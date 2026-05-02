السودان: إضراب معلمي الولاية الشمالية لتحسين أوضاعهم المعيشية

بدأ معلمو السودان في الولاية الشمالية إضراباً عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة، ومعالجة تدهور أوضاعهم المعيشية. وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان صحافي اليوم السبت، تضامنها مع إضراب معلمي الولاية الشمالية، مشيدة بإضراب معلمي المرحلة الثانوية بالولاية، الداعي إلى صرف مستحقاتهم المتأخرة ومعالجة تدهور أوضاعهم المعيشية، بسبب هيكلٍ راتبي لم يعد يلبي احتياجات الحياة الأساسية لهم وأسرهم.

وأضافت أن "ما يعانيه معلمو السودان بصورة عامة، دفع معلمي الولاية الشمالية لاختيار الطريق الصعب، ألا وهو التوقف عن العمل"، داعية كلّ معلمي السودان إلى أن يحذوا حذوهم، فالحقوق تُنتزع ولا تُمنح.

وطالبت اللجنة الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة، وذلك عبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه وصرف المتأخرات كاملة، ومراجعة وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة، وصرف كل الاستحقاقات والمتأخرات لكل معلمي السودان.

وأكدت اللجنة أن قضية المعلمين وطنية عادلة، تتعلق بمستقبل التعليم في السودان، فالمعلم الذي لا يجد ما يكفيه ليعيش حياة كريمة، لن يكون قادراً على تقديم أفضل ما لديه للتلاميذ، مشيرة إلى أن المعلمين يستحقون حياة كريمة تليق بهم وبما يقدمونه من رسالة عظيمة.

(أسوشييتد برس)