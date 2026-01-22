السودان يسجل أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم بسبب الحرب

- أزمة تعليمية حادة في السودان: حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال من أن الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات حرمت أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم، حيث أغلقت المدارس لمدة 484 يوماً، وهي أطول فترة إغلاق في العالم. - تدمير البنية التحتية: الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية، مع استخدام المدارس كملاجئ، خاصة في دارفور وكردفان. - مستقبل مظلم للأطفال: حذرت رئيسة المنظمة من أن عدم الاستثمار في التعليم يهدد بترك جيل كامل في مستقبل مليء بالصراعات، وسط تزايد الهجمات على البنية التحتية المدنية.

حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال، اليوم الخميس، من أنّ الحرب الدائرة في السودان منذ نحو ثلاث سنوات حرمت أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم، في أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم. وقالت المنظمة في بيان: "لقد أمضى أكثر من 8 ملايين طفل، نحو نصف عدد الأطفال في سن التعليم، 484 يوماً بدون الدخول إلى فصل دراسي". وأكدت أنّ هذه "أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم" متجاوزة عدد أيام الإغلاق في أثناء جائحة كوفيد-19.

ويعاني السودان آثار الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين ودمرت الجزء الأكبر من البنى التحتية الصحية والتعليمية. وبحسب "أنقذوا الأطفال" يواجه السودان "واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم، حيث أُغلقت العديد من المدارس بينما تضرّرت مدارس أخرى في النزاع أو تُستخدم كملاجئ".

ويُعتبر إقليم دارفور الواقع معظمه تحت سيطرة قوات الدعم السريع الأكثر تضرراً حيث لا تعمل "في ولاية شمال دارفور سوى 3% من بين أكثر من 1100 مدرسة". وسيطرت قوات الدعم السريع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، لتحكم بذلك قبضتها على كامل الإقليم. مذ ذاك، امتد القتال إلى منطقة كردفان المجاورة والتي تشهد توسعاً تدريجياً لسيطرة "الدعم السريع". وفي ولاية غرب كردفان تعمل حالياً 15% فقط من المدارس. وأفاد البيان بأنّ كثيراً من المعلمين تركوا وظائفهم بسبب عدم صرف الرواتب.

وحذرت رئيسة المنظمة إنجر آشينغ من أنه "إن لم نستثمر في التعليم فسنخاطر بترك جيل كامل أسيراً لمستقبل تحكمه الصراعات لا الفرص". من جهته أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الاسبوع تزايد الهجمات المتكررة على "البنية التحتية المدنية الأساسية"، بما فيها المستشفيات والأسواق والمدارس، معرباً عن قلقه إزاء "عسكرة المجتمع" وتجنيد الأطفال.

(فرانس برس)