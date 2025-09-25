الصامدون في مدينة غزة... آلاف الفلسطينيين تحت القصف والحصار

- الوضع الإنساني في غزة: تعاني غزة من ظروف إنسانية قاسية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية وتهديد حياة المدنيين، حيث يرفض العديد من السكان النزوح رغم المخاطر. - الأزمات المعيشية والتحديات اليومية: يواجه السكان نقصًا حادًا في مياه الشرب وتدمير خطوط المياه، مع حركة تجارية محدودة ونقص في الإمدادات، مما يجبر العائلات على الاحتماء في الطوابق الأرضية أو المستشفيات. - الصعوبات في الإجلاء والمخاطر المستمرة: تواجه العائلات صعوبات كبيرة في النزوح بسبب التكلفة والقصف، مع تحديات لطواقم الإسعاف في الوصول إلى المحاصرين، مما يستدعي تقديم إرشادات عبر الهاتف.

يتواصل النزوح من مدينة غزة جنوباً بالتزامن مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية لتدمير واحتلال المدينة، بينما الباقون فيها لا يملكون أي مقومات حياة، ويهددهم الموت في كل لحظة.

تعيش العائلات الفلسطينية المتبقية في مدينة غزة ظروفاً قاسية، بين قصف مدفعي إسرائيلي لا يتوقف وغارات الطيران الحربي المتكررة، والتي تدمر البنايات السكنية على رؤوس سكانها، ومسيّرات "كواد كابتر" التي تجوب الشوارع لاستهداف أي مظهر للحياة.

يرفض عشرات الآلاف النزوح "مهما كان الثمن"، وآخرون يرغبون بالتوجه إلى الوسط أو الجنوب، لكنهم لا يملكون كلفة الانتقال، ما يجبرهم على البقاء تحت القصف، على أمل التوصل إلى وقف للحرب، أو إيجاد من يساعدهم على دفع التكاليف.

وتقدر جهات فلسطينية أنّ نحو 600 ألف فلسطيني لا يزالون في ما تبقى من مدينة غزة، والكثير منهم يرفضون مغادرتها لأسباب مختلفة، غير أنّ جيش الاحتلال يزعم أن عدد المتبقين في المدينة أقل من ذلك، ويتعهد باستمرار الضغط عليهم من أجل تهجيرهم بالقوة تمهيداً لتدمير المدينة، ثم السيطرة عليها.

وتتركز الكثافة السكانية في مدينة غزة حالياً في الجزء الجنوبي من مخيم الشاطئ، والجزء الجنوبي من حي النفق، شرقي المدينة، والمناطق المحيطة به، وهي مناطق: الصحابة والشعبية والسامر، وكذلك منطقة مفرق "السرايا" والأجزاء الشمالية من حي "تل الهوى"، خاصة منطقة الكتيبة وشاطئ البحر، فيما تتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى "تل الهوى" وأطراف حيي الشيخ رضوان والنصر ومناطق شمال مخيم الشاطئ.

تعاني مدينة غزة من شح مياه الشرب نتيجة تدمير محطات التحلية، ويرغب كثيرون بالنزوح جنوباً لكنهم لا يملكون كلفة الانتقال

وتعاني تلك المناطق من شح في مياه الشرب نتيجة نقل العديد من محطات التحلية إلى جنوبي القطاع، أو تدميرها، وكذلك نقل شاحنات توزيع المياه، مع تقلص إمدادات مياه البلدية بسبب تدمير الخطوط، وتظهر حركة تجارية محدودة في سوق معسكر الشاطئ، وتزاد الحركة قليلاً في سوق مفرق "السرايا"، وفي سوق "الصحابة".

ويومي الأحد والاثنين الماضيين، تعرض محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوى إلى قصف جوي ومدفعي عنيف، مع تقدم للدبابات الإسرائيلية حتى وصلت إلى متنزه "برشلونة"، لتقوم بمحاصرة العديد من العائلات المتبقية بالمدينة.

احتمى عبد الله البيطار وعائلات أشقائه بالطابق الأرضي لعمارتهم السكنية بمحيط المستشفى الأردني هرباً من قذائف المدفعية التي كانت تطاول الطوابق العلوية، وعاشوا أهوالاً وهم يرون القذائف تتساقط عليهم، كان أشدها قسوة لحظة قصف الطوابق العلوية بصواريخ حربية من دون سابق إنذار.

