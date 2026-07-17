الصحة الإيرانية: 38 قتيلاً و400 جريح جراء الهجمات الأميركية

- ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الأميركية في إيران منذ 22 يونيو إلى 38 قتيلاً و400 جريح، بينهم نساء وأطفال، مع استمرار علاج 47 مصاباً في المستشفيات، مما يؤكد أن "الصحة هي الضحية الأولى للحرب". - استهدفت غارات أميركية جسوراً حيوية في هرمزغان، مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة 20 آخرين، بينما تم إخلاء مستشفى "الشهيد بقائي" في الأهواز ونقل 211 طفلاً لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى. - هجوم أميركي على برج اتصالات في بندر عباس أدى إلى مقتل امرأة وإصابة طفلها بجروح خطيرة، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأميركية منذ 22 يونيو/حزيران الماضي وحتى صباح اليوم إلى 38 قتيلاً و400 جريح.

وأوضح كرمانبور، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن من بين المصابين 22 امرأة و9 أطفال، فيما بلغ عدد الضحايا ثلاث نساء وطفلا واحدا. وأضاف أن 47 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات. وأكد المسؤول الإيراني، تعليقا على هذه التطورات، أن "الصحة هي الضحية الأولى للحرب".

وفي سياق ميداني متصل، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات استهدفت، فجر الجمعة، جسورا حيوية في محافظة هرمزغان الساحلية جنوبي إيران.

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية استكمال إخلاء مستشفى "الشهيد بقائي" التخصصي في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، ونقل 211 طفلا من مرضى السرطان وأمراض الدم إلى مستشفيي "كلستان" و"شفا" لاستكمال علاجهم. وجاء إخلاء المستشفى بعد غارات أميركية استهدفت، الخميس، محيطه، الأمر الذي استدعى نقل المرضى حرصا على سلامتهم وضمان استكمال علاجهم.

وأوضح كرمانبور، في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أن المستشفى لم يتعرض لأضرار مباشرة، وأن وضعه مستقر، إلا أنه تقرر إخراجه مؤقتاً من الخدمة بسبب التأثيرات النفسية التي خلفتها الانفجارات العنيفة على الأطفال المرضى. وأكد أن المرضى سيعودون إلى المستشفى فور استقرار الأوضاع.

في الأثناء، أعلنت جامعة هرمزغان للعلوم الطبية مقتل امرأة وإصابة طفلها في هجوم أميركي استهدف فجر اليوم، برج اتصالات تابعا لهيئة تنظيم الاتصالات والإذاعة في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأضافت الجامعة في بيان أورده التلفزيون المحلي، أن طفل الضحية، البالغ من العمر عاما واحدا، أصيب بجروح بالغة، إذ تسببت شدة الانفجار في بتر إحدى يديه، كما أصيب بشظية في القفص الصدري، ووصفت حالته العامة بالحرجة.