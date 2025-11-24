- أكدت الشيخة موزا بنت ناصر في قمة "وايز 12" على أن التعليم حق متوارث وليس سلعة، مشددة على ضرورة مراجعة الخطاب العالمي حول التعليم للنظر في المعوقات. وأعلنت عن إطلاق مؤشر جديد لقياس جودة التعليم يدمج القيم الاجتماعية والثقافية. - انطلقت القمة تحت شعار "الإنسان أولاً"، بمشاركة أربعة آلاف من القادة والمبتكرين من 150 دولة، وركزت على أهمية التكيف والعدالة والشمول في التعليم. - تناولت الجلسة الافتتاحية دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع التركيز على دمجه مع الحفاظ على القيم الإنسانية، وناقشت خمس ركائز رئيسية تشمل الابتكار وتعزيز الفرص الاقتصادية.

أفادت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الشيخة موزا بنت ناصر، بأنّ التعليم ليس قطاع خدمات شأنه شأن قطاعات أخرى، بل هو "حقّ متوارث" ترتكز عليه الكرامة الإنسانية والعدالة والنهضة، ولا يجوز أن يتحوّل إلى سلعة أو امتياز من طرف لآخر. وأوضحت، في قمة "وايز 12"، أنّ الخطاب العالمي حول التعليم في حاجة إلى مراجعة عميقة تنظر إلى المعوّقات التي تعترض النهوض التعليمي، وليس إلى الإنجازات فحسب.

تنطلق اليوم أعمال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" تحت شعار القيم الإنسانية في صميم النُظم التعليمية، ويأتي هذا اللقاء ليجدد التأكيد على أن مسؤوليتنا تجاه قضية التعليم باتت أعظم من أي وقت مضى في ظل تسارع التطور التكنولوجي، ما يحفزنا على ابتكار أطر تضع القيم… pic.twitter.com/T7Qqjz6Eqp — موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) November 24, 2025

وقالت الشيخة موزا، في كلمة افتتحت بها النسخة الثانية عشرة من القمة العالمية للابتكار في التعليم "وايز"، اليوم الاثنين، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، إنّ التعليم يجب أن يبقى مجالاً مفتوحاً للإبداع والابتكار وليس إطاراً للتقليد أو إعادة إنتاج الأسئلة القديمة بصور جديدة. وشدّدت على أنّ منصة قمة "وايز" أتت لتكون فضاءً محفّزاً لكسر القوالب التقليدية واستنفار العقل نحو التفكير خارج المألوف.

وبيّنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أنّ العالم يعيش اليوم تفاوتاً معرفياً لافتاً، إذ لا تشكّل البشرية مجتمعاً واحداً بل مجتمعات مختلفة تتحرّك في "أزمنة معرفية متباينة"، الأمر الذي يعود في جانب كبير منه إلى تراكم اختلالات مؤسسية وتعليمية في دول ومناطق عديدة، خصوصاً في العالمَين العربي والأفريقي وأجزاء من آسيا وأميركا اللاتينية. ولفتت إلى غياب هذه المناطق عن منصات التتويج العالمية في مجال العلوم والاكتشافات، إلا في حالات فردية ترتبط غالباً بالهجرة إلى بيئات علمية أكثر دعماً وتحفيزاً.

وأعلنت الشيخة موزا أنّ قمة "وايز 12" بصدد إطلاق مؤشّر جديد لقياس جودة التعليم، يتميّز بكونه لا يقتصر على تقييم الأداء الأكاديمي فحسب، بل يدمج في منظومته القيم الاجتماعية والثقافية التي تشكّل جوهر العملية التربوية، مشيرةً إلى أنّ "جوائز وايز" تأتي في هذا الإطار لدعم المبادرات التي تقدّم حلولاً مبتكرة تعزّز جودة التعليم على المستوى العالمي.

.@WISE_Tweets is one of the platforms that activates Qatar Foundation’s values in education and innovation, values whose impact we see in our classrooms, in our learning experiences, and in the way we empower our teachers and students day after day. Discover how these values are… pic.twitter.com/rP2Tida2D6 — Qatar Foundation (@QF) November 23, 2025

وقمة "وايز 12" التي تأتي تحت عنوان "الإنسان أوّلاً: القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية"، والتي تنظّمها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على مدى يومَين، تجمع نحو أربعة آلاف من القادة وصانعي السياسات والمعلّمين والتربويين والمبتكرين وغيرهم من المعنيين في قطاع التعليم من 150 دولة. ويشارك هؤلاء في نقاشات وحوارات معمّقة عن استجابة التعليم للتغيّرات العالمية السريعة، وإتاحة الوصول إلى التعليم، مع تسليط الضوء على أهمية التكيّف والعدالة وتكافؤ الفرص والشمول في المجتمعات حاضراً ومستقبلاً.

