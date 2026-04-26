الصحة العالمية تعتمد أول دواء وقائي للرضع ضد الملاريا

- اعتمدت منظمة الصحة العالمية أول دواء وقائي للرضع ضد الملاريا، وهو نسخة مكيّفة من "أرتيميثير لوميفانترين"، لتعزيز مقاومة الرضع للطفيليات بجانب اللقاحات المتوفرة. - يهدف الدواء لسد فجوة الرعاية الصحية لنحو 30 مليون رضيع في المناطق الموبوءة، مع توقع بدء توزيعه ضمن برامج التحصين الوطنية قريباً، مما يعزز الجهود للحد من الملاريا بحلول 2030. - توصي المنظمة باستخدام الناموسيات المعالجة وتطوير لقاحات جديدة، وأطلقت حملة لتمويل مستقبل خالٍ من الملاريا، حيث سجلت 282 مليون إصابة و610 آلاف وفاة في 2024.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد أول دواء وقائي مخصّص حصرياً للرضع لمكافحة الملاريا، في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات الحماية لهذه الفئة العمرية الأكثر عرضة لمخاطر المرض، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للملاريا الذي يصادف في 25 إبريل/ نيسان من كل عام.

وأوضحت المنظمة أنّ الدواء الجديد، وهو نسخة مكيّفة من المركب العلاجي "أرتيميثير لوميفانترين"، صُمّم خصيصاً لحديثي الولادة والرضع الذين يصل وزنهم إلى خمسة كيلوغرامات، بما يتناسب مع خصائص أجهزتهم المناعية في مراحل النمو المبكرة، بدءاً من عمر شهرين. وأكدت أن العقار يتميز بتركيبة ملائمة للأطفال الصغار، بما يعزز قدرتهم على مقاومة الطفيليات المسبّبة للملاريا، ولا سيّما في المناطق الأكثر تضرّراً من انتشار المرض. وأشارت إلى أن هذا الدواء سيُستخدم إلى جانب اللقاحات المتوفرة حالياً، بما يسهم في خفض معدلات الوفيات بين الرضع على نحوٍ ملموس، نظراً لكونهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات الخطيرة.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن اعتماد هذا العلاج من شأنه سد فجوة في الرعاية الصحية لنحو 30 مليون رضيع يولدون سنوياً في المناطق الموبوءة بالملاريا، خصوصاً في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، إذ من المتوقع بدء توزيعه ضمن برامج التحصين الوطنية خلال الأشهر المقبلة. وأكدت أن هذه الخطوة تعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الملاريا بحلول عام 2030، مشيرةً إلى أن المرض ما يزال يشكل تهديداً صحياً كبيراً، خصوصاً للأطفال دون سن الخامسة، نتيجة ضعف مناعتهم وتعرّضهم لمضاعفات خطيرة مثل فقر الدم الحاد والملاريا الدماغية. وحتى الآن، يُعالج العديد منهم بجرعات مخصّصة للأطفال الأكبر سناً، وهو ما ينطوي على خطر حدوث آثار جانبية.

For centuries, malaria has stolen children from their parents. And stolen health and wealth from communities.



Ending malaria in our lifetime is a real possibility.



On #WorldMalariaDay, I call for governments and partners to expand access to vaccines, next-generation nets and… pic.twitter.com/PxjfydcZOG — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 25, 2026

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات للرضع والبالغين، للحد قدر الإمكان من التعرض للدغات البعوض منذ البداية. ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإنّ الأطفال دون سن الخامسة يشكّلون 75% من الوفيات المرتبطة بالملاريا.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، "يتقدم العلم بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. ولأول مرة، بات القضاء على الملاريا في عصرنا هذا قابلاً للتحقيق، إذ يجري تطوير لقاحات وعلاجات وأدوات لمكافحة المرض، بالإضافة إلى تقنيات رائدة جديدة قيد التطوير، بما في ذلك التعديل الجيني للبعوض والحقن التي يدوم مفعولها مدة طويلة. وقد بدأت 25 دولة بالفعل بتوزيع لقاحات مضادة للملاريا لحماية 10 ملايين طفل سنوياً. وتمثل ناموسيات الجيل التالي الآن 84% من إجمالي الناموسيات الجديدة الموزعة. وتقود البرامج التي تنفّذها البلدان هذا التغيير. وهذه فرصة لم تتهيأ لنا من قبل بمثل هذا القدر الأكبر".

وكانت المنظمة الأممية قد أطلقت مع شركائها بمناسبة اليوم العالمي للملاريا 2026، حملة تحت شعار "عازمون على القضاء على الملاريا: القدرة في أيدينا، والواجب ينادينا"، بوصفها نداءً جامعاً لاغتنام هذه الفرصة لحماية الأرواح الآن، وتمويل مستقبل خالٍ من الملاريا. وتكشف معطيات المنظمة الأممية عبر موقعها الرسمي، أن عام 2024 سجّل نحو 282 مليون حالة إصابة و610 آلاف حالة وفاة بمرض الملاريا، أي بزيادة طفيفة مقارنةً بعام 2023، وأن 47 بلداً حول العالم حصل على شهادة خلوّه من الملاريا، و37 بلداً أُبلغَ فيها عن أقلّ من 1000 حالة في عام 2024.

(أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)