السميت التركي... زينة العربات وخبز الفقراء والعابرين

- تنتشر عربات بيع السميت في المدن التركية، حيث يُعتبر وجبة تقليدية يومية، ويضيف بعض الباعة الجبن والشاي لجذب الزبائن. - يعود أصل السميت إلى العهد العثماني، ويُصنع من الطحين والخميرة والملح، ويُغطى بالسمسم. طورت محال "سميت سراي" السميت بإضافة حشوات متنوعة. - يُعتبر السميت جزءًا من الثقافة التركية، حيث يُباع يوميًا ملايين القطع بأسعار معقولة، وتسعى الجهات للحفاظ على هذا الطقس العثماني.

تتوزع العربات الحمراء في كبرى ساحات المدن التركية وعلى أرصفة شوارعها الرئيسية المكتظة بالمارة أو القريبة من المدارس والمؤسسات الحكومية، لتبيع على عجل الخبز التركي الأشهر، الوجبة اليومية المعروفة بـ"السميت". وبها يبدأ معظم الأتراك صباحاتهم بوصفها طقساً أو تقليداً يومياً، وهم في طريقهم إلى العمل أو المدرسة، أو يتناولونه مع قطعة جبن يشاركون بها زملاءهم وجبة الإفطار.

غير أن بعض الباعة أضافوا لمسات خاصة لجذب الزبائن، فعرضوا أصنافاً من الجبن على عرباتهم، ووضعوا إلى جانبها كراسي تتيح للمارة فرصة الجلوس وتناول وجبتهم مع كأس من الشاي. ويقتنص هؤلاء الباعة فرصة ركن عرباتهم قرب المقاهي لتكتمل الوجبة على الطريقة التركية.

يقول إمري آيدن، صاحب إحدى أقدم العربات في شارع فوزي باشا بمنطقة الفاتح، إنه يزاول عمله في هذا المكان منذ 18 عاماً، بالقرب من مدرسة هاتا تراك ومقهى اعتاد نادلُه أن يجلب الشاي لزبائن السميت، فتتكامل الوجبة جلوساً، سواء على أربعة كراسٍ يضعها قرب عربته، أو حين يأخذ العابر السميت مع الجبنة ليتناولها داخل المقهى. ويضيف: باتت بيننا وبين المقهى عادة أقرب إلى اتفاق، نتبادل خلالها الزبائن. وينبّه إلى أن السميت ليس وجبة إفطار فحسب، بل طعام يصلح لكل الأوقات للعابر الجائع. يبدأ يومه منذ السابعة صباحاً بشراء السميت من الفرن، ولا ينهي عمله إلا مساءً بعد نفاد الكمية، وأحياناً يضطر لإحضار المزيد من الأفران".

ويضيف آيدن، أن السميت أصله عثماني، ويحرص بوصفه صاحب علامة مسجّلة وحصرية على الدفاع عن هذا الإرث، مؤكداً أن هذا النوع من الكعك مستمر منذ القرن الرابع عشر في عهد الإمبراطورية العثمانية. وكل من ينتجه اليوم في بعض الدول العربية أو الأوروبية إنما نقله عن المطبخ العثماني الغني بالمعجنات مثل البوريك والسميت والبيدا. ويشرح لـ"العربي الجديد" أن السميت يُصنع من الطحين والخميرة والملح، لكنه يُضفَر ويُجْدَل بشكل دائري قبل خبزه، وله طريقة تخمير خاصة ويُخبز في أفران مغلقة ليحافظ على طراوته من الداخل. أما عن مذاقه الحلو، فيوضح أنه يُدهن بدبس العنب ليمنحه تلك الحلاوة، ويُغطى عادةً بالسمسم أو ببذور أخرى مثل الشوفان ودوار الشمس.

عربة في شوارع إسطنبول تبيع السميت، 10 يناير 2025 (Getty)

وغير بعيد عن شارع فوزي باشا، تنتشر في حي الفاتح بإسطنبول محال تحمل اسم "سميت سراي"، وقد استمدت شهرتها العالمية من هذا الكعك. طوّرت هذه المحال السميت شكلاً ومضموناً، فأدخلت إليه أنواعاً محشوة بالجبن والزيتون والخضر والشوكولاتة والمربيات، وتقدمه مع الشاي أو القهوة أو اللبن والعصائر، سواء للعابرين أو للمدعوين إلى مائدة الإفطار التركي.

