- أظهرت منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ست حالات عدوى بكتيرية مؤكدة مختبرياً تقاوم المضادات الحيوية، مع ارتفاع معدلات المقاومة في 40% من العينات المحللة بين 2016 و2023. - مقاومة المضادات الحيوية تتسبب في أكثر من مليون وفاة سنوياً، وتتسارع بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، خاصة في جنوب آسيا والشرق الأوسط، حيث تصل المقاومة إلى 70% في بعض الحالات. - دراسة "ذي لانسيت" تشير إلى انخفاض وفيات الأطفال دون الخامسة بسبب مقاومة المضادات الحيوية بأكثر من 50% بين 1990 و2021، مع تحسن الوقاية والعلاج.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنّ إصابة واحدة من بين كل ستّ حالات عدوى بكتيرية مؤكدة مختبرياً أصبحت تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية، داعية إلى استخدام هذه الأدوية بمسؤولية أكبر. وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير يستند إلى بيانات من أكثر من 100 دولة بين عامَي 2016 و2023، أن معدلات مقاومة المضادات الحيوية ارتفعت في حوالى 40% من العينات التي جرى تحليلها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان مرفق بالتقرير "إن مقاومة مضادات الميكروبات تتسارع بوتيرة تفوق التقدم الحاصل في الطب الحديث، ما يهدد صحة الأسر في أنحاء العالم"، مضيفاً "يجب أن نستخدم المضادات الحيوية بمسؤولية، وأن نتأكد من حصول الجميع على الأدوية المناسبة والتشخيصات الموثوقة واللقاحات الفعالة"

وعلى الصعيد العالمي، تتسبب مقاومة المضادات الحيوية مباشرةً في أكثر من مليون حالة وفاة سنوياً. وفي حين تُعد التغيرات الجينية في مسببات الأمراض جزءاً من عملية طبيعية، فإن النشاط البشري مثل سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها للسيطرة على العدوى لدى البشر والحيوانات والنباتات يسرّع من هذه العملية. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية توجد أعلى مستويات مقاومة المضادات الحيوية في أجزاء من جنوب آسيا والشرق الأوسط، إذ تعتبر واحدة من كل ثلاث إصابات مسجلة مقاومة للمضادات الحيوية.

أما في أفريقيا، أكدت المنظمة أن نسبة مقاومة المضادات الحيوية للعلاج الأول الموصى به لبعض أنواع البكتيريا المسببة لعدوى مجرى الدم والتي يمكن أن تسبب تعفن الدم وفشل الأعضاء والوفاة تتجاوز الآن 70%.

وفي سبتمبر 2024 نشرت مجلة "ذي لانسيت" دراسة حول تأثير مقاومة المضادات الحيوية، وأوضحت لأنه خلال الفترة من 1990 حتّى 2021، مات أكثر من مليون شخص سنوياً في مختلف أنحاء العالم بسبب مقاومة المضادات الحيوية، بحسب معدّي الدراسة. وقد درس هؤلاء 22 مسبباً للأمراض، و84 مجموعة بين مسببات أمراض وعلاجات، و11 متلازمة معدية لدى أشخاص من مختلف الأعمار من 204 دول ومناطق، باستخدام بيانات لأكثر من 520 مليون شخص. وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، انخفضت وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة، الناجمة مباشرةً عن مقاومة المضادات الحيوية بنسبة تزيد على 50%، مع تحسّن الوقاية من الأمراض ومكافحتها بين الرضّع والأطفال الصغار.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)