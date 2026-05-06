الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس "هانتا" إلى 5 حالات

- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خمس حالات مؤكدة بفيروس "هانتا" على السفينة السياحية، مع ثلاث حالات مؤكدة سابقًا وخمس حالات مشتبه بها، وأكدت الاختبارات أن فيروس الأنديز هو السبب. - في جنوب أفريقيا، يتعقب مسؤولو الصحة 62 شخصًا ربما تعرضوا للفيروس، وتم تعقب 42 منهم دون تسجيل إصابات جديدة، مع تحديد 65 شخصًا في جنوب أفريقيا و12 حالة في دول أخرى. - أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر فيروس "هانتا" على العامة منخفض، حيث ينتقل عادة عن طريق القوارض ويتطلب اتصالًا جسديًا وثيقًا للانتقال بين البشر.

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "هانتا" من السفينة السياحية ارتفع إلى خمس، ومن بين المصابين مسافران تم إجلاؤهما اليوم الأربعاء. وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق وجود ثلاث حالات إصابة وخمس حالات مشتبه بها.

وقالت آن ليندستراند، ممثلة منظمة الصحة العالمية في كيب فيردي، في مقابلة عبر الهاتف، إن عينة من المريض الثالث الذي تم إجلاؤه من السفينة لا تزال قيد الفحص. وأضافت: "حتى الآن، من بين جميع الحالات المرتبطة بهذا القارب، الحالات الثماني، لدينا الآن خمس حالات إصابة مؤكدة من خلال الاختبارات المعملية بفيروس الأنديز. لذلك فهذا كثير للغاية".

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship.



He had responded to an email from the ship’s operator informing the passengers of the health event, and presented himself to a hospital in Zurich, Switzerland, and… pic.twitter.com/4mmBd7qSA4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2026

ويتعقب مسؤولو الصحة عشرات الأشخاص في جنوب أفريقيا الذين ربما كانوا بالقرب من الركاب المصابين. وغادر راكبان السفينة السياحية في جنوب أفريقيا. وقد توفي أحدهما ولا يزال الآخر في المستشفى.

وحدد مسؤولو الصحة في جنوب أفريقيا 62 شخصا، وهم ركاب طائرات وعمال المطار وعاملون في المجال الصحي وعمال النظافة في المستشفى ومسؤولو ميناء الدخول، الذين من المحتمل أن يكونوا على اتصال بهذين المريضين. وحتى الآن، تعقب المسؤولون 42 منهم، ولم تثبت إصابة أي منهم بفيروس هانتا. وقالت وزارة الصحة في تقرير إن بعض الأشخاص العشرين الذين ما زالوا قيد البحث ربما سافروا الآن إلى الخارج.

من جهتها، قالت شيناز الحلبي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في جنوب أفريقيا، لوكالة رويترز، إن الدولة حددت 65 شخصا كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت ​إصابتهم بفيروس "هانتا" أو يشتبه في إصابتهم، بينما حددت دول أخرى 12 حالة.

وكشفت الاختبارات التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا أن سلالة الأنديز هي سبب إصابة امرأة هولندية توفيت في جوهانسبرغ، ورجل بريطاني لا يزال في المستشفى، مشيراً إلى أن "هذه هي السلالة الوحيدة المعروف أنها تسبب انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لكن هذا الانتقال نادر جداً، ولا يحدث إلا بسبب اتصال وثيق".

ومنذ بداية تفشي المرض، قالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر الذي يشكله الفيروس على عامة الناس منخفض، وشددت، اليوم الأربعاء، على أن هذا لا يزال هو ​الحال. وينتقل الفيروس عادة عن طريق القوارض.

وقالت ماريا فان كيركوف، مديرة قسم إدارة تهديدات الأوبئة ​والجوائح في منظمة ⁠الصحة العالمية، لوكالة رويترز: "عندما نقول اتصال وثيق (ليحدث الانتقال من إنسان لآخر)، فإننا نعني اتصالا جسديا وثيقا للغاية، سواء كان ذلك من خلال مشاركة غرفة نوم أو مقصورة أو تقديم الرعاية الطبية على سبيل المثال، (وهذا) يختلف تماما عن كوفيد 19 ويختلف تماما عن الأنفلونزا". وأضافت أن منظمة الصحة ⁠العالمية تعمل ​مع الدول لمتابعة الركاب الذين غادروا السفينة في سانت هيلينا في جنوب المحيط ​الأطلسي، قبل وصولها إلى الرأس الأخضر.

(أسوشييتد برس، رويترز)