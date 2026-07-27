السلور الأفريقي يهدد الثروة السمكية العراقية

- انتشار الأسماك الغازية مثل "السلور" و"البلطي الأفريقي" في المياه العراقية يهدد التنوع الإحيائي في نهري دجلة والفرات والأهوار الجنوبية، مما يؤثر سلباً على الأنواع المحلية مثل البني والكطان. - يعاني الصيادون والتجار من تراجع الأنواع المحلية، مما يهدد الاقتصاد المحلي ومهنة الصيد التقليدية، ويؤثر على دخل آلاف العائلات والتراث الغذائي والاجتماعي للعراقيين. - يدعو الخبراء إلى تنفيذ خطط علمية لإدارة الأسماك الغازية عبر برامج صيد منظمة وتشديد الرقابة، مع ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات والصيادين للحفاظ على التنوع الإحيائي.

بدأت أخيراً تظهر أنواع غير مألوفة من الأسماك بكثافة في المياه المحلية العراقية، وهي أسماك "السلور" والبلطي الأفريقي" لتفرض واقعاً جديداً يثير قلق الخبراء والمهنيين على حد سواء، وسط تحذيرات من أن استمرار انتشارها قد يغيّر ملامح البيئة المائية في البلاد. ويقول مختصون إن هذه الأنواع، التي يصفها علماء البيئة بـ"الأسماك الغازية"، لا تهدد مجرد مورد اقتصادي يعتمد عليه آلاف الصيادين، بل تمثل خطراً على التنوع الإحيائي الذي تشكل عبر مئات السنين في نهري دجلة والفرات والأهوار الجنوبية، حيث تعيش أنواع عراقية اشتهرت بها الموائد المحلية مثل البني والكطان والجري والكارب وغيرها من الأسماك التي تشتهر بها المائدة العراقية.

ومع اتساع رقعة انتشار الأسماك الضارة، تصاعدت المخاوف من قدرتها على منافسة الأنواع المحلية على الغذاء والموائل، فضلاً عن افتراس بيوض وصغار الأسماك، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع المخزون السمكي عامًا بعد آخر، في وقت تعاني البلاد أصلاً من شح المياه والتلوث والصيد الجائر.

مكافآت مالية وشباك حماية: خطة طوارئ عراقية لإنقاذ الأهوار من "السلور" الأفريقي#الفلوجة_إكسترا #قناة_الفلوجة pic.twitter.com/PMkGqPEJ20 — قناة الفلوجة (@fallujahtv) July 26, 2026

وبين تحذيرات العلماء، وقلق الصيادين، ومخاوف التجار، وحيرة المستهلكين، تبدو قضية الأسماك الغازية أحد أكثر الملفات البيئية تعقيداً، إذ لا يتعلق الأمر بنوع جديد دخل المياه العراقية فحسب، وإنما بمنظومة بيئية واقتصادية وتراث غذائي قد تتعرض لتغييرات عميقة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحد من انتشارها.

ويرى الخبير في البيئة المائية محمد الجنابي، أن بداية المشكلة تعود إلى سنوات مضت، عندما دخلت بعض الأنواع الدخيلة إلى المياه العراقية بطرق مختلفة، سواء عبر الاستزراع السمكي أو انتقالها من دول الجوار مع المجاري المائية، قبل أن تجد في البيئة العراقية ظروفاً مناسبة للتكاثر. ويقول الجنابي لـ"العربي الجديد" إن المتابعات البيئية تشير إلى أن ظهور بعض هذه الأنواع بدأ قبل عدة سنوات، لكن أعدادها كانت محدودة، لذلك لم تُعطَ القضية الاهتمام الكافي. ومع مرور الوقت، ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع مناسيب المياه، وضعف الرقابة البيئية، توسع انتشارها بصورة ملحوظة، حتى أصبحت تشكل جزءاً من الصيد اليومي في عدد من المحافظات، مضيفا أن أخطر ما في هذه الأنواع أنها تمتلك قدرة عالية على التكيف، إذ تتحمل انخفاض الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسماك المحلية التي اعتادت ظروفاً بيئية أكثر استقراراً.

