السيول تودي بحياة طفل وتغلق طرقات وسط سورية

تسبّبت الأمطار الغزيرة في ريف حماة الشرقي، وسط سورية، خلال الساعات الأخيرة، في سيول وفيضانات جارفة أدّت، أمس الأحد، إلى وفاة طفل غرقاً، وهو يبلغ من العمر 11 عاماً، إضافة إلى إغلاق طرق رئيسية عدّة. ترافقت الأمطار مع عواصف رعدية أسفرت عن وقوع حوادث عديدة، ما دفع فرق الإنقاذ والطوارئ إلى العمل بشكل مكثف للسيطرة على الوضع.

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية، رائد الصالح، في منشور عبر "إكس"، وفاة طفل من جراء السيول في ريف حماة الشرقي، فيما قُطعت طريق أثريا – الرقة، إثر انهيار عبّارة على الطريق، إضافة إلى انجراف واحتجاز عدد من المركبات. وأوضح أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، لتداعيات الأمطار الرعدية والسيول في مناطق عدّة، وتركّزت جهودها في منطقة السيحة بريف حلب الجنوبي لتدعيم الساتر الثاني بعد انهيار الأول، بالتعاون مع الموارد المائية. وجدّد الصالح التحذيرات بضرورة تجنّب الاقتراب من مجاري السيول، حفاظاً على السلامة.

منذ ساعات الفجر الأولى، تعمل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على الاستجابة لتداعيات الأمطار الرعدية والسيول في عدة مناطق، حيث أدت السيول في ريف حماة الشرقي إلى وفاة طفل، وقطع طريق أثريا – الرقة إثر انهيار عبارة على الطريق، إضافة إلى انجراف واحتجاز عدد من… — رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) April 26, 2026

كما تسبّبت السيول في إغلاق طريق السعن – سرحا في ريف حماة الشرقي، وطريق أثريا – الرقة في منطقة الشيخ هلال شرقي حماة، وذلك موقّتاً، حيث انجرفت عدد من المركبات، ما أدّى إلى تعطيل حركة المرور. في حين أعلنت فرق الدفاع المدني العمل على سحب السيارات العالقة وفتح الطرق المغلقة، بالإضافة إلى وضع إشارات تحذيرية لتجنّب وقوع مزيد من الحوادث.

وقال أحمد الخطيب، أحد سكان منطقة الشيخ هلال لـ"العربي الجديد": "ما شهدناه اليوم كان مأساوياً. السيول اجتاحت الطرق بشكل مفاجئ، ومنزلنا كان مهدداً بالغرق، تمكّنا من الهروب قبل أن يصبح الوضع أسوأ. الوضع في المنطقة صعب جدّاً، والطرقات كلها باتت غير سالكة بسبب غزارة الأمطار".

أما عبد الرحمن العلي، وهو من سكان بلدة السعن، فأفاد "العربي الجديد" بأنّ "الطريق كان مغلقاً تماماً بسبب انهيار الساتر الترابي، غير أنّ فرق الإنقاذ ساعدتنا على إخلاء منازلنا، وما زالت الأمطار مستمرة، ونحن قلقون على صحة الأطفال، بعد تسجيل حالة وفاة".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية حالة تأهب، حيث طالبت السائقين بتوخّي الحذر أثناء القيادة، وتجنّب المجاري المائية. وأكدت أن الطرق ستظلّ مغلقة حتى انتهاء أعمال الترميم، ما يعكس حجم الضرر الذي تسبّبت فيه السيول.

كما سجّلت مناطق عدّة في دير الزور والميادين، شرقي سورية، حالات مشابهة، حيث تسبّبت الصواعق الرعدية في نفوق قطيعٍ كامل من الأغنام في بادية رويشد القريبة من طريق الحسكة – دير الزور. وتسبّبت الأمطار الغزيرة بجريان السيول في وادي الربيعة بمنطقة القصير في ريف حمص، بحسب ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) التي أشارت إلى أنّ حالة عدم الاستقرار الجوي في سورية تستمر حتى فجر الثلاثاء، وتترافق مع زخّات أمطار رعدية غزيرة مع احتمالية تساقط البرد.