بدورها، قالت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، لولوة بنت راشد الخاطر، إنّ قمة "وايز" انطلقت من رؤية عربية أصيلة ذات أفق إنساني شامل صاغتها الشيخة موزا بنت ناصر، فجعلت من التعليم استثماراً في الإنسان وقدرته على الإسهام، موضحةً أنّ القمة ظلّت منصة عالمية تعيد التفكير في دور المتعلّم بوصفه شريكاً في صناعة المستقبل، لا مجرّد متلقٍّ للمعرفة.

وشدّدت الوزيرة على أنّ شعار هذا العام "الإنسان أولاً: القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية" يأتي ليؤكد أنّ أيّ نهضة معرفية أو تقنية لا تكتمل ما لم يكن الإنسان هو نقطة البداية والنهاية، وأنّ القيم الإنسانية هي الأساس الذي يحفظ المعارف والأدوات من الانحراف عن مسارها الصحيح.

الصورة الفنانة السورية فايا يونان في حفل افتتاح قمة "وايز 12"، قطر، 24 نوفمبر 2025 (قنا)

وتضمّنت الجلسة الافتتاحية لقمة "وايز"، التي تُعقَد في 24 و25 نوفمبر/ تشيرين الثاني 2025، أداءً للفنانة السورية فايا يونان، عبّرت من خلاله عن وجهة نظر الشباب إزاء الفنون في عصر الذكاء الاصطناعي. تلت ذلك كلمة ألقاها المتحدّث الرئيسي محمد جودت، رجل الأعمال المصري ومؤلّف كتب من الأكثر مبيعاً، والرئيس التنفيذي السابق للأعمال في "غوغل إكس"، الذي شارك الحضور أفكاره حول دور التعليم المحوري في تلاقي القيم الإنسانية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كذلك حواراً حول دور الذكاء الاصطناعي في سرد القصص، فقالت الكاتبة المغربية الأميركية ليلى لالامي إنّ "السرد القصصي يأتي في صميم التقارب الإنساني والمُثل الأخلاقية"، وأوضحت: "لم نجد حتى الآن طريقة أفضل من القصص لنقل المعرفة بين البشر. وهذا ما اكتشفتهُ خلال مسيرتي المهنية، حيث يستمتع الطلاب في قراءة القصص، وفهمها، وتحليلها، واستخلاص العِبر منها، ومعرفة كيف تُساعدنا هذه القصص في فهم المُثل الأخلاقية وتبنّيها في حياتنا اليومية".

وحول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، قال مدير المناصرة في قمة "وايز 12" شاهين أمانة لـ"العربي الجديد" إنّ "المطروح في القمة يتمحور حول أهمية وضع الإنسان أولاً في كلّ ما يتعلق بالتطوّرات التقنية والتعليمية"، موضحاً أنّ "التطور التكنولوجي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، يجب أن يأتي التفكير فيه من منظور الحفاظ على مكانة الإنسان وأهميته في العملية التعليمية". وبيّن أمانة أنّ "قمة وايز تسعى إلى استكشاف كيف يمكن للنظم التعليمية أن تبقى قادرةً على التكيّف والتطور مع إدخال الذكاء الاصطناعي إليها، إلى جانب الالتزام بالقيم الإنسانية وحماية كرامة المتعلّمين". وأكّد أمانة أنّ "الذكاء الاصطناعي يمثّل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته، ويجب أن يُستخدم بطريقة تضع الإنسان في قلب العملية التعليمية من دون تهميش القيم والهوية الإنسانية".

وتتمحور قمّة "وايز 12" هذا العام حول خمس ركائز رئيسية هي:

الإنسان أولاً في مشهد التعليم المتغير، وتحقيق رؤية التعليم التقدّمي من خلال الابتكار في التعليم

استكشاف مسار دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر

استكشاف آفاق ثورة المهارات في التعليم العالي والتعلّم مدى الحياة

تحفيز التغيير الجذري في الأنظمة متعدّدة القطاعات من أجل تحويل التعليم

تركيز التعليم نحو الفرص الاقتصادية وتعزيز صمود المجتمعات.

في سياق متصل، من المتوقّع أن تُعلَن، غداً الثلاثاء، المشروعات البحثية الفائزة بـ"جائزة وايز للتعليم لعام 2025"، البالغ عددها ثلاثة مشاريع. والجوائز التي تأتي بقيمة مليون دولار أميركي، تتوزّع على الشكل الآتي: 500 ألف دولار للمشروع الفائز الأوّل، و300 ألف للمشروع الثاني و200 ألف للثالث.