يقول العامل التركي عثمان في تصريح مقتضب، بسبب الازدحام وضغط العمل، إن سلسلة سميت سراي تحولت إلى أشهر المطاعم الشعبية في تركيا، حيث تقدم وجبات متنوعة إلى جانب السميت والبوريك. ويضيف أن مؤسس وصاحب هذه السلسلة هو عبد الله كاوكجو، وأن العلامة توسعت إلى خارج تركيا بعد افتتاح فروع في مختلف الولايات، وأشهرها وأكثرها انتشاراً في إسطنبول.

وفي ساحة تقسيم، أشهر ساحات إسطنبول وأكثرها اكتظاظاً، تنتشر عشرات العربات الحمراء التي يقتنص أصحابها مواقع استراتيجية، سواء قرب محطات المترو أو مواقف الباصات والميتروبوس والدولمش، أو بجوار المدارس والمباني الحكومية. بل إن بعض باعة السميت يقفون وسط الشوارع، واضعين الكعك على عصي ومغلفين بضاعتهم بأكياس نايلون شفافة خشية تلوثها بعوادم السيارات، ليبيعوها للسائقين قرب شارات المرور.

يحظى خبز السميت بشعبية في تركيا، 30 أغسطس 2024 (أوزان كوسه/فرانس برس)

قرب الطريق المؤدي إلى شارع الاستقلال، تقف عربة هاكان إلى جانب عربة حمراء أخرى يبيع صاحبها الكستناء المشوي على الفحم، في طقس يأسر المارة ويستهوي السياح. وقليلون فقط هم من يستطيعون مقاومة إغراء المشهد والرائحة ويمرون دون شراء شيء من إحدى العربتين.

يقول هاكان لـ"العربي الجديد"، إنه لا يحصي كمية ما يبيعه من السميت يومياً، لكنها تُقدّر بالمئات، موضحاً أنه يتناوب مع ابنه على العمل لتبقى العربة منذ ساعات الصباح الأولى حتى منتصف الليل. ويضيف أن رفع سعر السميت في الأفران إلى 20 ليرة لن يؤثر كثيراً على حجم المبيعات، إذ لا تزال هذه الوجبة الأرخص؛ فقبل عشر سنوات كانت بنصف دولار، واليوم ما زالت بنصف دولار، في إشارة منه إلى تراجع سعر صرف العملة التركية.

وتلفت الانتباه عربة هاكان المضاءة ليلاً من الداخل، بما تحويه من عبوات ماء ولبن رائب وبعض العصائر، إضافة إلى أنواع من الجبن على الرف الأعلى. ويبرر ذلك برغبته في تقديم وجبة جاهزة للعابر، إذ لا يوجد مقهى يبيع الشاي بجواره، قبل أن يستدرك قائلاً: "هناك باعة شاي جائلون إن شئت".

يحظى السميت التركي بأهمية كبرى، وتنظم بلدية إسطنبول مهرجاناً سنوياً لخبازي السميت، يتبارون خلاله في صناعته على أنغام موسيقى عثمانية، ويقدّمونه للحاضرين ضمن احتفال خاص بأسعار مشجعة، بهدف نيل التقدير والترويج والثناء. وتشير تقديرات إلى أن تركيا تبيع ما بين 3 و3.5 ملايين قطعة من السميت يومياً، رغم تأكيد البعض أن إحصاء المبيعات بدقة أمر مستحيل، نظراً لكون صناعته لا تقتصر على الأفران، بل يُحضّر أيضاً في المنازل.

ويشار إلى أن غرف تجارة الولايات الكبرى في تركيا، ومنها إسطنبول، أجّلت رفع سعر السميت إلى أكثر من 20 ليرة، مبرّرة ذلك بـ"مراعاة القدرة الشرائية للأتراك". فرغم ارتفاع تكاليف الإنتاج من خبز وسمسم ومحروقات، ما يزال السميت يُقدَّم بأسعار رخيصة ومشجعة، باعتباره وجبة الفقراء والعابرين، وقبل كل شيء طقساً عثمانياً ينبغي الحفاظ عليه.