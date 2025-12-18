الصحة السورية: ارتفاع نشاط الإنفلونزا ونسبة الإيجابية 45.3%

- أعلنت وزارة الصحة السورية عن زيادة في حالات الأمراض التنفسية الحادة، مع ارتفاع نسبة الإيجابية للإنفلونزا إلى 45.3%، وسيطرة فيروس الإنفلونزا A، خاصة النمط H3N2، بينما كان تأثير كوفيد-19 محدوداً. - أكدت الوزارة على تعزيز الجاهزية الصحية وتطبيق البروتوكولات العلاجية، داعية المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية ومراجعة المراكز الصحية عند ظهور الأعراض. - عبّر المواطنون عن قلقهم من انتشار الأمراض التنفسية، بينما نفت مديرية صحة دير الزور تسجيل أي وفاة بسبب H3N2، مؤكدة متابعة انتشار الفيروسات بالتنسيق مع الكوادر الطبية.

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، استمرار التزايد في حالات الأمراض التنفسية الحادة خلال الأسابيع الماضية، استناداً إلى بيانات نظام ترصّد الإنفلونزا الوطني، والتحليلين الوبائي والمخبري الواردين من المشافي والمراكز الصحية والمخابر المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البيانات المسجلة حتى الأسبوع الوبائي 48 من عام 2025 تشير إلى ارتفاع واضح في نشاط الإنفلونزا الموسمية، إذ بلغت نسبة الإيجابية المخبرية 45.3% مقارنة بـ28% في التحديث السابق. وبينت النتائج المخبرية وجود سيطرة شبه كاملة لفيروس الإنفلونزا A، ومعظم الحالات تعود إلى النمط الفرعي H3N2، وهو النمط السائد إقليمياً وعالمياً في الوقت الراهن، مع استمرار محدود لدور فيروس كوفيد-19.

ووفق البيان، أظهرت التحاليل المخبرية خلال الأسبوعين الوبائيين 47 و48 أن نسبة الإيجابية لفيروس الإنفلونزا A بلغت 93% من مجمل الحالات الإيجابية، مقابل 7% لفيروس SARS-CoV-2، ما يؤكد أن الزيادة الحالية في الإصابات تعود بشكل رئيسي إلى الإنفلونزا الموسمية.

وفي إطار رفع الجاهزية الصحية، أكدت وزارة الصحة توسيع بعض أقسام العناية المشددة والمتوسطة في عدد من المشافي، والعمل على إدخال ستة أجهزة تهوية آلية إضافية إلى أقسام العناية المشددة، إلى جانب تأمين 12 جهاز تهوية بالضغط الإيجابي، تعزيزاً لقدرة النظام الصحي على التعامل مع الحالات الشديدة.

وشددت الوزارة على أن الحالات الشديدة لا تزال ضمن المستويات المتوقعة مقارنة بالسنوات السابقة، مع الاستمرار في تطبيق البروتوكولات العلاجية الوطنية المعتمدة، بما في ذلك البدء المبكر بالعلاج بالمضاد الفيروسي (أوسيلتاميفير) للحالات الشديدة والفئات الأكثر عرضة للاختلاطات، من دون انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية.

كما أكدت متابعة ما يُتداول من تقارير حول الإصابات والوفيات، والتحقق من صحتها بدقة عبر القنوات الرسمية والمصادر الطبية المعتمدة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة، ومراجعة المراكز الصحية عند ظهور الأعراض التنفسية، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة، مع التشديد على أن المعلومات الصحية المعتمدة تصدر حصراً عبر القنوات الرسمية للوزارة.

بالتزامن مع ارتفاع الإصابات، عبّر مواطنون سوريون عن قلقهم من انتشار الأمراض التنفسية. وقال أحمد المعراوي من ريف إدلب لـ"العربي الجديد"، إن "عدد الإصابات في محيطنا ازداد خلال الأسابيع الأخيرة، ومعظمها بأعراض إنفلونزا واضحة، ما يدفعنا إلى مراجعة المراكز الصحية مبكراً، خصوصاً للأطفال".

من جهتها، أشارت سعاد خيرالله من حلب إلى أن "الأعراض هذا العام تبدو أشد من السابق، لكن الاطمئنان النسبي يأتي من تأكيد الأطباء أن الحالات الشديدة ما زالت ضمن المعدلات المعتادة". أما رياض نور الدين من ريف دمشق، فأكد، لـ"العربي الجديد"، أن "كبار السن هم الأكثر قلقاً، لذلك نحرص على الالتزام بالإرشادات الصحية ومتابعة الأخبار الصادرة عن وزارة الصحة فقط".

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه وزارة الصحة استمرار مراقبة الوضع الوبائي، ومتابعة التطورات أولاً بأول عبر أنظمة الترصد المعتمدة.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية من سورية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس H3N2 لطفلين شرقي دير الزور. في المقابل، نفى مدير صحة دير الزور، يوسف السطام، للإخبارية السورية، تسجيل أي حالة وفاة ناجمة عن فيروس H3N2، مؤكداً أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.

وأوضح السطام أن حالة الوفاة الأولى لطفل يبلغ ثلاثة أشهر تعود إلى سوء تغذية شديد والتهاب رئوي جرثومي، فيما توفي طفل آخر يبلغ شهرين نتيجة التهاب قصيبات شعرية وآفة قلبية خلقية، مشدداً على أن مؤشرات انتشار الفيروسات التنفسية تُتابَع بشكل مستمر وبالتنسيق مع الكوادر الطبية المختصة.