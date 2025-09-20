السويداء: صرف الرواتب وتأمين المحروقات والخدمات الأساسية

- أعلنت محافظة السويداء بالتنسيق مع وزارة المالية عن خطوات لضمان وصول الرواتب والمخصصات المالية للعاملين في القطاع العام، مع تبسيط الإجراءات وفتح نقاط قبض جديدة لضمان وصول الرواتب لمستحقيها. - شدد المحافظ مصطفى البكور على تأمين مراكز إيواء مؤقتة للمهجرين وتقييم الاحتياجات في ريف السويداء الشرقي، مع إرسال فرق طبية ومساعدات إنسانية. - تواصل الجهود لإعادة تأهيل البنى التحتية وضمان توريد المحروقات والخدمات الأساسية، في إطار جهود الحكومة لتأمين حياة كريمة لأهالي السويداء.

أعلنت محافظة السويداء بسورية، بالتنسيق مع وزارة المالية، خطوات متسارعة لضمان وصول الرواتب والمخصصات المالية إلى العاملين في القطاع العام، في ظل ما وصفته السلطات بأنه "ظرف استثنائي راهن". في السياق وافق محافظ السويداء، مصطفى البكور، أمس الجمعة، على صرف الرواتب للجهات التي استكملت الإجراءات المطلوبة، ومن بينها مخاطبة الحكومة أصولاً، بحسب ما قال المكتب الإعلامي للمحافظة لـ"العربي الجديد"، والذي أوضح أن الجهات التي قصّرت في التواصل ستتحمّل المسؤولية، مع تأكيد متابعة الإجراءات لضمان وصول المستحقات المالية إلى العاملين.

من جهته، أكد وزير المالية محمد يسر برنية، خلال لقائه البكور ليل أول من أمس الخميس، أهمية تبسيط إجراءات صرف الرواتب عبر فتح نقطة قبض في بلدة المزرعة بريف السويداء لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها، وتكليف المصرف الزراعي بوضع آلية خاصة لجمع أموال من محطات الوقود وإيداعها في حسابات الشركة العامة لتجارة المواد البترولية لضمان استمرار تمويل توريد المحروقات.

وفي السياق الإنساني، شدد البكور على تأمين مراكز إيواء مؤقتة للمهجرين من السويداء والمقيمين في بعض المدارس بمحافظة درعا، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ ومحافظي درعا وريف دمشق، لاستقبال الأهالي كي يعودوا إلى منازلهم “معززين مكرمين”. وأظهرت الجولات الميدانية الأخيرة في ريف السويداء الشرقي حجم الإهمال الذي خلفه النظام السابق، حيث تراجع مستوى البنى التحتية، ما دفع إلى توجيه وفد مشترك من وزارتي الصحة والتربية لتقييم الاحتياجات تمهيداً للشروع في مشاريع إصلاحية متكاملة، إلى جانب إرسال فرق طبية ميدانية لمعاينة المرضى وتقديم وجبات غذائية للأطفال في قرى الأصفر وشنوان والقصر.

كما تابع البكور أعمال أبراج الكهرباء بالتنسيق مع مديرية كهرباء درعا، ومواصلة جهود إدخال القوافل التجارية والمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في الوقت المناسب، مع التنسيق مع وزارة الطاقة لضمان توريد المحروقات بشكل دوري ومدعوم بالشحنات الأساسية، بما يضمن استقرار الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بكفاءة عالية. وأكد كل من الوزير والمحافظ أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان حياة كريمة لأهالي السويداء من خلال تأمين الرواتب والمحروقات والخدمات الأساسية، إلى جانب إعادة تأهيل البنى التحتية ودعم الأهالي المهجرين.

وكانت وزارة المالية قد نقلت في أغسطس/ آب الماضي الأموال المخصّصة لرواتب موظفي القطاع العام في المحافظة إلى فروع بنوك في مدينةِ ازرع بشكل احترازي ومؤقت بعدما تعرّض فروع المصارف والمديريات الحكومية في المحافظة لسطو مسلّح من العصابات الخارجة على القانون.

