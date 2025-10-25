الشاي التركي... ثقافة متجذرة تروي يوميات الأتراك

- الشاي جزء أساسي من الثقافة التركية، حيث يُستهلك في المناسبات الاجتماعية ويُعتبر رمزاً للصداقة والضيافة. انتشر بفضل والي أضنة محمد عزت أفندي في القرن التاسع عشر، وتطورت زراعته في منطقة البحر الأسود. - تركيا من أكبر مستهلكي الشاي عالمياً، وتتصدر في نصيب الفرد من الاستهلاك. يُزرع في مناطق مرتفعة مثل ريزا وأوردو وطرابزون. أُقيم أول معرض للشاي قبل أربعة أعوام، مما يعكس الاهتمام المتزايد. - رغم شهرة القهوة التركية، يحتل الشاي مكانة خاصة ويُحتفل باليوم الدولي للشاي في 21 مايو. الشاي الأسود هو الأكثر رواجاً، ويعزز المحبة والألفة في اللقاءات الاجتماعية.

تحوّل الشاي عبر التاريخ من مجرد مشروب دافئ إلى تقليد يوميّ راسخ في الثقافة التركية، يدمنه الأتراك إلى حدّ الارتواء، يرافقهم في كل مكان.

في الغالب، لا ينتظرك نادل المقهى في تركيا حتّى تطلب الشاي، فما إن يشارف فنجانك على الانتهاء حتى يسألك إن كنت تريد المزيد، وهو يحمل صينية مليئة بأكواب الشاي. وفي العادة، لا يرفض الأتراك إطلاقاً عرض الشاي، ذلك المشروب الساخن الذي صار أحد أبرز طقوسهم وعاداتهم اليومية، حتّى باتوا يُعرفون ليس بعشقهم للشاي فحسب، إنما بالإدمان عليه والتعلق به حدّ الارتواء، طالما يجالسون أفراد العائلة والأصدقاء في المنزل أو المقهى، أو حتّى خلال ممارسة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم.

ويوضح رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا، جلال دمير، أنّ غالبية الأتراك يشربون الشاي خلال اللقاءات أو عند ارتياد المقاهي، ويقول لـ"العربي الجديد": "لا يفرغ كوب الشاي أمامي، فنحن نشرب الشاي كما يشرب الآخرون الماء". ويفيد دمير بأنّ الأتراك سابقاً كانوا يشربون الشاي من دون سكر، بل يضعون مكعباً من السكر داخل فمهم ومن ثم يشربون الشاي، باعتبار أن عشاق الشاي الذين يفقهون مذاقه لا يشربونه بسكر، وهذا عُرف تركي. لكن هذه العادة انقرضت نوعاً ما، وصارت محصورة فحسب ببعض مناطق الأناضول وولايات البحر الأسود التي تُعدّ موطن الشاي التركي.

ويعكس الاستطلاع الذي أجرته قناة "SOKAK" التلفزيونية المحلية قبل سنوات، مدى تعلّق الأتراك بالشاي وعدم تصوّر حياتهم من دونه. فقد جاءت الأجوبة لافتة على سؤال "ماذا لو مُنع الشاي في تركيا"، إذ أبدى رجل مسنّ صدمته، وقال: "لا يمكن، الشعب ينتفض ويتظاهر"، بينما ردّ آخر بالقول: "حياتنا تنتهي، الشاي يعني الحياة"، لتأتي إجابة أخرى بنبرة احتجاجية من عامل مسنّ يقول فيها "إذا مُنع الشاي، تندلع ثورة". وفي الاستطلاع ذاته، تردّد امرأة قولها "كنّا انتهينا، لا يمكن العيش من دون شاي"، ويجيب رجل آخر "أستغرب، كيف يبقى على قيد الحياة مَن لا يشرب الشاي"، ويعتقد صاحب محل أن "الحياة ستتوقف عندما يمنعون الشاي"، لتأتي إجابة شاب آخر أنه لمجرد طرح الفكرة، تلعثم لسانه وارتجفت يداه.

