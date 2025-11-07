السويداء: امتحانات الثانوية العامة غداً بلا موافقة وزارة التربية

- تستعد السويداء لإجراء امتحانات الثانوية العامة بمشاركة 6,109 طلاب، رغم عدم صدور موافقة رسمية من وزارة التربية السورية، مع تأكيد مديرية التربية على توثيق العملية لضمان الشفافية. - الامتحانات ستُجرى في مراكز مجهزة بالسويداء، مع اعتماد نموذج يجمع بين الأسئلة المؤتمتة والمكتوبة، وسط تأكيد المحافظ على عدم الاعتراف بها لصدورها عن جهة غير قانونية. - تأتي الامتحانات بعد تأجيلها في يونيو لأسباب إدارية وأمنية، مع أمل القائمين في الحفاظ على استمرارية التعليم حتى يُحسم الاعتراف بالشهادات.

تستعدّ محافظة السويداء جنوبي سورية لإجراء امتحانات الثانوية العامة أو البكالوريا، يوم غدٍ السبت في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بمشاركة 6.109 طلاب، في حين لم تصدر أيّ موافقة رسمية بعد عن وزارة التربية والتعليم السورية في دمشق. وأفاد المسؤول الإعلامي في مديرية التربية في السويداء ملهم علم الدين "العربي الجديد" بأنّ الامتحانات "ما زالت قائمة بحسب المخطّط له"، مؤكداً "عدم وصول أيّ تعميم رسمي أو قرار يلغيها أو يغيّر موعدها".

أضاف أنّ المديرية "سوف توثّق كامل العملية بالصور والفيديو، مع اتّخاذ كلّ الإجراءات الاحترازية والرقابية لضمان النزاهة والشفافية"، شارحاً أنّ "التصوير سوف يكون مباشرة أمام الجهات التي جرى التنسيق معها، بما يتيح لاحقاً المطالبة بالاعتراف بالشهادات الصادرة عن هذه الدورة". وأشار علم الدين إلى أنّ مراكز الامتحانات سوف تكون محصورة في مدينة السويداء وقد جُهّزت بالكامل لاستقبال التلاميذ، مبيّناً أنّ "نموذج الامتحانات سوف يكون المعتمد لجهة الجمع بين الأسئلة المؤتمتة والمكتوبة وفقاً لطبيعة كلّ مادة"، مضيفاً أنّ "المدرّسين الذين وضعوا أسئلة الامتحانات هم من كوادر مديرية التربية ولديهم خبرة في هذا المجال".

من جهته، قال محافظ السويداء مصطفى بكور لـ"العربي الجديد" إنّ أيّ قرار لم يصدر عن جهة خارجة عن سيطرة الحكومة هو غير قانوني وغير مُعترَف به. وأكد أنّ الامتحانات المزمع إجراؤها "غير معترَف بها إذ إنّ قرارها صادر عن جهة غير قانونية"، مضيفاً أنّ "القرار هو بيد وزارة التربية حصراً، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة البتّ في مسألة إجراء الامتحانات أو إلغائها".

وكانت مديرية التربية في السويداء قد أعلنت برنامج الامتحانات الذي يمتدّ من الثامن من نوفمبر 2025 إلى 27 منه، مشيرةً إلى أنّ القرار جاء "بعد فشل كلّ المساعي للحصول على موافقة الوزارة، واستجابةً لإصرار الأهالي والتلاميذ على عدم خسارة عامهم الدراسي". ومن المقرّر أن تكون مادة الفلسفة أولى المواد التي يتقدّم إليها تلاميذ الفرع الأدبي، غداً السبت، فيما يبدأ تلاميذ الفرع العلمي بمادة الرياضيات.

ولم تصدر، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، أيّ تصريحات رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم حول الموقف من الامتحانات المزمع إجراؤها في السويداء غداً، في حين يسود الشارع التربوي في المحافظة ترقّب واسع لما ستؤول إليه نتائج هذه الخطوة غير المسبوقة.

وتأتي هذه المستجدّات بعد تعذّر إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها السابق، في يونيو/ حزيران الماضي، لأسباب إدارية وأمنية. ويأمل القائمون على الامتحانات الحالية بأن تساهم الخطوة في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية، ريثما يُحسَم الجدال حول الاعتراف بالشهادات التي سوف تصدر عن دورة امتحانات شهادة الثانوية العامة الأخيرة.