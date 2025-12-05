السويداء تتلقى دفعات من المساعدات الشتوية والغذائية للمهجّرين

- شهدت السويداء إدخال مساعدات غذائية وشتوية لدعم العائلات المهجّرة في مراكز الإيواء، وسط اهتمام كبير بعملية التوزيع في ظل الظروف الصعبة. - تواجه العائلات تحديات كبيرة مع نقص الخدمات الأساسية، حيث يعاني المهجّرون من انقطاع الكهرباء وقلة التدفئة، مما يجعل المساعدات ضرورة وليست رفاهية. - رغم وصول 400 طن من الطحين و12 شاحنة محملة بالبطانيات والمدافئ، تبقى التحديات الإنسانية أكبر من قدرة المساعدات على حلها، مع استمرار الجهود لتخفيف معاناة المهجّرين.

شهدت محافظة السويداء، جنوب سورية، إدخال دفعات جديدة من المساعدات الغذائية والشتوية، في إطار الاستجابة الإنسانية للعائلات المهجّرة داخل مراكز الإيواء. وجاءت القوافل ضمن خطط دعم متواصلة تهدف إلى تعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الحالية، ما جعل عملية إدخال الشاحنات محور اهتمام داخل المحافظة.

في مراكز الإيواء، بدت ملامح التباين واضحة بين العائلات خلال متابعتها لوصول الشاحنات. تقول غيثاء أبو فخر، وهي أم لثلاثة أطفال تقيم في إحدى المدارس التي تحوّلت إلى مأوى مؤقت، إن الوضع بات أكثر صعوبة مع انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن البطانيات الموجودة لديهم "لم تعد صالحة لمواجهة البرد". وتشير إلى أن حصولهم على بطانية جديدة "قد يغيّر الكثير في حياة الأطفال خلال الأسابيع المقبلة".

من جانبه، يرى أبو جهاد الصالح، وهو مهجّر من ريف السويداء الشمالي، أن إدخال المساعدات في هذا التوقيت "يشكل خطوة ضرورية"، لكنه يلفت إلى أن الاحتياجات تفوق بكثير ما يجري توزيعه. ويقول لـ"العربي الجديد" إن "الكهرباء شبه مقطوعة، والمدافئ لا تعمل إلا لساعات قليلة، ما يجعل أي مساعدة إضافية جزءاً من متطلبات أساسية وليست رفاهية".

أما الأربعيني محسن، فيعبّر عن قلق آخر يتعلق بآلية التوزيع. ويشير إلى أن بعض المساعدات "كانت تختفي قبل وصولها إلى مستحقّيها"، مضيفاً أن حالات "السرقة الصغيرة" تكررت في فترات سابقة، وهو ما دفع العديد من المهجّرين إلى مطالبة الجهات المعنية بضمان أكبر قدر من الشفافية في عملية التوزيع.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر السوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ السويداء استقبلت، خلال يومي الخميس والجمعة، 400 طن من مادة الطحين مقدّمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وصلت مباشرة إلى المستودعات المخصّصة للتوزيع بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المتضررة في المحافظة. كما أوضح أنّ 12 شاحنة إغاثة أُدخلت اليوم محمّلة بسبعة آلاف بطانية وألفٍ وستمائة مدفأة، وتم تسليمها إلى اللجنة القانونية في السويداء للإشراف على توزيعها على المهجّرين المقيمين في مراكز الإيواء داخل المدينة وفي الريف.

ويشير مسؤولو الإغاثة إلى أن هناك دفعات إضافية من المساعدات الشتوية والغذائية قيد التحضير لتصل خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لتخفيف الضغط عن العائلات المهجّرة قبل ذروة فصل الشتاء. ورغم أهمية المساعدات التي وصلت خلال اليومين الماضيين، تبقى التحديات الإنسانية في السويداء أكبر من قدرة أي شحنة على معالجتها بشكل كامل، وسط استمرار الظروف الصعبة داخل مراكز الإيواء ونقص الخدمات الأساسية. ومع ذلك، يأمل المهجّرون أن تكون هذه الدفعة خطوة نحو تخفيف معاناتهم خلال المرحلة المقبلة، في محافظة تعيش واحداً من أقسى مواسمها خلال هذا الشتاء.