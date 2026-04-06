- يواجه قطاع غزة أزمة صحية وبيئية متفاقمة بسبب الحرب، حيث تتزايد مشكلات النفايات والمياه العادمة، مما يهدد حياة السكان ويزيد من انتشار الأمراض في مراكز النزوح. - تعاني غزة من انهيار الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، مما يزيد من احتمالات انتشار الأمراض. الاحتلال الإسرائيلي يفاقم الأزمة بتدمير البنية التحتية ومنع إدخال المستلزمات الأساسية. - تعرضت المستشفيات لتدمير ممنهج، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية. هناك حاجة لتدخل دولي عاجل لفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الأساسية.

حذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا من أن قطاع غزة يقف أمام أزمة صحية وبيئية جديدة تتفاقم يوما بعد آخر في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على مختلف مناحي الحياة، إلى جانب تفاقم مشكلات النفايات والركام والمياه العادمة، مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وما يرافق ذلك من أخطار تهدد حياة السكان، خصوصاً في مراكز النزوح والخيام. وقال الشوا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هذه العوامل مجتمعة باتت تشكل بيئة خصبة وخطيرة لانتشار القوارض والبعوض والذباب، ما ينذر بمضاعفات صحية كبيرة على السكان، لا سيما النازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية شديدة القسوة وسط غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة الصحية والآمنة.

وأوضح الشوا أن ما يجري لا يمكن النظر إليه بوصفه تفصيلاً جانبياً في المشهد الإنساني المعقد في غزة، بل هو جزء مباشر من الكارثة الإنسانية المركبة التي يعيشها القطاع منذ شهور طويلة، والتي لم تعد تقتصر على القصف والدمار وسقوط الضحايا، بل باتت تمتد إلى كل تفصيل يومي يمس حياة السكان، من الصحة إلى المياه إلى البيئة العامة. وبيّن الشوا أن تفاقم هذه الأزمة يرتبط بشكل وثيق بالانهيار شبه الكامل في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والنظافة العامة والصرف الصحي، مشيراً إلى أن قلة المياه المتاحة للأسر وانعدام الإمكانات اللازمة للتنظيف والتعقيم يجعلان من الصعب الحفاظ على الحد الأدنى من النظافة الشخصية أو البيئية، وهو ما يرفع من احتمالات انتقال الأمراض والأوبئة في بيئة مكتظة أصلاً بالنازحين والجرحى والمرضى.

الشوا: استمرار تكدس النفايات وانتشار المياه العادمة والركام، يحول مساحات واسعة من غزة إلى بيئات طاردة للحياة

وأضاف: "قطاع غزة يعيش اليوم في ظروف استثنائية غير مسبوقة، حيث تتداخل الأزمات الصحية والبيئية والإنسانية في وقت واحد دون وجود استجابة فعلية بحجم الكارثة"، مؤكداً أن استمرار تكدس النفايات في المناطق السكنية ومحيط مراكز الإيواء وانتشار المياه العادمة والركام يحولان مساحات واسعة من القطاع إلى بيئات طاردة للحياة وصالحة لتفشي الحشرات والآفات. ولفت رئيس شبكة المنظمات الأهلية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الواقع من خلال تعميق الأزمة الإنسانية والبيئية منذ شهور، عبر تدمير البنية التحتية ومنع إدخال المستلزمات الأساسية والمواد اللازمة للاستجابة الإنسانية والصحية والبيئية، ما يجعل قدرة المؤسسات المحلية والبلديات والجهات الإنسانية على التعامل مع هذه الأوضاع محدودة للغاية.

وشدد على الحاجة الملحة إلى إدخال المواد الخاصة بالمكافحة والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لضخ المياه وتشغيل الخدمات الحيوية، إلى جانب ضرورة البدء الفعلي بإزالة الركام والنفايات التي تحولت إلى مصدر خطر يومي يهدد صحة السكان وسلامتهم، في وقت يفتقر فيه القطاع إلى الأدوات والآليات والموارد التي تمكنه من احتواء هذا التدهور المتسارع.



وفي حديثه عن الواقع الصحي، أكد الشوا أن المستشفيات في قطاع غزة تعرضت لتدمير ممنهج خلال فترة الحرب، في إطار سياسة استهدفت البنية التحتية المدنية والخدماتية، ما أدى إلى انهيار واسع في المنظومة الصحية، في وقت تضاعفت فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية على نحو غير مسبوق. وأشار إلى أن هذا الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمراكز الصحية إلى جانب استمرار إغلاق المعابر ورفض الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، كل هذا جعل القطاع الصحي في غزة غير قادر على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المرضى والجرحى، خاصة مع تزايد أعداد المصابين ونفاد كثير من الأدوية الأساسية وتعطل أجهزة ومرافق طبية حيوية.

وأوضح الشوا أن المستشفيات العاملة حالياً تعمل بقدرات محدودة للغاية وتواجه ضغوطاً هائلة في ظل نقص الوقود والكهرباء والأدوية والكوادر والإمدادات الطبية، ما ينعكس بشكل مباشر على نوعية الخدمات الصحية المقدمة، ويهدد حياة آلاف المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة وعلاج تخصصي غير متوفر داخل القطاع.

وفي السياق، كشف الشوا أن هناك أكثر من 20 ألف جريح في قطاع غزة بحاجة إلى السفر والعلاج خارج القطاع، مؤكداً أن أعداداً كبيرة من هؤلاء يعانون من إصابات خطيرة ومعقدة تتطلب عمليات جراحية متقدمة وتأهيلاً طويل الأمد وأطرافاً اصطناعية وخدمات علاجية لا يمكن توفيرها في ظل الانهيار الحالي للمنظومة الصحية. وأكد ضرورة فتح المعبر في كلا الاتجاهين، بما يسمح بخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في الخارج، وفي الوقت نفسه، يضمن دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية، مشدداً على أن استمرار إغلاق المعابر يعني عملياً الحكم على آلاف الجرحى والمرضى بمزيد من الألم والمعاناة وربما الموت البطيء.

وفي ما يتعلق بالأزمة البيئية، لفت الشوا إلى أن البلديات والجهات المختصة تحتاج إلى تكثيف الجهود بشكل عاجل للتخلص من هذه النفايات وترحيلها إلى المناطق التي كان معروفاً قبل الحرب أنها مواقع مخصصة للتعامل معها، إلا أن الاحتلال لا يزال يرفض الوصول إلى تلك المناطق أو يعرقل الحركة نحوها، ما يفاقم الأزمة بشكل يومي. وشدد على أن بقاء هذه النفايات والركام والمياه العادمة في قلب المناطق السكنية لا يعني فقط تشويه المشهد العمراني والإنساني في غزة، بل يعني أيضاً تعريض السكان، وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، إلى أخطار صحية متزايدة في ظل بيئة ملوثة تفتقر إلى أبسط شروط السلامة العامة.

وطالب الشوا بضرورة أن يكون هناك تدخل دولي عاجل وفاعل يضمن وقف الانهيار المتواصل وفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الأساسية وتمكين المؤسسات المحلية والإنسانية من العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى مرحلة أشد خطورة على حياة الغزيين وصحتهم وبيئتهم.