يروي البيطار لـ"العربي الجديد" قائلاً: "في منتصف يوم الاثنين، فوجئنا بقصف العمارة، لكن لم يصل القصف إلى الطابق الأرضي الذي كنا موجودين فيه، وعددنا 16 فرداً، من بينهم زوجتي وأولادي وعائلة أخي وعائلة ابن عمي. نجونا بأعجوبة، وخرجنا من تحت الركام، وكان الغبار يملأ المنطقة. لم نكن نستطيع الرؤية، وكنا ننادي على أطفالنا وزوجاتنا حتى نتجمع، ثم خرجنا باتجاه المستشفى الأردني".

تدمير إسرائيلي ممنهج لأحياء مدينة غزة، 22 سبتمبر 2025 (خميس الريفي/الأناضول)

يضيف: "عندما وصلنا إلى المستشفى لم يتعامل معنا الكوادر طبياً، لأنهم كانوا في حالة توقف عن العمل، لكنهم رحبوا بنا، وبقينا محاصرين 24 ساعة داخل المستشفى برفقة 22 عائلة أخرى، وكنا نناشد لإخراجنا، حتى وصلت حافلات بعد تنسيق مع الاحتلال في منتصف الليل، وقامت بإجلائنا نحو مخيم النصيرات، لنخرج من مدينة غزة تاركين جميع متعلقاتنا".

قبل القصف كان البيطار قد حدد موعداً مع سائق حافلة لنقله مع عائلته وأغراض منزله، لكنه لم يتمكن من ذلك، إذ تعرضت البناية للقصف، ويقول: "كانت الصواريخ تتساقط في كل مكان، والأسر التي بقيت في المنطقة خرج أفرادها يركضون في الشوارع، أو باتجاه المستشفى الأردني. أجبر الاحتلال جميع سكان الحي على النزوح تحت ضغط القصف والأحزمة النارية، وكانت الطائرات المسيّرة تلقي علينا القنابل يومياً لإجبارنا على النزوح، ثم قصفونا بالطائرات الحربية".

وأفرغ الاحتلال حي تل الهوى من السكان، وتوجد قواته حالياً بالقرب من منطقة الجامعات، في حين بقيت أعداد من العائلات في حي الصبرة، خاصة في شارع الثلاثيني، وفي شارع "فهمي بيك" بحيي الدرج والصحابة، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من الأهالي بمحيط مرفأ الصيادين، وعلى شاطئ البحر، وفي مخيم الشاطئ.

ولم تسلم العائلات التي تحاول النزوح من دموية جيش الاحتلال، فخلال استعداد مروان العشي (67 سنة)، وابنه هاني (38 سنة)، للنزوح إلى جنوبي القطاع، وقبل تحرك الحافلة من أمام منزلهما الواقع قرب مفترق المالية، غربي مدينة غزة، استهدف الاحتلال جيرانهما بصاروخ من طائرة بدون طيار، فهرع مع ابنه للمشاركة بإسعاف المصابين بعد طلب النجدة، وقبل وصولهما إلى المصابين استهدفتهما الطائرة بصاروخ آخر، فاستشهدا على الفور.

كان باقي أفراد العائلة قد سبقوهما بالنزوح إلى المحافظة الوسطى قبل يوم واحد، كي يباشروا بتجهيز الخيام في انتظار المتعلقات، ليفجعهم خبر الاستشهاد الذي أثقل قلوبهم بوجع الفقد بعد مشقة النزوح.

دمر الاحتلال منزل عائلة الشوا، مدينة غزة، 22 سبتمبر 2025 (خميس الريفي/الأناضول)

عاد سالم العشي إلى مدينة غزة كي يواري والده وشقيقه في الثرى، ويحاول نقل شقيقته جنوباً بعد تقلص عدد أفراد العائلة بفعل القصف، ويحكي لـ"العربي الجديد": "لكوننا عائلة مكونة من عدة إخوة، ولدينا محال تجارية، كنا ننتظر الحافلة لنقلنا، وبسبب عدم كفايتها لنقل أغراض أخي هاني، وكذلك أغراض شقيقتي، آثر أبي البقاء مع أختي وزوجها في غزة، وطلب منا النزوح، على أن يلحق بنا في الغد. ذهبنا جميعاً إلى الوسطى، ثم وصلنا نبأ حول تضرر محال أخي هاني التجارية، فعاد إلى غزة لتأمينها، ونقل أهم الأغراض منها، وهناك جرى استهدافه مع أخي".