أصبحت تركيا من أبرز الدول المنتجة للشاي، ريزا، 29 مايو 2018 (هاكان بوراك ألتونوز/ الأناضول)

لم تبتعد عائشة أوزكان بمنطقة الفاتح في إسطنبول عن آراء المستطلعين، إذ تؤكد لـ"العربي الجديد" أن علاقتها مع الشاي "وجودية"، وتقول: "قبل أن أغسل وجهي صباحاً أضع إبريق الشاي على النار"، شارحةً أن الشاي في تركيا يُحضر من خلال إبريقَين؛ "خمير وفطير"، أو ما يُعرف بـ"السّماور"، الذي يتطلب وقتاً طويلاً كي يتخمّر الشاي بالإبريق الأعلى ويصبح قاتم اللون، إذ يجري سكب كمية قليلة من الإبريق الأعلى بالكوب، ومن ثم يُضاف إليها الماء الساخن من الإبريق الآخر، وذلك بحسب الطلب، فهناك من يحبّذ الشاي الخفيف بينما يفضّل آخرون الشاي الثقيل.

وعن حب الأتراك للقهوة ومدى منافستها للشاي، خصوصاً أنهم معروفون بإعداد القهوة وكثرة شربها، حتى اشتهرت القهوة التركية عالمياً، تقول عائشة: "وجبة الفطور باللغة التركية نسمّيها "Kahvaltı"، وهي تعني ما قبل القهوة. بمعنى آخر، نحب القهوة ونشربها، لكن باعتدال وبعد وجبة الفطور التي تتضمّن الشاي، إذ لا نكتفي بكوب أو اثنين أو ثلاثة".

وتترحّم عائشة، وهي الستينية المتقاعدة، على والي أضنة (جنوباً)، محمد عزت أفندي، الذي حوّل الشاي من مشروب الموظفين والمسؤولين إلى مشروب شعبي، بحسب قولها، إذ كان مع بداية القرن التاسع عشر يقدم الشاي لكل من يزوره أو يراجعه، حتى انتشرت ثقافة الشاي لاحقاً في الأوساط الشعبية.

وبحسب "ترك برس"، وصلت ثقافة الشاي إلى إسطنبول عام 1856 مع قدوم الجنود البريطانيين والفرنسيين إلى المدينة، حلفاء في حرب القرم التي اندلعت عام 1853، وصارت حفلات الشاي التي أقيمت حينها في السفارات، رائجة أيضاً بين أفراد المجتمع البارزين، وبدأ الأتراك يعيدون تقديم الشاي. وفور أن عرف الشاي طريقه إلى بيوت إسطنبول، لم يكن يُقدّم للضيف فنجان من القهوة فحسب، بل كان يُقدّم له الشاي أيضاً.

وبحسب المرجع ذاته، فقد أحبّ السلطان عبد الحميد الثاني الشاي، بينما كان السلطان محمد الخامس مدمناً على شربه. فكان أن زُرعت بذور الشاي التي جُلبت من اليابان في عام 1878 في مدينة بورصة، لكن أخفقت محاولة زراعته. وعندما اتّضح أن منطقة البحر الأسود أكثر ملاءمة، زُرعت بذور الشاي في مدينة باتومي عام 1918. وعُرف علي رضا أرتين، مدير مدرسة الزراعة، بأنه أول شخص حاول زراعة الشاي في تركيا، ليصدر بعد ذلك قانون زراعة الشاي عام 1924، إذ جرى جلب البذور من مدينة باتومي إلى مدينة ريزا حيث أُنشئ أول مصنع للشاي في تركيا عام 1947، واحتكرت الدولة صناعته، واستمر ذلك حتى عام 1984.

ووفقاً لوكالة الأناضول، فقد سنّ البرلمان التركي قانوناً عام 1924 لزراعة منتجات عدّة، بينها الشاي لتنمية المنطقة، خصوصاً في مدينة ريزا. وجرى إنتاج أول ورقة شاي خضراء وجافة عام 1938، وبعدها بعامين وُضع إنتاج الشاي تحت حماية الدولة، ما ساهم في توسع المساحات المزروعة منه، وزيادة تنمية المنطقة. وبحسب الوكالة، يُعتبر الشاي جزءاً لا يتجزأ من الثقافة التركية ورمزاً للصداقة والضيافة، حتى أصبح مشروباً تقليدياً ووطنياً في وقت قصير جداً، رغم دخوله الحياة اليومية في تركيا في وقت متأخر نسبياً. وهو يُزرع على السفوح المرتفعة إلى علو ألف متر فوق سطح البحر، ويوفر له هذا الارتفاع الحماية من الميكروبات، وعدم استخدام الأسمدة لمكافحة الأمراض والحشرات.

