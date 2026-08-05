- بدأت السويد بنقل السجناء إلى إستونيا بسبب الضغط على نظام السجون المحلي، حيث تم نقل أول دفعة إلى سجن في تارتو، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 600 سجين بحلول يوليو 2027. - الاتفاقية بين السويد وإستونيا تهدف لتخفيف الضغط عن السجون السويدية، مع الالتزام بالقواعد والمعايير المتفق عليها، رغم التساؤلات حول الرقابة وظروف الاحتجاز. - تعكس هذه الخطوة تحولاً في السياسات الجنائية بدول الشمال الأوروبي، حيث تتزايد العقوبات لمواجهة الجريمة المنظمة، مما يبرز تحديات في التوفيق بين تشديد العقوبات وقدرة السجون على الاستيعاب.

بدأت السويد إرسال نزلاء سجونها لقضاء فترة عقوبتهم خارج حدودها، تحديداً إلى إستونيا، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الضغط الذي يواجه نظام السجون في البلاد. وأكد البرلمان السويدي، في 3 يونيو/حزيران الماضي، تجاوز أعداد السجناء قدرة الدولة على توفير أماكن جديدة.

وأدى تشديد القوانين الجنائية خلال السنوات الأخيرة، ورفع مدة العقوبات في عدد من الجرائم، إلى زيادة أعداد المحكوم عليهم بوتيرة أسرع من قدرة السلطات السويدية على بناء منشآت احتجاز جديدة.

وبموجب اتفاقية بين استوكهولم وتالين، نُقلت هذا الشهر أول دفعة من السجناء السويديين إلى سجن في مدينة تارتو، ثاني أكبر مدن إستونيا، على أن يصل عدد السجناء المنقولين إلى نحو 600 بحلول نهاية يوليو/تموز 2027. ونقلت قناة "أس في تي" عن رئيس مصلحة السجون والمراقبة السويدية، نيكلاس بيلسترومإن، أن 30 سجيناً سيُنقلون خلال شهر أغسطس/آب الحالي، على ثلاث دفعات إلى سجن تارتو.

ولا تشبه الاتفاقية بين السويد وإستونيا ما جرى في النموذج الدنماركي الذي اختار نقل بعض السجناء الأجانب إلى سجن في كوسوفو. ففي الحالة السويدية، يتعلق الأمر بسجناء سويديين يقضون أحكامهم خارج حدود البلاد، بسبب نقص الطاقة الاستيعابية للسجون المحلية. وبررت كوبنهاغن الخطوة بضرورة تخفيف الضغط عن سجونها التي تواجه نقصاً في الأماكن وارتفاعاً في أعداد المحكومين. لكن مشروع السجن في كوسوفو الذي كان من المتوقع أن يستقبل أول دفعة من السجناء في أوائل عام 2027، يواجه تأخيرات.

من داخل أحد سجون السويد، مارس 2026 (جوناثان ناكستراند/فرانس برس)

وبالرغم من أن السلطات السويدية لم تكشف عن تفاصيل الجرائم التي أُدين بها السجناء الذين سيجري نقلهم، أوضحت مصلحة السجون أن جميعهم ينتمون إلى المستوى الأمني الثاني من أصل ثلاثة مستويات أمنية في تصنيفات السجون. وبينما يثير نقل السجناء تساؤلات حول الرقابة وظروف الاحتجاز، أكدت السلطات أنهم سيخضعون للقواعد والمعايير المتفق عليها بين البلدين، وأن الهدف الأساسي هو تخفيف الضغط عن السجون السويدية.

ويرى مؤيدو الاتفاقية أنها حل عملي لمواجهة أزمة عاجلة، بينما يحذر منتقدون من أن الاعتماد على سجون خارجية قد يصبح بديلاً عن معالجة الأسباب العميقة للأزمة، مثل نقص الاستثمارات في البنية التحتية للسجون، أو التركيز المفرط على العقوبات الطويلة.

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وتأتي هذه الخطوة في حين تشهد دول الشمال الأوروبي تحولاً في سياساتها الجنائية، مع تراجع النموذج التقليدي الذي ركّز لعقود على إعادة التأهيل وتقليص العقوبات، مقابل توجه أكثر تشدداً نتيجة ارتفاع عدد جرائم العصابات والعنف المنظم، وما ينجم عن ذلك من قتل وبث رعب في المجتمعات. كما تكشف عن تحدٍّ أعمق يواجه بلدان شمال أوروبا يتعلق بالتوفيق بين تشديد العقوبات لمواجهة تصاعد الجريمة، والحفاظ على أنظمة سجنية قادرة على الاستيعاب، فالسجن الذي كان يُنظر إليه باعتباره شأناً داخلياً لكل دولة، أصبح اليوم جزءاً من تعاون أوروبي، حيث تتحول سجون الدول إلى وسيلة لتجاوز أزمة دول أخرى.