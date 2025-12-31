السويد تعبّئ مجتمعها: من إدارة الأزمات إلى الاستعداد لحرب محتملة

- تشهد السويد تحولاً في مقاربتها للأمن القومي، حيث تسعى الحكومة لإشراك المجتمع في تحمل مسؤولية الجاهزية للطوارئ، مع تغيير اسم هيئة الطوارئ إلى "هيئة الدفاع المدني" اعتباراً من يناير 2026، لتعزيز مفهوم الدفاع المدني الشامل. - تركز السويد على إعداد المجتمع لاحتمال الحرب ورفع مستوى الجاهزية الوطنية، مع تعزيز الوعي بخطورة المرحلة وتشجيع التحضير الذاتي للأسر وأماكن العمل، مما يعكس فهماً حديثاً للأمن يمتد إلى المجتمع بأكمله. - في ظل مؤشرات أمنية مقلقة، تعزز السويد الخدمة المدنية المكمّلة للخدمة العسكرية، مع استدعاء الشباب للتدريب على مهام مدنية حيوية، وتطوير خطة جديدة لحماية السكان المدنيين لمواجهة التهديدات الحديثة.

تشهد السويد في المرحلة الراهنة تحوّلاً لافتاً في مقاربتها للأمن القومي والاستعداد المجتمعي، في ظل ما تصفه السلطات بأخطر وضع أمني تمر به البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وتسعى الحكومة إلى إشراك المجتمع بشكل فعلي في تحمّل مسؤولية الجاهزية للطوارئ، في إدراك متزايد لاحتمال تعرض البلاد لأزمات كبرى، بما في ذلك سيناريو الحرب، الأمر الذي دفع إلى إعادة صياغة الخطاب الرسمي وبنية المؤسسات بما يتلاءم مع حجم التحديات المتوقعة.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة السويدية تغيير اسم هيئة الطوارئ والحماية المدنية إلى "هيئة الدفاع المدني"، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026. وتأتي هذه الخطوة، ذات البعدين، الرمزي والعملي، بهدف توضيح الدور الجديد للهيئة وترسيخ مفهوم الدفاع المدني الشامل بوصفه ركناً أساسياً في منظومة الأمن الوطني.

ويؤكد المدير العام للهيئة، ميكائيل فريسل، في تصريحات لهيئة البث العام السويدي "أس في تي"، الجمعة الماضي، أن هذا التغيير لا يمثل انقلاباً جذرياً في المهام، بل إعادة توجيه واضحة للتركيز نحو إعداد المجتمع لاحتمال الحرب ورفع مستوى الجاهزية الوطنية. وتنطلق هذه المقاربة من التعامل مع أسوأ السيناريوهات الممكنة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الدولة والمجتمع على إدارة الأزمات اليومية والضغوط المركّبة التي قد تطاول البنية الاجتماعية والخدمية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية في عموم البلاد.

وتسعى السلطات، عبر هذا النهج، إلى تحميل المواطنين جزءاً مباشراً من مسؤولية الاستعداد، من خلال تعزيز الوعي بخطورة المرحلة وتشجيع التحضير الذاتي على مستوى الأسر وأماكن العمل. ويشمل ذلك الاستعداد للعيش من دون تدخل مباشر من السلطات لأسابيع عدة، ما يستوجب التزود بالمستلزمات الأساسية، من المياه والمواد الغذائية إلى البطاريات وأجهزة الراديو. ويعكس هذا التوجه فهماً حديثاً لمفهوم الأمن، لا يقتصر على المؤسسة العسكرية، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله بوصفه عنصراً فاعلاً في الصمود والدفاع، على غرار النموذج المعتمد في فنلندا المجاورة.

ويأتي هذا التحول أيضاً في ظل مؤشرات أمنية مقلقة في المحيط الإقليمي، ولا سيما في منطقة بحر البلطيق، حيث أشارت وزارة الدفاع في السويد إلى تعزيزات عسكرية روسية متزايدة، من بينها ارتفاع ملحوظ في عدد الغواصات، ما أسهم في تسريع وتيرة الاستعدادات السياسية والإدارية.

ومن أبرز ملامح هذه السياسة توسيع نطاق الخدمة المدنية، المكمّلة للخدمة العسكرية، إذ يُتوقع استدعاء الشباب السويديين للتدريب على مهام مدنية حيوية، تشمل مجالات الإنقاذ، والرعاية الصحية، ودعم السلطات في حالات الطوارئ القصوى. ويُنظر إلى هذا النظام باعتباره ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل المجتمع حتى في ظروف الضغط الشديد أو النزاعات المسلحة.

إلى جانب ذلك، وضعت الحكومة خطة جديدة لحماية السكان المدنيين، هي الأولى من نوعها منذ تسعينيات القرن الماضي، في مؤشر على مراجعة شاملة لآليات الحماية والبنية التحتية المدنية وتكييفها مع طبيعة التهديدات الحديثة. ورغم الإقرار بتسارع وتيرة العمل، لا يخفي المسؤولون أن مستوى الجاهزية الحالي قد لا يكون كافياً بعد قياساً بحجم المخاطر المحتملة، ما يستدعي مزيداً من الجهود والتنسيق.