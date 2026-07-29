تمكنت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني السوري من إخماد سلسلة من الحرائق الحراجية التي اندلعت في ريفي اللاذقية وحماة خلال اليومين الماضيين، بعد ساعات طويلة من عمليات الإطفاء التي واجهت تحديات ميدانية معقدة، أبرزها انتشار الألغام ومخلفات الحرب داخل المناطق الحراجية، إضافة إلى الرياح القوية والجفاف، اللذين ساهما في اتساع رقعة النيران.

وكان أخطر هذه الحرائق قد اندلع في منطقة الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، أمس الثلاثاء، خلال تنفيذ فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع عملية لإزالة الألغام، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى الغابات المجاورة، وصولا إلى محيط قرية الجب الأحمر، بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

أخمدت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حريقاً حراجياً اندلع في قرية الكبينة بريف اللاذقية، اليوم الثلاثاء 28 تموز، وكان الحريق قد نشب أثناء تنفيذ فرق الهندسة في وزارة الدفاع عملية لإزالة الألغام في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة عنصر آخر. pic.twitter.com/Jo0y8Polha — وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية (@SyMOEADM) July 28, 2026

وإثر الحريق قُتل أحد عناصر وزارة الدفاع وأُصيب آخر خلال تنفيذ مهمة لإزالة الألغام، فيما استجابت فرق الإطفاء على الفور وفتحت عدة محاور لمكافحة النيران. وبالتوازي، نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام عمليات مسح وتأمين للطرق والمناطق الملوثة، بما يضمن وصول سيارات الإطفاء والفرق الميدانية إلى بؤر الحرائق بأمان.

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن فرق الإطفاء واجهت تحديات ميدانية كبيرة، تمثلت في انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تغطي أجزاءً واسعة من المنطقة، إلى جانب وعورة التضاريس واشتداد الرياح، الأمر الذي أسهم في اتساع رقعة الحرائق وارتفاع خطر امتدادها إلى مناطق حراجية جديدة.

ورفعت الوزارة خلال عمليات الإطفاء جاهزية فرقها في محافظتي إدلب وحماة تحسبا لاحتمال انتقال الحرائق إلى مناطق أخرى، قبل أن تعلن في وقت لاحق السيطرة الكاملة على حريق الكبينة بعد أكثر من عشر ساعات من العمل المتواصل، مع استمرار عمليات التبريد والمراقبة لمنع تجدد الاشتعال.

أخمدت فرق النقاط المتقدمة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة، اليوم الأربعاء، حريقاً حراجياً اندلع في منطقة سرايا حزور بريف مصياف، وعملت الفرق على تطويق النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى الأراضي الحراجية والزراعية المجاورة، حيث اقتصرت الأضرار الناتجة عن الحريق على الماديات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي محافظة حماة وسط سورية، اندلع حريق حراجي آخر في بلدة الكفير بمنطقة مصياف، أمس الثلاثاء، حيث دفعت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بفرق الإطفاء فور تلقي البلاغ، بمشاركة فرق من مديرية الزراعة والحراج. وتمكنت الفرق المشتركة من إخماد الحريق بعد أكثر من خمس ساعات، رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الرياح القوية وكثافة الغطاء النباتي الجاف التي صعّبت عمليات الإطفاء.

اندلاع حريق حراجي في بلدة الكفير بمنطقة مصياف في ريف محافظة حماة، اليوم الثلاثاء 28 تموز، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة فور تلقي البلاغ، و تعمل على إخماد النيران ومنع امتدادها، وسط ظروف صعبة وقاسية.#وزارة_الطوارئ_وإدارة_الكوارث pic.twitter.com/HbL87JPHyu — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 28, 2026

وقال محمد دياب، رئيس وحدة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن مؤشرات خطورة الحرائق في سورية تتراوح حاليا بين المستويين المتوسط والمرتفع، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد. وأضاف أن هذه المستويات تعكس وجود صعوبات حقيقية في السيطرة على أي حرائق قد تندلع، في ظل دخول البلاد منتصف فصل الصيف، واستمرار انقطاع الأمطار، وجفاف الأعشاب والغطاء النباتي، وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف دياب أن تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة يرفع احتمالات اندلاع حرائق جديدة، ولا سيما في المناطق الحراجية والغابات. ودعا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، وفي مقدمتها الامتناع عن إشعال النيران في الأحراج والأراضي الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرق. وأوضح أن التحديات لا تقتصر على ارتفاع احتمالات اندلاع الحرائق، بل تمتد إلى صعوبة الاستجابة لها، إذ تشكل مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تهديدا مباشرا لسلامة فرق الدفاع المدني، وتعيق وصولها إلى بعض المواقع، إلى جانب محدودية مصادر المياه القريبة التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات الإخماد.

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في مصياف وسهل الغاب بريف حماة، إضافة إلى حريق تلة الكبينة في ريف اللاذقية، مشيدا بجهود الفرق الميدانية التي عملت في ظروف وصفها بالبالغة الخطورة.

بفضل الله ثم مثابرة رجال الميدان من فرق الاطفاء والدفاع المدني تمت السيطرة على جميع الحرائق في مصياف وسهل الغاب وتلة الكبينة#وزارة_الطوارئ — رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) July 29, 2026

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وفي إطار الاستعداد لموسم الحرائق، قال يوسف عزو، رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة عززت إجراءاتها الوقائية عبر نشر 50 نقطة استجابة متقدمة موزعة في مواقع استراتيجية تغطي معظم المساحات الحراجية، بما يتيح وصول فرق الإطفاء إلى أي بؤرة حريق خلال مدة لا تتجاوز عشر دقائق في معظم المناطق. وأضاف أن الوزارة عملت أيضا على تأهيل وفتح الطرق النارية للحد من انتشار النيران، وإنشاء نقاط لتزويد آليات الإطفاء بالمياه داخل الغابات ومحيطها، إلى جانب تسيير فرق استطلاع تعمل على مدار الساعة، ونقاط مراقبة ثابتة لرصد أي دخان والتعامل معه فوراً، في محاولة للحد من اتساع رقعة الحرائق مقارنة بالمواسم السابقة.

وتعيد هذه الحرائق تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فرق الإطفاء في سورية، ولا سيما في المناطق التي شهدت معارك خلال السنوات الماضية، إذ تحولت الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى عامل إضافي يهدد سلامة فرق الإنقاذ ويعرقل الوصول السريع إلى بؤر الحرائق، فضلا عن المخاطر البيئية الناتجة عن تكرار اندلاع النيران في الغابات السورية التي تعرضت خلال الأعوام الأخيرة لخسائر واسعة.