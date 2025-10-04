الشرطة الألمانية تنتقد عدم ترحيل الآلاف من طالبي اللجوء

- انتقد رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، العدد الكبير من عمليات الترحيل المُلغاة لطالبي اللجوء المرفوضين، مشيرًا إلى أن 33,600 عملية أُلغيت العام الماضي بسبب اختفاء الأشخاص أو تقديم تقارير طبية في اللحظة الأخيرة. - أشار رومان إلى نقص أماكن الاحتجاز المخصصة للترحيل، حيث يوجد أقل من 800 مكان مقابل 226,000 شخص ملزمين بالمغادرة، مما يعيق تنفيذ عمليات الترحيل. - تعمل الحكومة الألمانية على زيادة عمليات الترحيل، مع خطط لتشديد سياسات الهجرة وإنشاء "مراكز عودة" خاصة، ومناقشات مع دول أوروبية وسوريا وأفغانستان لتسهيل الترحيل.

انتقد رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، العدد الكبير من عمليات الترحيل المُلغاة لطالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا. وقال رومان في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ": "سجّلنا العام الماضي نحو 53 ألفاً و800 عملية ترحيل أعلنتها الولايات، لكن نحو 33 ألفاً و600 منها أُلغيت قبل تسليم الشخص إلينا".

وأوضح رومان أن الأسباب تشمل اختفاء بعض الأشخاص المطلوب ترحيلهم في يوم السفر، أو تقديمهم تقارير طبية في اللحظة الأخيرة تحول دون تنفيذ الترحيل، وأضاف: "هذه هي الحقيقة المؤسفة، فكل رقم وراءه جهد ضخم. وطالما أن مصير كل هذه الإجراءات الإلغاء، ستبقى الفجوة بين من يحق ترحيلهم ومن يُرحّلون فعليّاً واسعة".

كما انتقد رومان بشدّة نقص أماكن الاحتجاز المخصّصة للترحيل في ألمانيا، قائلاً: "مقابل 226 ألف شخص مُلزمين بمغادرة البلاد، لدينا أقلّ من 800 مكان احتجاز، في ظل هذا الوضع، لن تتمكن شرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية من احتجاز الأشخاص المطلوبين حتى لو توفّرت الأسس القانونية لذلك".

وتعمل الحكومة الائتلافية على زيادة عدد عمليات الترحيل، وفقاً لما نصّ عليه اتفاقها الحكومي، وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت ترحيل أكثر من 11 ألفاً و800 شخص في النصف الأول من عام 2025.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عزمه تشديد سياسات الهجرة، مشيراً إلى أنه سيناقش اليوم السبت في ميونخ مع نظرائه من دولٍ أوروبية عدّة، فكرة إنشاء "مراكز عودة" خاصّة بالمرفوضين من طالبي اللجوء.

وكان دوبرينت أعلن في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، عزمه التوصل إلى اتفاق سريع مع السلطات السورية بشأن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا، وقال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست الألمانية": "نريد التوصل إلى اتفاق مع سورية خلال هذا العام، لنبدأ أولاً بترحيل المجرمين، ثم مَن لم يحصلوا على حق الإقامة. من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيداً في المجتمع وفي سوق العمل، ومن ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية"، كما تحدث دوبرينت حينها عن خططٍ لتنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان من دون وسطاء. وقال: "هدفي تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة ومنتظمة إلى أفغانستان في المستقبل. حالياً لا يمكن ذلك إلّا بدعم من قطر، لكنّني أريد تنظيم الأمر مستقبلاً من دون وسطاء بالتنسيق مع المسؤولين في كابول".

وفي 28 سبتمبر الماضي، أعلن دوبرينت أن الحكومة الألمانية بصدد إجراء محادثات مع حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول بشأن عمليات الترحيل من ألمانيا. وأكد آنذاك متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أنّ وفداً من مسؤولي الوزارة سيزور كابول في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للتفاوض مع ممثلي طالبان بشأن آليات الترحيل.

(أسوشييتد برس)