السودان: خروج 3 مستشفيات عن الخدمة ومقتل 4 كوادر طبية

11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 17:12 (توقيت القدس)
- أعلنت "شبكة أطباء السودان" عن خروج ثلاثة مستشفيات رئيسية عن الخدمة في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، ومقتل أربعة من الكوادر الطبية بسبب قصف متعمد من "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال".

- أدى القصف إلى تدهور الأوضاع الصحية، حيث توقفت مستشفيات ومراكز علاجية عن العمل، مما زاد من معاناة المواطنين وقلص القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

- دعت الشبكة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية المرافق الصحية وتوفير الدعم الطبي واللوجستي، محملة طرفي القصف المسؤولية عن الانتهاكات وخرق القانون الدولي الإنساني.

أعلنت "شبكة أطباء السودان"، اليوم الأحد، خروج ثلاثة مستشفيات رئيسية عن الخدمة ومقتل أربعة من الكوادر الطبية جرّاء قصف متعمد نفذته "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، استهدف مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

وقالت الشبكة في بيان صحافي: "تشهد الأوضاع الصحية بمدينة الدلنج تدهوراً حاداً عقب استهداف الدعم السريع والحركة الشعبية عدداً من المرافق الصحية، ما أدى إلى خروج مستشفيات ومراكز علاجية عن الخدمة، وتوقف أقسام حيوية"، وأشارت إلى أن ذلك "فاقم معاناة المواطنين وقلص القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، في وقت تعمل فيه بعض المرافق بإمكانات محدودة لتغطية الاحتياجات الطارئة جراء استمرار القصف المدفعي الممنهج".

وأضاف البيان أنّ "ثلاثة مستشفيات رئيسية خرجت عن الخدمة جراء القصف الذي استهدف مركز التأمين الصحي الرئيسي ومستشفى الدلنج التعليمي، ما أجبر المرضى على الاعتماد على مرافق محدودة، مثل مستشفى الأم بخيتة وبعض المراكز الصحية بالأحياء وفرع التأمين الصحي بجامعة الدلنج، وسط نقص في الكوادر والإمدادات".

وحمّلت الشبكة طرفَي القصف "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أن "الهجمات على المستشفيات والمراكز العلاجية تُعرّض حياة المدنيين والمرضى للخطر، وقد أدت إلى مقتل أربعة كوادر طبية وإصابة ثلاثة آخرين أثناء أداء واجبهم"، ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى "التدخل العاجل لحماية المرافق الصحية وتوفير الدعم الطبي واللوجستي لمدينة الدلنج، ووقف استهداف المنشآت الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023 حرباً دموية على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

