السلطات المصرية تضبط شحنة كبتاغون بـ 2.7 مليار جنيه

- تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إحباط تشكيل عصابي خطير مكون من 11 فردًا، بينهم 9 من جنسية عربية، تخصصوا في تهريب أقراص الكبتاغون بقيمة 2.73 مليار جنيه. - استخدم العصابة ورشة نجارة في القاهرة لطحن الأقراص وتحويلها إلى بودرة، ثم إعادة كبسها داخل ترابيزات خشبية لإخفائها وتهريبها عبر المنافذ. - أسفرت المداهمة عن ضبط 900 ألف قرص كبتاغون و200 كيلوغرام من البودرة، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات نقل وتخزين.

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، إحباط محاولة تشكيل عصابة شديدة الخطورة لجلب كميات هائلة من أقراص الكبتاغون وتهريبها بلغت قيمتها المالية في الدول المستهدفة نحو مليارين و730 مليون جنيه. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كشفت عن نشاط تشكيل مكون من 11 عنصراً إجرامياً، بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول العربية، تخصصوا في جلب أقراص الكبتاغون إلى داخل البلاد تمهيداً لإعادة تهريبها إلى الخارج.

بحسب البيان، أشارت التحريات إلى أن أفراد العصابة اتخذوا من ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مركزاً لطحن الأقراص وتحويلها إلى بودرة، ثم إعادة كبسها داخل "ترابيزات خشبية" معدة خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة بهدف تمريرها عبر المنافذ دون كشفها. وبعد تقنين الإجراءات، تابعت فرق المكافحة تحركات عناصر الشبكة وأعدت الأكمنة اللازمة في محافظتي القاهرة والجيزة، قبل أن تنفذ عملية مداهمة واسعة انتهت بضبط جميع المتهمين.

وأسفرت العملية عن العثور على 900 ألف قرص كبتاغون، إضافة إلى 200 كيلوغرام من بودرة الكبتاغون، بما يعادل 1.2 مليون قرص معد للتهريب، وجميعها مخبأة داخل ألواح وخشب مجهّز بطرق احترافية للإخفاء. وضُبطت مطحنة خاصة بطحن الأقراص، وبندقية خرطوش، و4 أسلحة بيضاء، إضافة إلى 5 سيارات استخدمها أفراد التشكيل في عمليات النقل والتخزين.