لم يتخلّ الأتراك عن الشاي حتى عقب الزلزال، تركيا، 30 يناير 2020 (بيستامي بودروك/ الأناضول)

وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، افتُتح عام 1947 أول مصنع لمعالجة أوراق الشاي الخضراء في ريزا. ومنذ ذلك الحين، أُنتج الشاي في مناخ محلي على طول الساحل الشرقي لمنطقة البحر الأسود، إذ تُعد ريزا وأوردو وغيرسون وطرابزون وأرتفين، المقاطعات المنتجة للشاي.

وفي تقريرها عام 2022، تلفت "الأناضول" إلى أن تركيا تُعدّ ثالث أكبر مستهلك للشاي (1.3 مليون طن) بعد الصين والهند، بينما تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث مساحة حقول زراعة الشاي.

ووفقاً لتقرير "اللجنة الدولية للشاي"، تتصدر تركيا المرتبة الأولى في العالم من حيث نصيب الفرد من استهلاك الشاي قياساً بعدد سكانها، إذ بلغ استهلاك تركيا السنوي نحو 260 ألف طن، بمتوسط استهلاك للفرد يصل إلى نحو 3.5 كيلوغرامات. الأمر الذي زاد من دعم هذا المنتج والاهتمام به، فكان أن أُقيم في تركيا قبل أربعة أعوام أول معرض للشاي، وأُنشئ في مدينة ريزا سوق الشاي على مساحة 9.5 آلاف متر، ووُضع تمثال ضخم لكوب الشاي وسط المدينة. وتراهن تركيا على قطاع الشاي، بعدما احتلت المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الإنتاج، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وتقول الباحثة بمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات في تركيا، سعاد غون، إنّ "الشاي بالنسبة للأتراك قضية بكلّ معنى الكلمة، ومؤخراً عندما رُفع سعره بنحو 30% لاحظنا الاحتجاج الكبير، في حين لم نلحظ ذلك عقب رفع أسعار المحروقات أو حتى الخبز (إكميك)"، وتوضح الباحثة التركية لـ"العربي الجديد" أنّ صعوبة استيراد البن خلال الحرب العالمية الأولى، تحديداً من اليمن، كان السبب الأهم خلف استبدال القهوة بالشاي، وقد لعبت توصيات مؤسّس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، دوراً في انتشار الشاي على نطاق واسع، نتيجة رخص سعره مقارنة بالقهوة.

وترى غون أن الشاي بالنسبة للأتراك لم يعد مشروباً للضيافة، بل صار أحد الطقوس الإلزامية بعد أن تخطى مفهوم العادة اليومية إلى درجة الإدمان، مضيفةً أن ثقافة الشاي تعزّز المحبة والألفة، وتطيل أوقات اللقاءات، حتى إنّ أحد الأمثال التركية يشبّه المحادثة الخالية من الشاي بسماء مظلمة غاب عنها القمر.

وتشتهر ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا بقرية الشاي في مدينة أوزنغول الساحرة، التي يقصدها السيّاح للاستجمام وتذوّق الشاي على اختلاف أنواعه.

وعلى الرغم من أنّ الشاي الأسود هو الأكثر رواجاً في تركيا، غير أن أنواعاً عدّة تنتشر في البلاد، مثل شاي الأعشاب من البابونج إلى الكافور والمانغو، وشاي أوراق شجرة الزيتون، والشاي الأسود المخلوط مع الفواكه، مثل التوت والأناناس والليمون والبرتقال والزهور، إلى جانب الشاي الأبيض الذي بدأ ينتشر مؤخراً، لكنه باهظ الثمن.

ويُحتفل باليوم الدولي للشاي في 21 مايو/ أيار من كل عام، باعتباره المشروب الأكثر استهلاكاً في العالم بعد الماء، وفقاً للأمم المتحدة.