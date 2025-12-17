السوريون الكرد يحيون "يوم العلم الكردي" في مناطق شمال وشرق سورية

- احتفل الأكراد السوريون بيوم العلم الكردي في 17 ديسمبر، بمشاركة واسعة في مدن مثل المالكية والقامشلي وعفرين، حيث تخللت الاحتفالات عروض فنية ورفع الأعلام الكردية، مما يعكس أهمية هذا اليوم الذي يرمز للهوية والنضال الكردي. - أكدت زهرة أحمد من المجلس الوطني الكردي على أهمية العلم كرمز للهوية والتضحيات، مشددة على السعي للحوار مع دمشق لتحقيق حقوق الأكراد في دستور سوري جديد يضمن لامركزية وتعددية القوميات. - أشار عبد الباري خلف إلى أن الاحتفال هذا العام يعكس وحدة الصف الكردي بعد انهيار النظام الاستبدادي، مؤكداً على التعاون الكردي لتحقيق دولة سورية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع المكونات.

أحيا السوريون الكرد، اليوم الأربعاء، "يوم العلم الكردي" في مختلف مناطق انتشارهم، ولا سيما في المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية، وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة وحضور آلاف الأهالي، إلى جانب المجلس الوطني الكردي، وشخصيات سياسية ومستقلة، وفرق فنية وفلكلورية.

وشملت الاحتفالات مدن وبلدات المالكية (ديريك)، والجوادية (جل آغا)، والقحطانية (تربه سبيه)، والقامشلي، وعامودا، والدرباسية في محافظة الحسكة، إضافة إلى مدينة عفرين وريفها، ومدينة كوباني في محافظة حلب، فضلاً عن فعاليات أُقيمت في العاصمة دمشق. وتخللت الاحتفالات عروض فنية وتراثية، ورفع الأعلام الكردية، في أجواء وُصفت بالاحتفالية.

ويصادف "يوم العلم الكردي" السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويعود اختيار هذا التاريخ إلى رفع العلم الكردي لأول مرة في مدينة مهاباد عام 1946، تزامناً مع إعلان جمهورية كردستان، فيما أُقرّ اليوم رسمياً من قبل برلمان إقليم كردستان.

وقالت عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني الكردي زهرة أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "العلم يمثل الوجود والقومية والهوية، وهو رمز الأمة التي قدّمت التضحيات"، مضيفة أن "هذا العلم تزيّن بدماء الشهداء، وسيبقى مرفوعاً وعالياً"، وأكدت، باسم المجلس، "الاستمرار على نهج الرئيس مسعود البارزاني حتى تحقيق أهداف الشعب الكردي"، مشددة على "السعي لفتح الطريق أمام وفد كردي مشترك للحوار مع حكومة دمشق، من أجل نيل حقوق الكرد في دستور سوري جديد، وبناء سورية لامركزية، تعددية القوميات، تصان فيها حقوق جميع المكونات وفق المواثيق الدولية".

من جانبه، اعتبر نافع عبد الله، وهو أحد المشاركين في الاحتفال، أن "يوم العلم الكردي يوم تاريخي يرمز إلى الشعب الكردي ونضاله"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد": "كما لكل شعوب العالم علم تفخر به، نحن نفخر بعلمنا الذي ارتقى تحته آلاف الشهداء في سبيل الحرية ونيل الحقوق"، وطالب الحكومة السورية بـ"الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في سورية، وضمانها في الدستور الجديد"، مؤكداً الإيمان "بسورية لامركزية يُعترف فيها بالعلم الكردي بوصفه رمزاً شعبياً".

بدوره، قال عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي عبد الباري خلف إن "الاحتفال هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة"، موضحاً أن "مرور عام على انهيار النظام الاستبدادي أتاح مساحة أوسع للاحتفال والعمل من أجل وحدة الصف السوري والكردي". وأضاف أن "هوية الدولة السورية المنشودة هي دولة لامركزية، تعددية، ديمقراطية، تحفظ حقوق جميع المكونات من كرد وعرب وتركمان وعلويين ودروز"، مشيراً إلى "وجود تعاون كردي - كردي ووحدة للصف بعد مؤتمر 26 نيسان/ إبريل، ما انعكس أجواءً إيجابية واحتفالاً دون ضغوط".

ويحمل العلم الكردي ألوان الأحمر والأخضر والأبيض، وتتوسطه شمس صفراء ترمز إلى دماء الشهداء والطبيعة والسلام ونوروز، ويجري الاحتفاء به سنوياً عبر رفعه في المنازل والمؤسسات والمدارس وتنظيم فعاليات ثقافية وندوات تؤكد الهوية والذاكرة الجماعية والوحدة.