ولا تقف المخاوف عند حدود انتشار هذه الأسماك، بل تمتد إلى تأثيرها المباشر في النظام البيئي، وهو ما يدفع المختصين إلى المطالبة بخطط علمية لاحتواء المشكلة قبل أن تصبح أكثر تعقيداً.

خطة من 7 محاور للحد من انتشار سمك السلور الأفريقي في العراقhttps://t.co/MbBoSM9a2K pic.twitter.com/6KETgIiuyG — AlMirbad المربد (@AlmirbadMedia) July 24, 2026

ويؤكد الخبير في الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي مصطفى الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، أن الأسماك الغازية تُعد من أخطر التهديدات التي تواجه التنوع الأحيائي، موضحاً أن بعض هذه الأنواع تتغذى على بيوض الأسماك وصغارها، بينما تنافس الأنواع المحلية على الغذاء والموائل الطبيعية ويقول: "خطورة كبيرة تواجه الثروة السمكية في العراق إذا لم تعالج هذه المشكلة. المطلوب ليس القضاء على هذه الأنواع بالكامل، لأن ذلك أصبح صعباً بعد انتشارها، وإنما إدارة أعدادها عبر برامج صيد منظمة، وتشديد الرقابة على نقل الأحياء المائية، ومنع إطلاق الأنواع الدخيلة في الأنهار، مع تنفيذ برامج رصد علمية مستمرة"، مشيرا إلى أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تعاون المؤسسات الحكومية والجامعات والصيادين، لأن التعامل مع الأنواع الغازية يحتاج إلى جهد جماعي طويل الأمد، وليس إلى حلول مؤقتة.

وتبدو الصورة أوضح لدى الصيادين الذين يلامسون التغيير يوماً بعد آخر، إذ يؤكدون أن الشباك لم تعد تحمل الأصناف التي اعتادوا بيعها منذ سنوات. ويقول الصياد سعد عبد الأمير، الذي يزاول مهنة الصيد في البصرة جنوبي البلاد: "قبل سنوات كنا نعرف ما الذي سنجده في شباكنا. اليوم أصبحنا نخرج كميات كبيرة من أسماك لم نكن نراها من قبل، بينما تراجعت الأنواع المحلية التي يعتمد عليها رزقنا". مضيفا: "إذا استمرت هذه الحال، فإن مهنة الصيد ستتغير بالكامل. الناس تطلب أنواعاً محددة، لكننا قد لا نجدها بالكميات التي كانت متوفرة سابقاً، وهذا يعني خسائر للصيادين وانخفاضاً في دخل آلاف العائلات".

ولا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، فالعلاقة بين العراقيين والأسماك النهرية تمتد إلى الموروث الاجتماعي والغذائي، إذ ارتبطت أنواع معينة بالمطبخ العراقي وأصبحت جزءاً من الهوية المحلية. يقول بائع الأسماك جمال عبد الأمير، إن العراقيين يعرفون طعم البني والكطان والجري والكارب، ويبحثون عنها لأنها نشأت في مياه دجلة والفرات. هذه الأنواع ليست مجرد سلعة، بل جزء من تراثنا الغذائي". ويتابع: "إذا سيطرت الأسماك الغازية على الأنهار، فقد يأتي يوم لا يرى فيه الجيل الجديد كثيراً من الأسماك التي عرفها آباؤنا وأجدادنا، وسيكون ذلك خسارة لتراث ارتبط بالأنهار العراقية منذ مئات السنين". ويواصل قائلاً: "العراقي يفضل شراء الأسماك الحية ويملك خبرة في نوع السمك، ويطمئن إلى أنها من الأنواع المحلية التي يعرفها. لكن هناك أخباراً متداولة بأن الأسماك الغازية التي انتشرت أخيراً في المياه ستقضي على الأنواع المحلية. هذه كارثة ستحل ليس فقط بالثروة السمكية، بل بآلاف العاملين في هذه المهنة من صيادين وبائعين".