الصحة العالمية تبدأ تجارب علاج إيبولا في الكونغو وسط 3802 إصابة

- بدأت جهود مكافحة إيبولا في الكونغو بتجارب سريرية للأدوية واللقاحات، مع نتائج واعدة، لكن توفير العلاجات للجميع يتطلب شهورًا ومزيدًا من الكوادر المدربة. تم تسجيل 3802 إصابة و1707 وفيات حتى الآن. - تزايدت وفيات النساء الحوامل بسبب تجنبهن المستشفيات خوفًا من إيبولا، مما أدى لارتفاع وفيات الأمهات خارج المراكز الصحية. تعاني الكونغو من أعلى معدلات ولادة ووفاة أثناء الولادة، مما يضغط على النظام الصحي. - يواجه العاملون الصحيون تحديات في إقناع السكان بالحصول على الرعاية الصحية بسبب الشائعات حول إيبولا. النساء الحوامل يتجنبن المستشفيات خوفًا من العزل، مما يزيد من خطر المضاعفات. توفير المعلومات الصحيحة ضروري لحمايتهن.

بدأت عدد من التجارب السريرية للأدوية واللقاحات، في إطار الجهود المبذولة من أجل مكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه حتى في حال ثبتت فعالية تلك الأدوية واللقاحات، فإن الأمر سيستغرق شهورا قبل إتاحتها لجميع المصابين.

وفي حديثه بجنيف، قال المسؤول في منظمة الصحة العالمية، فاسي مورثي، إن هناك بيانات واعدة من خلال التجارب ما قبل السريرية، التي من المقرر أن يجري تحليلها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وأضاف أن هناك 50 مريضا سُجلوا خلال أول تجربة سريرية للدواء في ثلاثة مراكز علاجية. ومن المقرر أن تشمل التجربة 10 مراكز في المجمل، إلا أن ذلك سيتطلب توفير المزيد من الكوادر المدربة من أجل متابعة المرضى بشكل صحيح. جدير بالذكر أن هناك 25 شخصا يتلقون حاليا علاجا وقائيا محتملا.

Since the latest ebolavirus outbreak was declared in the Democratic Republic of Congo (DRC), fears are rising that the virus could spread across the region.



A UNEP ecosystems expert explains how taking a #OneHealth approach is key to preventing disease outbreaks:… pic.twitter.com/xlO4B21xBG — UN Environment Programme (@UNEP) August 4, 2026

3802 إصابة وأكثر من 1700 وفاة

وأظهرت أحدث بيانات حكومية أنه حتى اليوم الثلاثاء، جرى تسجيل 3802 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو و1707 حالات وفاة. وقال المدير العام للمراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، اليوم، إنه لم يتضح بعد متى سيصل التفشي إلى ذروته، وذلك خلال زيارته الثانية لبلدة بونيا بالقرب من مركز تفشي الفيروس.

Arrived in Bunia for the joint @AfricaCDC–@WHO mission to assess the Ebola response, support teams on the ground and identify what more is needed to stop the outbreak and protect communities.



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Arrivée à Bunia pour la mission conjointe Africa CDC–OMS afin d’évaluer la… pic.twitter.com/IUkNh3h8pM — Dr Jean Kaseya (@Dr_JeanKaseya) August 4, 2026

وحذر كاسيا من أن نحو 80% من حالات الإصابة الجديدة لم تحدث من تعقب الحالات المخالطة ولكن بسبب تفشي الفيروس بين المواطنين.

El jefe de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), Jean Kaseya, ha llegado este martes a la ciudad de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), para "evaluar y acelerar la respuesta al brote de ébola", declarado el pasado 15 de mayo. pic.twitter.com/KR4mK9aU84 — EFE África (@EFEafrica) August 4, 2026

تزايد عدد النساء الحوامل اللاتي يتوفين في الكونغو

من جهة ثانية، كشف تحقيق لوكالة أسوشييتد برس عن تزايد وفيات النساء الحوامل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نتيجة تجنبهن التوجه إلى المستشفيات خوفا من الإصابة بفيروس إيبولا.

ونقلت شهادة إستر لوتولا التي توقفت عن إجراء فحوصات ما قبل الولادة بعد فترة قصيرة من الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا في شرق الكونغو. وفي منتصف فترة حملها، خشيت لوتولا (26 عاما) من وضعها في العزل لمجرد إصابتها بالحمى، وهو اعتقاد شائع خاطئ.

وقالت من موطنها في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري وبؤرة التفشي الذي جرى الإعلان عنه في 15 مايو/أيار الماضي: "انتظرت حتى لم يعد الفيروس منتشرا". ولكن يمكن أن يكون هذا خطأ مميتا.

وسرعان ما ارتفعت حالات وفاة الأمهات في إيتوري مع انتشار أنباء تفشي الفيروس، حيث تلقى ست أمهات حتفهن أسبوعيا بسبب المضاعفات أثناء الولادة، حسبما قالت نعومي دالمونتي، نائبة ممثل البلاد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الكونغو.