بدورهم، يعيش أفراد عائلة المسنة الفلسطينية علا ناصر واقعاً مأساوياً، فرغم أنهم يريدون النزوح من مدينة غزة، إلا أنه لا يمكنهم النزوح مشياً لوجود مسنين وأطفال ومرضى، كما أنهم لا يملكون كلفة النقل، ما يبقيهم في حيّ النصر تحت الحصار والأحزمة النارية.

وتحكي ناصر لـ"العربي الجديد": "الوضع صعب، ورائحة الموت في كل مكان، ونسمع انفجارات بالمناطق السكنية، ومسيرات (الكواد كابتر) تطلق النار على أي شخص أو شيء متحرك، ولا تفرق بين طفل وامرأة وعجوز، وتقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، وأصوات انفجارات الروبوتات تحدث ما يشبه الزلزال. قصفوا عمارة بالقرب من دوار أبو علبة القريب منا، وكان يوجد فيها نازحون، وسمعنا صراخهم. تأخر نزوحنا لأننا لا نملك المال، بينما الكلفة باهظة، وأغلب من نزحوا باعوا أثاث بيوتهم أو هواتفهم، وأنا لا أستطيع المشي، وبيتنا في بيت حانون مدمر. مقومات الحياة هنا محدودة، ونمشي مسافات حتى نستطيع تعبئة غالون مياه".

من جانبه، يرفض صهيب ياسين النزوح، وهو موجود في شمال غربي مدينة غزة بالقرب من منطقة "دوار درابيه"، والتي يصنفها الاحتلال بأنها منطقة قتال خطيرة، ويقول لـ"العربي الجديد": "الوضع في المدينة صعب، فالغارات لا تتوقف، وباتت بالكثافة نفسها في الليل، وكثافتها تحول الليل نهاراً. نعيش أهوالاً، وكل ليلة أصعب من سابقتها، ويتكرر القصف والأحزمة النارية وتفجير الروبوتات".

ويضيف ياسين: "استهدف جيش الاحتلال عدة بنايات سكنية قبل يومين من دون سابق إنذار وهدمها فوق رؤوس ساكنيها، ومن المشاهد التي عايشتها أننا فقدنا الاتصال برجل مسن وزوج ابنته من عائلة دهمان، بعدما ذهبا مساء الاثنين لإحضار أغراض من منزلهما تمهيداً للنزوح جنوباً، لكنهما لم يعودا".

وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات ومخاطر كبيرة في التعامل مع مناشدات المحاصرين في المناطق التي يوجد فيها جيش الاحتلال، أو المناطق التي يسيطر عليها جواً. وأمام عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من تلبية نداءات الاستغاثة، لجأت إلى التوعية عبر الهاتف، وتقديم تعليمات وإرشادات تحث الأهالي على الوجود بالطوابق الأرضية من المباني، والبقاء داخل المنازل وعدم مغادرتها.

يقول محمد طموس، وهو من العاملين بالدفاع المدني، لـ"العربي الجديد": "نواجه صعوبات كبيرة في انتشال الشهداء، ونترك العديد من الشهداء عالقين تحت الركام بسبب عدم وجود معدات ثقيلة. في الوقت الحالي، تصلنا مناشدات استغاثة من أماكن قريبة من أماكن وجود جيش الاحتلال على أطراف الأحياء، خصوصاً مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وجزء من شارع الجلاء، لكن لا نستطيع تلبيتها بسبب المخاطر الكبيرة، وهناك جثامين شهداء على الطرقات في تلك المناطق، ولا نستطيع انتشالها. عايشت الكثير من الاستهدافات الدامية خلال الأيام الماضية، كان أشدها استهداف عمارة (الشوا) بالقرب من مفرق السامر، وكانت مكتظة بالنازحين، وخلّف القصف شهداء ومصابين، مع نشوب حريق بمنزل مجاور".