وسيارة أخرى، ولم يصدر عن جيش الاحتلال تفسير للحادث. ووصل جثمان الشهيد مجدي أصلان إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي أعقاب الحادثة، جرى تعليق سفر مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح، الاثنين، وفق مصادر محلية. وبات استهداف الفلسطينيين حدثاً يومياً في القطاع، مع مواصلة جيش الاحتلال عملياته وعدوانه. وفي كل يوم يسقط شهداء فلسطينيون نتيجة العدوان الذي لم يتوقف منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وسريانه في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و302 شهيد و172 ألفاً و90 مصاباً، بينهم 7 شهداء و17 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "7 شهداء جدد و17 مصاباً".

(فرانس برس، العربي الجديد)