وعلى الرغم من أن متوسط حالات وفاة الأمهات بلغ 3.1 أسبوعيا هذا العام قبل التفشي، فقد ارتفع إلى 5.8 من 25 مايو/أيار حتى 19 يوليو/تموز الماضيين. ومن بين هذه الحالات، ارتفعت حالات الوفاة التي وقعت خارج المراكز الصحية من 9.1% إلى 17.4% خلال الفترة نفسها، حسبما أظهرت بيانات الصندوق.

وتعد هذه البيانات جزءا من سلسلة من حالات وفاة الأمهات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، التي تسجل أسرع نمو سكاني في العالم وتمثل 70% من حالات وفاة الأمهات. ويشار إلى أنه يجري تسجيل نحو 180 ألف حالة وفاة أثناء الحمل سنويا في أنحاء القارة.

وفي ظل مكافحة الكونغو أسرع تفشٍ لفيروس إيبولا على الإطلاق، يحذر العاملون في مجال الصحة والمساعدة من أزمة غير مرئية في ظل تجنب السيدات الحوامل الذهاب للمستشفيات، وارتفاع معدل وفاة الأمهات المرتفع بالفعل بصورة أكبر.

وقالت دالمونتي في حوار إنه على الرغم من أنه من الشائع أن يتجنب الأفارقة الذهاب إلى المراكز الصحية خلال حالات الطوارئ العامة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة "ففيما يتعلق بإيبولا، فإن الأمر أقوى بسبب الشائعات المحيطة بالفيروس".

وتعد الكونغو من الدول التي تسجل أعلى معدلات ولادة لكل امرأة ومعدلات وفاة أثناء الولادة. وتنجب النساء في الكونغو نحو ستة أطفال في المتوسط. وقد لقي ما لا يقل عن 19 ألف سيدة حتفها بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل في الكونغو خلال عام 2023، بحسب أحدث بيانات للأمم المتحدة، وهو عدد يتساوى مع ما تسجله الهند ويأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد نيجيريا.

ويقول العاملون في مجال الصحة في إيتوري إنهم يرصدون انخفاضا في الزيارات للمستشفيات، حيث يخشى المواطنون من الإصابة بالعدوى. ويشار إلى أنه لا يوجد علاج أو لقاح لهذا النوع من إيبولا.

وتخشى النساء اللاتي في حاجة للرعاية من أن يتعرضن للعنف. ويهاجم السكان مراكز علاج إيبولا بسبب معلومات خاطئة أو غضب بسبب إجراءات مكافحة التفشي الصارمة.

وفي عيادة بينديكت في بونيا، انخفض عدد النساء اللاتي سجلن للحصول على رعاية ما قبل الولادة من 60 شهريا إلى نحو 10، حسبما قالت الطبيبة سوني ميمبو. وحتى الآن بعد مرور أسابيع على بدء جهود مكافحة المعلومات المغلوطة، ما زال بعض السكان يتمسك بآراء خاطئة بشأن تفشي إيبولا.

وتقول إيلودي يابيري، وهي في الشهور الأخيرة من الحمل: "حاليا، إذا شعرت بالتعب وذهبت إلى المستشفى، يقولون إنك مصاب بإيبولا ويضعونك في حجر صحي على الفور. هذا ما يخيف الأشخاص". وأضافت أنها تتجنب المستشفيات قدر الإمكان. وتعتقد يابيري أنه طالما تشعر بأن رضيعها الذي لم يولد بعد يتحرك فكل الأمور ما زالت بخير.

وقد ضغط التفشي على النظام الصحي المنهك بالفعل في الكونغو، مما يعرقل حصول السيدات الحوامل اللاتي يذهبن للمراكز الصحية للحصول على رعاية ما قبل الولادة والولادة على الرعاية الصحية.

ويعد فيروس إيبولا فيروسا نادرا ولكنه معدٍ بنسبة كبيرة، وغالبا ما يكون مميتا. وينتشر الفيروس بين البشر عن طريق الاتصال بسوائل الجسد، مثل القيء والدم أو السائل المنوي والأسطح والأغراض الملوثة، مثل السرير والملابس. ويشار إلى أن النساء عادة ما يكن الرعاة الأساسيين عندما يمرض أحد المقربين. ويوجد الكثير منهن ضمن الصفوف الأمامية للعاملين في مجال الصحة لمواجهة تفشي إيبولا. وقالت دالمونتي "من المهم للغاية أن يعلمن كيف يقمن بحماية أنفسهن، وأن تكون لديهن المعلومات الصحيحة".

وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن النساء الحوامل المصابات بإيبولا يواجهن خطورة متزايدة تشمل الإجهاض.

وأوضحت دالمونتي أن النساء الحوامل اللاتي يؤخرن حصولهن على الرعاية ويتجنبن الذهاب للمنشآت الصحية "يمكن أن يتوفين ليس بسبب إيبولا نفسه، ولكن لأن الرعاية التي كان يمكن أن تنقذهن لم يعد يمكن الوصول إليها أو الوثوق فيها كما أنها ليست آمنة".

(أسوشييتد برس)