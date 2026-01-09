السويد تسجل انخفاضاً حاداً في طلبات اللجوء

لجوء واغتراب
مباشر
09 يناير 2026   |  آخر تحديث: 16:42 (توقيت القدس)
لاجئ في مخيم مؤقت للاجئين في السويد، 12 فبراير 2016 (Getty)
لاجئ في مخيم مؤقت للاجئين في السويد، 12 فبراير 2016 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت السويد انخفاضًا بنسبة 30% في طلبات اللجوء خلال عام واحد، بفضل إصلاحات حكومية تهدف للحد من الهجرة، مع زيادة المساعدات للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.
- تضمنت الإصلاحات تشديد شروط الحصول على الجنسية ولم شمل الأسر، ورفع قيمة المساعدات للمهاجرين العائدين إلى 30 ألف يورو للشخص، مما ساهم في زيادة عمليات العودة الطوعية بأكثر من الضعف.
- منذ 2022، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 60%، بينما ارتفعت عمليات العودة بنسبة 60%، مع منح 79684 تصريح إقامة في 2023، 6% منها لأسباب لجوء.

أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل، الجمعة، انخفاض طلبات اللجوء في السويد بنسبة 30% على أساس سنوي، قبل أقل من عام على الانتخابات التشريعية. واستعرض فورسيل في مؤتمر صحافي الإصلاحات التي نُفذت منذ تولي الحكومة المحافظة السلطة، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة.

وشملت هذه الإصلاحات زيادة ملحوظة في المساعدات المالية للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية، وتشديد شروط الحصول على الجنسية ولم شمل الأسر. وباتت قيمة المساعدة المقدمة للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية تصل إلى 30 ألف يورو للشخص الواحد.

وقال فورسيل: "في العام 2025، استمر انخفاض عدد طالبي اللجوء في السويد"، مضيفاً أن "الانخفاض كان ملحوظاً ونسبته 30% خلال عام واحد فقط". وتحدث أيضاً عن النتائج التي تحققت منذ بداية ولاية الحكومة في العام 2022، ولا سيما عمليات العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية والتي زادت بأكثر من مرتين.

وأضاف، "إذا استعرضت أداء الحكومة في هذه الولاية حتى الآن، أجد أن عدد طلبات اللجوء قد انخفض بنسبة 60% تقريباً، في حين ارتفعت في الوقت نفسه عمليات العودة بنسبة 60%".

لاجئون أوكرانيون في ألمانيا، برلين، 25 مارس 2022 (Getty)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سقوط نظام الأسد

وبحسب أرقام دائرة الهجرة السويدية، منحت البلاد 79684 تصريح إقامة هذا العام، 6% منها لأسباب تتعلق باللجوء. وفي العام 2024، بلغ إجمالي عدد التصاريح الممنوحة 82857 تصريحاً. وشهدت سنة 2025 مغادرة 8312 شخصاً السويد عائدين إلى بلدانهم الأصلية.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
انتشال رفات من مقبرة جماعية في الموصل، 13 يوليو 2024 (Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

هياكل عظمية بشرية في بغداد تثير الجدل والسلطات تلتزم الصمت

مشهد عام من مدينة حمص، 23 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
الجريمة والعقاب
مباشر

استهداف كوادر طبية أمام مستشفى الكندي يثير مخاوف متجددة في حمص

سيول بعد أمطار غزيرة في العاصمة الأردنية عمّان - 5 نوفمبر 2015 (صلاح ملكاوي/ الأناضول)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

الأردن يفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الفيضانات